Как реализовать закрытие позиций по одной через N-минут ? - страница 7
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Вы что перевели на английский?
А во вкладке эксперты по русски?
Нет, всё по умолчанию.
Нет, всё по умолчанию.
во вкладке эксперты посмотрите пожалуйста - по русски транслируются ошибки?
Да, код работает.
Я использую в вашем коде для close не bool а int
int close;
И ticket использую один для всех закрытий buy и sell, ну это только для проверки. Может из-за этого ошибка, т.к. buy закрыт а для sell нет закрытия.
ну это правильно, так и задумано
во вкладке эксперты посмотрите пожалуйста - по русски транслируются ошибки?
всё на английском транслируется
всё на английском транслируется
задумано изначально было, согласно Вашим описаниям так
я на первой страничке положил код, в конце которого
Вам оставалось одну из 2-х функций закрытия положить в это условие и закрыть найденный ордер по тикету (вставляю две), т.е.
и функцию обработки ошибок разместить после всего кода
Плюсом в условии входа к функции закрытия должна быть какая то логика, Вы её не разъяснили до конца, об этом я тоже писал.
И было бы всё ОК-ейно.
Если оставить так, то будет закрываться дважды один и тот же тикет. Будет ошибка 4108 при закрытии ордера с тикетом, который уже закрыт в первый раз.
ну это правильно, так и задумано
Нужно не задумывать, а пользоваться справкой, и писать значение типа bool
Впрочем можно использовать int, всё равно это ничего не изменит.
Запустите скрипт, можете запустить 50 раз подряд, и никогда не будет переменная close равняться -1. Это говорит о том, что ошибки не будут транслироваться ни на одном языке, даже на китайском.
Нужно не задумывать, а пользоваться справкой, и писать значение типа bool
Впрочем можно использовать int, всё равно это ничего не изменит.
Запустите скрипт, можете запустить 50 раз подряд, и никогда не будет переменная close равняться -1. Это говорит о том, что ошибки не будут транслироваться ни на одном языке, даже на китайском.
Виталя, не надо меня учить.
Я тебя помню сам еще с годик-два назад учил на 5-рку переходить, так что опыта у тебя пока что меньше...Ты ведь не сделал один в один с моим, а говоришь...
Виталя, не надо меня учить.
Я тебя помню сам еще с годик-два назад учил на 5-рку переходить, так что опыта у тебя пока что меньше...
Да Я пример даже дал, не выставляйте себя напоказ не в лучшем виде!
Да Я пример даже дал, не выставляйте себя напоказ не в лучшем виде!
Ты ведь не сделал один в один с моим, сделал по своему, а говоришь...
И вообще, какой у тебя билд?
и кажешь ты мне не вкладку эксперты, а журнал. Это вообще то две большие разницы.Ошибку в моем случае транслирует эксперт во вкладке эксперты.
Ты ведь не сделал один в один с моим, сделал по своему, а говоришь...
И вообще, какой у тебя билд?
и кажешь ты мне не вкладку эксперты, а журнал. Это вообще то две большие разницы.Ошибку в моем случае транслирует эксперт во вкладке эксперты.
Я понял, решили меня потроллить.
Ладно ушёл.
Не, наверное всё-же напишу в сервисдеск, что мне подсунули бракованный терминал.