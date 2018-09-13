Продолжаю тему простейших индикаторов - страница 2

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Vitaly Muzichenko:

Оно?

Да да ещё раз да спасибо тебе добрый человек!!!класс

 
Vitaly Muzichenko:

И без подокна



Ещё раз спасибо ещё бы алерт и цены б небыло!!!!

Файлы:
MetaTrader_44.png  70 kb
 
Простите ????
Файлы:
3333.png  102 kb
 
Firetrade2013 Chirikov:
Простите ????

Надеюсь правильно понял, переименуйте файлы на своё усмотрение:

Файлы:
___1.mq4  8 kb
____1.mq4  7 kb
 
Vitaly Muzichenko:

Надеюсь правильно понял, переименуйте файлы на своё усмотрение:


А какой брать???1 или 2

 
Firetrade2013 Chirikov:

А какой брать???1 или 2

Тот с подвалом, а тот без.

Установите два, лишний удалите. Ну или подвал сделайте узкий, чтоб не мешал

 
Firetrade2013 Chirikov:

А какой брать???1 или 2


Vitaly Muzichenko:

Надеюсь правильно понял, переименуйте файлы на своё усмотрение:


Спасибо огромное за алерт и что поправили ....Простите Вы могли бы его выставить в общий доступ а я бы написал на него коментарий .Ещё раз спасибо...

 
Firetrade2013 Chirikov:


Спасибо огромное за алерт и что поправили ....Простите Вы могли бы его выставить в общий доступ а я бы написал на него коментарий .Ещё раз спасибо...

Выставляйте, они ваши.

 
Vitaly Muzichenko:

Выставляйте, они ваши.


Не не Любой труд уважаем...Прошу Вас выставить их как бесплатные потому как такая мелочь.....а её просто нееет на просторах инета .Информацией владеешь значить вооружён .

[Удален]  
Vitaly Muzichenko:

Выставляйте, они ваши.


Хороший индикатор и даже вроде полезный если торговать бинарами.

Чуть для себя подправить надо было, вроде по удобней стал.
Шрифт жирный, ограниченное кол-во баров на графике, на нулевом баре полный подсчет баров в данном направлении и алерт немного другой.


Файлы:
NumBarsSignal.mq4  14 kb
123
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