Прогноз курса биткоин - страница 2

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Renat Akhtyamov:

От Вас пока слышен только трёп, ничего дельного, абсолютно

) на понт меня взять не получится
 
Комбинатор:
) на понт меня взять не получится

да мне не надо.

Удачи!

 
Комбинатор:
А куда отрицательные цены пропали? Первая модель красивее смотрелась ))Не означает. Следующий )

Этот прогноз и сейчас есть. Он получается, когда "в лоб" вводим в модель сами значения котировок и получаем "вырождение" модели с отрицательными прогнозными значениями ценны, лишенные физического смысла. Я решил попробовать избавиться от этого эффекта путем ввода в модель значения логарифмов котировок с последующим потенцированием расчетных результатов. В итоге, теперь не наблюдается эффект провала цены в отрицательную область. Но, может оказаться, что, права модель в первоначальном варианте с провалом в отрицательную область. Тогда нам следует найти объяснение этому феномену и прояснить, что это означает физически. Максим Романов предположил, что https://www.mql5.com/ru/forum/221470/page5#comment_6140780 , придет время, чтобы избавиться от биткоинов нужно будет заплатить 9000 $, чему с трудом верится. Легче просто их выкинуть, если они не закреплены за каждым персонально.

Отмечу, что, эта модель ни разу не подводила меня подобным образом, необоснованно уходя в отрицательную область. Причем, в случае с биткоином, она показывает свой нрав уже при вводе первых 10 пар данных. 

Когда ввожу первые 4 - 9 пар данных из этой таблицы модель ведет себя адекватно:


4:

5:

6:

7:


8:

9:

10. сейчас начнется цирк, показывающий возможную сценарию краха биткоин:

11:


Что случится с Bitcoin
Что случится с Bitcoin
  • 2017.12.01
  • www.mql5.com
Мыльный пузырь, который рано или поздно лопнет, Надежная валюта, Выдуманная валюта, чтобы взорвать рынок...
 

На какую сумму автор купил биткоинов?

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Mickey Moose:

На какую сумму автор купил биткоинов?


Что мешает их купить через терминал MT5 от 0.01 лота ? Я собственно так и сделал. И буду в дальнейшем покупать на каждой коррекции.

 
Mickey Moose:

На какую сумму автор купил биткоинов?

А это здесь причем?

Сейчас пары с биткоином включены в регламент многих ДЦ, поэтому торговля на понижение или повывение может осуществляться с любым размером депозита, отвечающим требованиям ДЦ...

 
Vladimir Zubov:

Что мешает их купить через терминал MT5 от 0.01 лота ? Я собственно так и сделал. И буду в дальнейшем покупать на каждой коррекции.

и заплатить дополнительные комиссии спреды и свопы?

[Удален]  
Комбинатор:

и заплатить дополнительные комиссии спреды и свопы?


Ага ... а лучше покупать фермы и платить за электричество ? Ведь смысл получить прибыль в валюте, а не мифические биткоины ...

 
Комбинатор:

и заплатить дополнительные комиссии спреды и свопы?

Кто мешает просчитать варианты бизнес-плана по той или другой паре?...

Сейчас выбор огромный...

 
Комбинатор:

и заплатить дополнительные комиссии спреды и свопы?

Комбинатор, а кушать на что?

Сходи на рынок за буханкой хлеба с битками, т.е. туда где нет карточек, нет компьютеров и пр...

все равно от комиссий не уйдешь на 100 процентов

и биток не совсем удобен в этом плане, как деньги для массового применения

очень скоро это поймут

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