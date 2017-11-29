Как реализовать закрытие позиций по одной через N-минут ? - страница 5
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Дело не в использовал, или не использовал.
Ещё раз:
Очевидное и невероятное
)
Ещё разОшибка вывалилась или нет ????? - твой ответ какой на этот вопрос, "ДА" или "НЕТ"?
Очевидное и невероятное
)
Ещё разОшибка вывалилась или нет ????? - твой ответ какой на этот вопрос, "ДА" или "НЕТ"?
Конечно ДА
Но суть не в этом.
Вам уже 3 человека сказало, что в вашем куске кода неверно записан параметр, но вы этого никак не признаете. Я бы уже сказал спасибо, если мне это сказали, и не упирался, просто немного подучился-бы на своих-же ошибках.
Конечно
Но суть не в этом.
Вам уже 3 человека сказало, что в вашем куске кода неверно записан параметр, но вы этого никак не признаете. Я бы уже сказал спасибо, если мне это сказали, и не упирался.
У меня все верно и эта функция выдает ошибки когда они есть, а когда их нет - не выдает
Взял я её с реала, причем у мну тоже по тикету кроются
Так что...
Комментарий по поводу вывалившейся ошибки и что могло её вызвать я дал
Не нужно не разобравшись пытаться что то добавить, прошу каждого об этом.
Ошибка вывалилась или нет ????? - твой ответ какой на этот вопрос, "ДА" или "НЕТ"?
Повнимательнее немного: ошибка должна быть отображена, если ордер не удалось закрыть. Такое поведение программы в данном случае является правильным. А в представленном коде выходит, что ошибка никогда не будет отображена. Такое поведение
программы является некорректным. Об этом речь.
Выше пост.
Выше ничего нет, код - брак, полурабочий, для тестера, а не реала!
Выше ничего нет, код - брак, полурабочий, для тестера, а не реала!
Виталий, ты хоть одну строчку кода сюда положил????
Стыцдно должно быть.
Еще раз - ошибка вывалилась - "ДА" или "НЕТ"?
Ты ответил - "ДА", мол, вывалилась.
А я Наталье ответил - почему она вывалилась, т.е. не нужно закрывать ордер по тикету два раза подряд
Я привел код для байки и для селлки отдельно и написал - "Переделать под свой советник как надо"
//закрытие по тикету, переделайте под свой
Вопросы?
Виталий, ты хоть строчку кода сюда положил????
Стыцдно должно быть.
Еще раз - ошибка вывалилась - "ДА" или "НЕТ"?
Ты ответил - "ДА", мол, вывалилась.
А я Наталье ответил - почему она вывалилась, т.е. не нужно закрывать ордер по тикету два раза подряд
Я привел код для байки и для селлки отдельно и написал - "Переделать под свой советник как надо"
Вопросы?
Третий раз спрашиваю:
При каких условиях это может когда-то отработать, хотя-бы 1 раз в 100 лет?
Повнимательнее немного: ошибка должна быть отображена, если ордер не удалось закрыть. Такое поведение программы в данном случае является правильным. А в представленном коде выходит, что ошибка никогда не будет отображена. Такое поведение программы является некорректным. Об этом речь.
Вопросы остались?