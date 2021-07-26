Как заработать на депозит? - страница 2
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А здесь почему нет? В ленте профиля постоянно какие-то записи с благодарностью, заказы, и прочее. Я так понимаю, там нормально зарабатывают...
Во всех популярных фриланс сервисах (не только в здешнем) большая конкуренция среди исполнителей, так как заказчиков всегда меньше в несколько раз чем исполнителей. И начинающий фрилансер первым делом нарабатывает себе репутацию и постоянных клиентов, а уже потом он начинает зарабатывать если конечно не забросит это дело раньше чем наберет достаточное количество клиентов для того что бы иметь стабильный доход.
Во всех популярных фриланс сервисах (не только в здешнем) большая конкуренция среди исполнителей, так как заказчиков всегда меньше в несколько раз чем исполнителей. И начинающий фрилансер первым делом нарабатывает себе репутацию и постоянных клиентов, а уже потом он начинает зарабатывать если конечно не забросит это дело раньше чем наберет достаточное количество клиентов для того что бы иметь стабильный доход.
Это в корне не верный вывод -- он не подтверждается практикой и его генеририруют лишь те, кто с фрилансом не знаком или знаком на уровне пары работ или попыток взять несколько заказов.
Конкуренции во фрилансе нет и не было никогда. Заказчиков всегда больше чем разработчиков.
Каждый разработчик работает в своей нише. Понятно что новичок и временщик работает в самой низкой ценовой категории, создавая эффект участия.
Конкуренция -- это когда заказ берётся любой ценой, включая откровенным демпингом (это когда заказ выполняется за счёт своих собственных резервов, например, времени).
Ни один вменяемый разработчик с опытом не будет брать заказ любой ценой. Причина всего одна: есть другие заказы.
Это в корне не верный вывод -- он не подтверждается практикой и его генеририруют лишь те, кто с фрилансом не знаком или знаком на уровне пары работ или попыток взять несколько заказов.
Конкуренции во фрилансе нет и не было никогда. Заказчиков всегда больше чем разработчиков.
Каждый разработчик работает в своей нише. Понятно что новичок и временщик работает в самой низкой ценовой категории, создавая эффект участия.
Конкуренция -- это когда заказ берётся любой ценой, включая откровенным демпингом (это когда заказ выполняется за счёт своих собственных резервов, например, времени).
Ни один вменяемый разработчик с опытом не будет брать заказ любой ценой. Причина всего одна: есть другие заказы.
То есть из ваших слов можно сделать вывод, что у заказчика нет вариантов выбора исполнителя или этот выбор очень ограничен.
Открываешь фриланс, ищешь заказчика и делаешь работу. Я не про здешний сервис, тут это невозможно.
На самом деле, проанализировав другие фриланс биржи, другие ИТ области, пришел к выводу, что, наоборот, здесь как раз легче всего. Конкуренция меньше, т.к. количество заявок не под сотни как в других биржах, уровень квалификации для выполнения требуется не очень большой ( в других биржах это не так, требуется высокая квалификация), ну и цены, если ты думаешь что везде много платят, то ты ошибаешься.
Можно писать платные посты на форумах, где Форекс брокеры выступают спонсорами, монетизируя заработок в виде бонусов на депозит. Заработанные средства выводятся без проблем и в полном объеме.
Еще некоторые брокеры платят за статьи на различные финансовые темы, не особо придираясь к качеству материала. Не сильно напрягаясь сотню баксов можно срубить, рерайтнув "прописные истины" с интернета
Так эти бонусные еще надо отработать, лоты набить, как минимум.
То есть из ваших слов можно сделать вывод, что у заказчика нет вариантов выбора исполнителя или этот выбор очень ограничен.
Там где разработчиков больше чем двое -- там всегда есть выбор разработчика.
Об остальном пояснил выше.
Там где разработчиков больше чем двое -- там всегда есть выбор разработчика.
Об остальном пояснил выше.
Но вот видите же, на одного заказчика два разработчика. И что они между собой не конкурируют? Если посмотреть здешний фриланс, то как раз выводы о том что заказчик может выбирать как минимум из 5-10 исполнителей.
Из чего и вывод, что конкуренция все таки есть.
Но вот видите же, на одного заказчика два разработчика. И что они между собой не конкурируют? Если посмотреть здешний фриланс, то как раз выводы о том что заказчик может выбирать как минимум из 5-10 исполнителей.
Из чего и вывод, что конкуренция все таки есть.
Вы как причастны ко фрилансу? Сколько работ на заказ выполнили?
Нет во фрилансе конкуренции и не было никогда.
Вменяемый фрилансер всегда востребован и когда поступает очередной заказ, то это всегда будет, как минимум, ещё один заказ.
То количество разработчиков, которые подписываются под заявкой -- не говорит о конкуренции.
Вам термин "конкуренция" известен? Познакомьтесь: https://ru.wikipedia.org/wiki/Конкуренция.
Возможно, в "категории участия" (так назову категорию, где участвуют новички фриланса) и есть то что вы называете "конкуренция" -- но на тех, кто работает во фрилансе борьба в "категории участия" никак не сказывается ни на количество заказчиков, ни на стоимость.
Вы как причастны ко фрилансу? Сколько работ на заказ выполнили?
Нет во фрилансе конкуренции и не было никогда.
Вменяемый фрилансер всегда востребован и когда поступает очередной заказ, то это всегда будет, как минимум, ещё один заказ.
То количество разработчиков, которые подписываются под заявкой -- не говорит о конкуренции.
Вам термин "конкуренция" известен? Познакомьтесь: https://ru.wikipedia.org/wiki/Конкуренция.
Возможно, в "категории участия" (так назову категорию, где участвуют новички фриланса) и есть то что вы называете "конкуренция" -- но на тех, кто работает во фрилансе борьба в "категории участия" никак не сказывается ни на количество заказчиков, ни на стоимость.
Я знаю что такое конкуренция. Пусть будет по вашему, а то что то как то вы очень резко на это реагируете. Поменяем немного терминологию. Выбор заказчиком исполнителя происходит на конкурсной основе. Из множества исполнителей заказчик выбирает по каким либо критериям более подходящего ему исполнителя, остальные не прошедшие конкурсный отбор остаются не у дел и ищут другого заказчика.