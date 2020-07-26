Прогноз курса биткоин - страница 2
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От Вас пока слышен только трёп, ничего дельного, абсолютно
) на понт меня взять не получится
да мне не надо.
Удачи!
А куда отрицательные цены пропали? Первая модель красивее смотрелась ))Не означает. Следующий )
Этот прогноз и сейчас есть. Он получается, когда "в лоб" вводим в модель сами значения котировок и получаем "вырождение" модели с отрицательными прогнозными значениями ценны, лишенные физического смысла. Я решил попробовать избавиться от этого эффекта путем ввода в модель значения логарифмов котировок с последующим потенцированием расчетных результатов. В итоге, теперь не наблюдается эффект провала цены в отрицательную область. Но, может оказаться, что, права модель в первоначальном варианте с провалом в отрицательную область. Тогда нам следует найти объяснение этому феномену и прояснить, что это означает физически. Максим Романов предположил, что https://www.mql5.com/ru/forum/221470/page5#comment_6140780 , придет время, чтобы избавиться от биткоинов нужно будет заплатить 9000 $, чему с трудом верится. Легче просто их выкинуть, если они не закреплены за каждым персонально.
Отмечу, что, эта модель ни разу не подводила меня подобным образом, необоснованно уходя в отрицательную область. Причем, в случае с биткоином, она показывает свой нрав уже при вводе первых 10 пар данных.
Когда ввожу первые 4 - 9 пар данных из этой таблицы модель ведет себя адекватно:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
10. сейчас начнется цирк, показывающий возможную сценарию краха биткоин:
11:
На какую сумму автор купил биткоинов?
На какую сумму автор купил биткоинов?
Что мешает их купить через терминал MT5 от 0.01 лота ? Я собственно так и сделал. И буду в дальнейшем покупать на каждой коррекции.
На какую сумму автор купил биткоинов?
А это здесь причем?
Сейчас пары с биткоином включены в регламент многих ДЦ, поэтому торговля на понижение или повывение может осуществляться с любым размером депозита, отвечающим требованиям ДЦ...
Что мешает их купить через терминал MT5 от 0.01 лота ? Я собственно так и сделал. И буду в дальнейшем покупать на каждой коррекции.
и заплатить дополнительные комиссии спреды и свопы?
и заплатить дополнительные комиссии спреды и свопы?
Ага ... а лучше покупать фермы и платить за электричество ? Ведь смысл получить прибыль в валюте, а не мифические биткоины ...
и заплатить дополнительные комиссии спреды и свопы?
Кто мешает просчитать варианты бизнес-плана по той или другой паре?...
Сейчас выбор огромный...
и заплатить дополнительные комиссии спреды и свопы?
Комбинатор, а кушать на что?
Сходи на рынок за буханкой хлеба с битками, т.е. туда где нет карточек, нет компьютеров и пр...
все равно от комиссий не уйдешь на 100 процентов
и биток не совсем удобен в этом плане, как деньги для массового применения
очень скоро это поймут