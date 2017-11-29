Как реализовать закрытие позиций по одной через N-минут ? - страница 5

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Vitaly Muzichenko:

Дело не в использовал, или не использовал.

Ещё раз:


Очевидное и невероятное

)

Ещё раз

Ошибка вывалилась или нет ????? - твой ответ какой на этот вопрос, "ДА" или "НЕТ"?
 
Renat Akhtyamov:

Очевидное и невероятное

)

Ещё раз

Ошибка вывалилась или нет ????? - твой ответ какой на этот вопрос, "ДА" или "НЕТ"?

Конечно ДА

Но суть не в этом. 

Вам уже 3 человека сказало, что в вашем куске кода неверно записан параметр, но вы этого никак не признаете. Я бы уже сказал спасибо, если мне это сказали, и не упирался, просто немного подучился-бы на своих-же ошибках. 

 
Vitaly Muzichenko:

Конечно

Но суть не в этом. 

Вам уже 3 человека сказало, что в вашем куске кода неверно записан параметр, но вы этого никак не признаете. Я бы уже сказал спасибо, если мне это сказали, и не упирался. 

case 4108:   Print("Неверный номер тикета.");return(1);

У меня все верно и эта функция выдает ошибки когда они есть, а когда их нет - не выдает

Взял я её с реала, причем у мну тоже по тикету кроются

Так что...

Комментарий по поводу вывалившейся ошибки и что могло её вызвать я дал

Не нужно не разобравшись пытаться что то добавить, прошу каждого об этом.

 
Renat Akhtyamov:

Ошибка вывалилась или нет ????? - твой ответ какой на этот вопрос, "ДА" или "НЕТ"?

Повнимательнее немного: ошибка должна быть отображена, если ордер не удалось закрыть. Такое поведение программы в данном случае является правильным. А в представленном коде выходит, что ошибка никогда не будет отображена. Такое поведение программы является некорректным. Об этом речь.
 
Ihor Herasko:
Повнимательнее немного: ошибка должна быть отображена, если ордер не удалось закрыть. Такое поведение программы в данном случае является правильным. А в представленном коде выходит, что ошибка никогда не будет отображена. Такое поведение

программы является некорректным. Об этом речь.

Выше пост.
 
Разбирайтесь, всем удачи!
 
Renat Akhtyamov:
Выше пост.

Выше ничего нет, код - брак, полурабочий, для тестера, а не реала!

 
Vitaly Muzichenko:

Выше ничего нет, код - брак, полурабочий, для тестера, а не реала!

Виталий, ты хоть одну строчку кода сюда положил????

Стыцдно должно быть.

Еще раз - ошибка вывалилась - "ДА" или "НЕТ"?

Ты ответил - "ДА", мол, вывалилась.

А я Наталье ответил - почему она вывалилась, т.е. не нужно закрывать ордер по тикету два раза подряд

Я привел код для байки и для селлки отдельно и написал - "Переделать под свой советник как надо"

//закрытие по тикету, переделайте под свой

Вопросы?

 
Renat Akhtyamov:

Виталий, ты хоть строчку кода сюда положил????

Стыцдно должно быть.

Еще раз - ошибка вывалилась - "ДА" или "НЕТ"?

Ты ответил - "ДА", мол, вывалилась.

А я Наталье ответил - почему она вывалилась, т.е. не нужно закрывать ордер по тикету два раза подряд

Я привел код для байки и для селлки отдельно и написал - "Переделать под свой советник как надо"

Вопросы?

Третий раз спрашиваю:

При каких условиях это может когда-то отработать, хотя-бы 1 раз в 100 лет?

                  if(OrderSelect(MyTicketBuy, SELECT_BY_TICKET)==true)
                  {
                     close=OrderClose(MyTicketBuy,OrderLots(),MarketInfo(OrderSymbol(),MODE_ASK),0,clrRed);
                     if(close<0){if(Fun_Error(GetLastError())==1)return;}
                  }
                  if(OrderSelect(MyTicketSell, SELECT_BY_TICKET)==true)
                  {
                     close=OrderClose(MyTicketSell,OrderLots(),MarketInfo(OrderSymbol(),MODE_BID),0,clrBlue);
                     if(close<0){if(Fun_Error(GetLastError())==1)return;}
                  }
 
Ihor Herasko:
Повнимательнее немного: ошибка должна быть отображена, если ордер не удалось закрыть. Такое поведение программы в данном случае является правильным. А в представленном коде выходит, что ошибка никогда не будет отображена. Такое поведение программы является некорректным. Об этом речь.

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