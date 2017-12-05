Как сделать вывод на чарт моноширинным шрифтом? - страница 3
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На этапе тестирования и оптимизации параметров вывод в Comment и вывод на Label можно отключить, а вот, когда пришло время использовать Советник в реальной жизни, вывод в Comment, и вывод на Label следует опять включить.
спасибо, кэп )))))) мы не знали
На этапе тестирования и оптимизации параметров вывод в Comment и вывод на Label можно отключить, а вот, когда пришло время использовать Советник в реальной жизни, вывод в Comment, и вывод на Label следует опять включить.
Ну это вообще автоматически делается:
Далее по коду при необходимости вывода Comment или совершения любых графических построений проверяем bIsComment. В итоге не нужно ничего переключать вручную.
Ну это вообще автоматически делается:
Далее по коду при необходимости вывода Comment или совершения любых графических построений проверяем bIsComment. В итоге не нужно ничего переключать вручную.
А где говорилось, что надо вручную? Я что-то пропустил?
А где говорилось, что надо вручную? Я что-то пропустил?
Отвечал на этот пост. Там, в принципе, двусмысленно. Но как-то больше похоже, что "отключить" и "включить" - это настроечный параметр, который изменяется пользователем в зависимости от способа запуска программы. Просто уточнил, что такой параметр не нужен.
Можно померить ширину каждого символа в пискелях (их будет несколько групп с одинаковой шириной). Написать функцию, которая будет дополнять любую строку пробелами до достижения заданной ширины. Потом из этих подстрок собирать комментарий.
Если сделаете такую функцию, выкладывайте её в кодобазу, многие будут благодарны. И я тоже. А самому заморачиваться лень.
В этом случае будет полезен символ \x200A - пробел минимальной ширины, для точной подгонки. И пробелы обычные заменить символом /1 - широкий пробел (все таки длинна комментария ограничена). Может быть другие есть пробелы полезные. но я их не знаю.
Спасибо за идею!
Comment работает существенно быстрее графических шрифтов.
Это логично, но это не так.
И это легко проверить.
Вот вам скрипт на MQL5 (на MT4 не пробовал):
Тест показывает, что графический вывод работает приблизительно на 10% быстрее. При этом графический способ вывода сглаживает шрифт в отличии от Comment. Но самое интересно в том, что если даже размер шрифта установить 30 (вместо 12), то скорость все равно выше. Лично для меня это загадка.
Так я мультики 60к/сек не делаю, вывел и ок
Канвас с мультиками тоже справится.
Вот вам скрипт на MQL5 (на MT4 не пробовал):
Попробовал на МТ4. Код работает и на нем.
На МТ4 оказалось Comment где-то в 5 раз быстрее графического аналога. Причем, получается что в MT5 Comment() работает в 5-6 раз медленнее, чем в MT4. А вот это уже неприятная неожиданность и странность. Тогда вопрос к разработчикам. Как так? Ведь это явный баг для пятерки!!!
Это логично, но это не так.
И это легко проверить.
Вот вам скрипт на MQL5 (на MT4 не пробовал):
Тест показывает, что графический вывод работает приблизительно на 10% быстрее. При этом графический способ вывода сглаживает шрифт в отличии от Comment. Но самое интересно в том, что если даже размер шрифта установить 30 (вместо 12), то скорость все равно выше. Лично для меня это загадка.
Эти измерения не о чем. Надо делать отдельные циклы по несколько десятков тысяч проходов отдельно для Comment и Canvas, тогда можно о чем-то судить. И чтобы выводимый текст менялся, например пусть выводится значение счетчика.
Не могли бы переделать в таком виде?
Эти измерения не о чем. Надо делать отдельные циклы по несколько десятков тысяч проходов отдельно для Comment и Canvas, тогда можно о чем-то судить. И чтобы выводимый текст менялся, например пусть выводится значение счетчика.
Не могли бы переделать в таком виде?
Делал и отдельно циклы, тоже думал, что результат какой-то странный. Все тоже самое. Те же результаты. Разницы нет, общий цикл или по отдельности. В моем примере текст меняется каждый раз, странно почему этого не заметили. Я тоже знаю о оптимизации компилятора. ))