Индикатор от индикатора - страница 4
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Пожалуйста. Что б понять окончательно, надо будет дождаться понедельника запустить индикатор на чарт... и через сутки сравнить данные с тестером.
Зависимый от верхнего:
Результат (правда, в тестере, режим: каждый тик на основе реальных тиков):Код первого индикатора поместить в файл AD_1.
Мимо!!!! Хендл AD13_H создаётся для текущего символа, а нужно для другого. Я подготовил новые файлы, где использую стандартный АД. Проблема то не в том что он вызывается неправильно, проблема что он вызывается неправильно в определённый момент, когда происходит событие от третьего индикатора. Вот снова выкладываю индикаторы, дабы не путать. В них, можно исправить ошибку?
Буфер первого рпикрепленного индикатора выдает значения -1 0 1. Вернее всегда 0, а вот -1 и 1 на опредлённых барах. И когда приходит значение отличное от нуля, тогда происходит запрос на индикатор АД с других инструментов. Повторюсь. При компиляции в принте одни значения, при тестировании в принт поступают другие значения АД. Даже если учесть что начало расчёта АД разное при компиляции и теста, то разница между дувумя барами должна быть одинаковой и не зависить от начала расчёта АД.
Расчитываются три переменные v0,v1,v2. Заметил что v1 единственная которая расчитывается и при компиле и в тестере одинакомо. Думаю это связанно с месторасполождением функции в коде. Она стоит самая первая. А вот остальные считаются с ошибкой.
Итак первый индюк "Секвента" формирует сигнал или момент.
Когда сигнал поступил в индикатор Si_FORTS этот индикатор запрашивает данные АД с других символов.
Причём без сигналов от "Секвенты" всё вроде работает правильно.....
Мимо!!!! Хендл AD13_H создаётся для текущего символа, а нужно для другого. Я подготовил новые файлы, где использую стандартный АД. Проблема то не в том что он вызывается неправильно, проблема что он вызывается неправильно в определённый момент, когда происходит событие от третьего индикатора. Вот снова выкладываю индикаторы, дабы не путать. В них, можно исправить ошибку?
Буфер первого рпикрепленного индикатора выдает значения -1 0 1. Вернее всегда 0, а вот -1 и 1 на опредлённых барах. И когда приходит значение отличное от нуля, тогда происходит запрос на индикатор АД с других инструментов. Повторюсь. При компиляции в принте одни значения, при тестировании в принт поступают другие значения АД. Даже если учесть что начало расчёта АД разное при компиляции и теста, то разница между дувумя барами должна быть одинаковой и не зависить от начала расчёта АД.
Расчитываются три переменные v0,v1,v2. Заметил что v1 единственная которая расчитывается и при компиле и в тестере одинакомо. Думаю это связанно с месторасполождением функции в коде. Она стоит самая первая. А вот остальные считаются с ошибкой.
Итак первый индюк "Секвента" формирует сигнал или момент.
Когда сигнал поступил в индикатор Si_FORTS этот индикатор запрашивает данные АД с других символов.
Причём без сигналов от "Секвенты" всё вроде работает правильно.....
А какая проблема заменить _Symbol на "Si-12.17"
Я вчера проверял и вот что получилось при работе индикатора в отладчике.
Здесь видно что тест проходит на символе EURUSD и в комментарии графика выведены значения AD символа "Si-12.17"
Это показания индикатора на графике "Si-12.17" по правой вертикальной линии, 06.12.2017
А здесь в окне данных показание индикатор на "Si-12.17" по левой линии 05.12.2017
Значения индикатора полностью совпадают.зы. Извиняюсь, я после того как сделал скрины ещё экспериментировал на минутках и поэтому в коде время не совпадает с временем на скринах. Править не имеет смысла.
А какая проблема заменить _Symbol на "Si-12.17"
Я вчера проверял и вот что получилось при работе индикатора в отладчике.
Здесь видно что тест проходит на символе EURUSD и в комментарии графика выведены значения AD символа "Si-12.17"
Это показания индикатора на графике "Si-12.17" по правой вертикальной линии, 06.12.2017
А здесь в окне данных показание индикатор на "Si-12.17" по левой линии 05.12.2017
Значения индикатора полностью совпадают.зы. Извиняюсь, я после того как сделал скрины ещё экспериментировал на минутках и поэтому в коде время не совпадает с временем на скринах. Править не имеет смысла.
