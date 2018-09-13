Продолжаю тему простейших индикаторов - страница 2
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Оно?
Да да ещё раз да спасибо тебе добрый человек!!!класс
И без подокна
Ещё раз спасибо ещё бы алерт и цены б небыло!!!!
Простите ????
Надеюсь правильно понял, переименуйте файлы на своё усмотрение:
Надеюсь правильно понял, переименуйте файлы на своё усмотрение:
А какой брать???1 или 2
А какой брать???1 или 2
Тот с подвалом, а тот без.
Установите два, лишний удалите. Ну или подвал сделайте узкий, чтоб не мешал
А какой брать???1 или 2
Надеюсь правильно понял, переименуйте файлы на своё усмотрение:
Спасибо огромное за алерт и что поправили ....Простите Вы могли бы его выставить в общий доступ а я бы написал на него коментарий .Ещё раз спасибо...
Спасибо огромное за алерт и что поправили ....Простите Вы могли бы его выставить в общий доступ а я бы написал на него коментарий .Ещё раз спасибо...
Выставляйте, они ваши.
Выставляйте, они ваши.
Не не Любой труд уважаем...Прошу Вас выставить их как бесплатные потому как такая мелочь.....а её просто нееет на просторах инета .Информацией владеешь значить вооружён .
Выставляйте, они ваши.
Хороший индикатор и даже вроде полезный если торговать бинарами.
Чуть для себя подправить надо было, вроде по удобней стал.
Шрифт жирный, ограниченное кол-во баров на графике, на нулевом баре полный подсчет баров в данном направлении и алерт немного другой.