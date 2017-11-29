Как реализовать закрытие позиций по одной через N-минут ? - страница 6
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Третий раз спрашиваю:
При каких условиях это может когда-то отработать, хотя-бы 1 раз в 100 лет?
Виталиий, не нужно забивать догмами себе голову.
MQL крутой язык и понимает то, что ты и тот товарищ выше (надесь что только пока) не знаете.Удачи!
Вопросы остались?
Остались.
Каждая строка кода должна быть обоснована, вот и обоснуйте свой код, выделенный жёлтым цветом. И не упирайтесь.
Остались.
Каждая строка кода должна быть обоснована, вот и обоснуйте свой код, выделенный жёлтым цветом. И не упирайтесь.
Виталий код работает
false - это "-1" в том числе
и всё
Вопросы остались?
Да. Вы действительно так считаете:
false - это "-1" в том числе
или просто решили поразвлечься?
Да. Вы действительно так считаете:
или просто решили поразвлечься?
ну погоняйте Вы мой код, если не верите, попробуйте открыть лот какой нибудь неверный или чо там, цену вбейте, которая далеко от текущей, тейки, стопы. Да что угодно.
И Вам по русски скажут чо не так.
Делов то - одну строчку в код добавить, которая у Вас и Виталия вызвала подозрение...
Ну и пользуйтесь на здоровье!
ну погоняйте Вы мой код, если не верите, попробуйте открыть лот какой нибудь неверный или чо там, цену вбейте, которая далеко от текущей, тейки, стопы. Да что угодно.
И Вам по русски скажут чо не так.
Делов то - одну строчку в код добавить, которая у Вас и Виталия вызвала подозрение...
Ну и пользуйтесь на здоровье!
Отойдем от кода в целом. Ведь речь идет о малой его части, которую Вы отлично выкристаллизовали постом #53. Интересует только один момент: серьезно ли Вы говорите, когда утверждаете, что false - это "минус один"?
Отойдем от кода в целом. Ведь речь идет о малой его части, которую Вы отлично выкристаллизовали постом #53. Интересует только один момент: серьезно ли Вы говорите, когда утверждаете, что false - это "минус один"?
может функция возвращает минус один в том числе при ошибке закрытия, не вникал, но мой код работает.
и работает он совместно со всеми торговыми операциями открытия, закрытия, удаления и модификации без проблем!
и спорить я стал только потому что тут утверждают обратное.
может функция возвращает минус один в том числе при ошибке закрытия, не вникал
Не может, ибо OrderClose():
Возвращаемое значение
Возвращает true при успешном завершении функции или false в случае ошибки. Чтобы получить информацию об ошибке, необходимо вызвать функцию GetLastError().
В свою очередь:
Тип bool предназначен для хранения логических значений true (истина) или false (ложь), числовое представление которых 1 или 0 соответственно. Внутреннее представление – целое число размером 1 байт. Необходимо отметить, что в логических выражениях допустимо использовать вместо типа bool другие целые или вещественные типы или выражения этих типов, компилятор не выдаст ошибки. В таком случае значение ноль будет интерпретировано как false, а все остальные значения как true.
и работает он по всем торговым операциям открытия, закрытия, удаления и модификации без проблем!
Еще раз: речь только о малой части кода. Всего то.P. S. Ушел спать.
может функция возвращает минус один в том числе при ошибке закрытия, не вникал, но мой код работает.
и работает он по всем торговым операциям открытия, закрытия, удаления и модификации без проблем!
Да, код работает.
Я использую в вашем коде для close не bool а int
int close;
И ticket использую один для всех закрытий buy и sell, ну это только для проверки. Может из-за этого ошибка, т.к. buy закрыт а для sell нет закрытия.
Да, код работает.
Я использую в вашем коде для close не bool а int
int close;
И ticket использую один для всех закрытий buy и sell, ну это только для проверки. Может из-за этого ошибка, т.к. buy закрыт а для sell нет закрытия.
А во вкладке эксперты по русски есть сообщения?функцию с ошибками с переводом на русский добавили в конце кода?