В вашем примере не используется сигнальный индикатор. Попробуйте скачать последние выложенные мною файли и прогнать у себя. Можно поменять инструменты на форовские, главное чтоб они отличались от текущих...
Мимо!!!!
Ну... мимо, дак мимо.
Просто учитывайте, что может быть такая ситуация:
1. Пришел тик по Си (сформировался бар 10:01 - распринтовался - значение 10050);
2. Пришел снова тик по Си (снова за бар 10:01 - без принта - значение 10047);
3. Пришел тик по РТС (сформировался бар 10:01, запрос данных с Си, значение 10047);
В итоге имеет разные значения.
Немного модифицировал OnInit() зависимого (добавил входной параметр используемого инструмента):
Лог стал таким:
Как видите, по разным символам свечи формируются не в один момент времени. Иногда свеча формируется раньше по одному символу, иногда - по другому. Соответственно и значения могут различаться, а могут и совпадать (почему, написал выше).
Ну... мимо, дак мимо.
Просто учитывайте, что может быть такая ситуация:
1. Пришел тик по Си (сформировался бар 10:01 - распринтовался - значение 10050);
2. Пришел снова тик по Си (снова за бар 10:01 - без принта - значение 10047);
3. Пришел тик по РТС (сформировался бар 10:01, запрос данных с Си, значение 10047);
В итоге имеет разные значения.
Немного модифицировал OnInit() зависимого (добавил входной параметр используемого инструмента):
Лог стал таким:
Как видите, по разным символам свечи формируются не в один момент времени. Иногда свеча формируется раньше по одному символу, иногда - по другому. Соответственно и значения могут различаться, а могут и совпадать (почему, написал выше).
Хм.... Ещё раз... У вас в ваших индикаторах всё работает потому как вы не пользуетесь сигнальным. Посмотрите пожалуйста те индикаторы что я выложил недавно. Их можно исправит????
В реальной торговле ваша ситуация понятна. При тестировании все символы подгружены это же история. НО не работает... :-(
Хм.... Ещё раз... У вас в ваших индикаторах всё работает потому как вы не пользуетесь сигнальным. Посмотрите пожалуйста те индикаторы что я выложил недавно. Их можно исправит????
В реальной торговле ваша ситуация понятна. При тестировании все символы подгружены это же история. НО не работает... :-(
Изначально вопрос стоял так:
Ребята, ктонить может объяснить внятно, почему, когда вызываю индикатор из индикатора, получаю совсем другое значени... Не то что показывает сам индикатор. Я понять не могу, там кода всего три строчки и он не работает, Ктонить может объяснить почему????
В принты выводятся значения первого бара, но они отличаются. Хотя индекс бара одинаковый. Это вообще как такое может быть???
Принт стоит в Основном и вызываемом индикатора. НО как видно на картинке в одном и томже индикатое с одинаковым индексом значения абсалютно разные.
Вызывал индикатор из индикатора. Вам не понравилось. Теперь вызов индикатора должен быть с символа другого индикатора. Хорошо, сделал. Индексы баров одинаковые, значения одинаковые. Теперь Вы говорите про какой-то сигнальный индикатор...?
Разбирать Ваши индикаторы у меня нет никакого желания. И Вам я рекомендую убрать все лишнее, и только потом искать ошибки. Удачи.
При тестировании все символы подгружены это же история. НО не работает... :-(
По поводу этого. Тики (в режиме тестирования по реальным тикам) появляются в соответствии с тиками реального времени (с точностью до миллисекунд).
То что Вы вызвали индикатор от индикатора ничего нового. У меня тоже всё выводит правильно и одинакого, какой смысл было это повторять?? Я привёл конкретный пример с конкретными индикаторами которые не работают, хотя по логике всё записано верно отсюда и возник вопрос, как такое может быть???? Может сигнальный индюк что косячит??? Однако сами сигналы появляются в нужном месте и не скачут, с ними проблем нет.. а вот дальше....