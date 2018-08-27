Нужно ли предусмотреть разделение времени во фрилансе или как портится "КАРМА" исполнителя
- Добро пожаловать в алготрейдинг
- Где взять торговых роботов и индикаторы - Алгоритмический трейдинг, торговые роботы
- Где взять дополнительные технические индикаторы - Графики котировок, технический и фундаментальный анализ
Когда во фриланс сервисе исполнитель с заказчиком определяют срок исполнения задачи
исполнитель должен понимать
1 - время начинает тикать только после согласования ТЗ
2 - До этого времени вы должны четко уже расписать задачу
и после согласования ТЗ не принимать дополнения и изменения,
которые могут увеличит уже согласованный срок
3 - Вы должны четко осознавать что заказчику надо проверить вашу работу.
А это тоже происходит за ваше время!
А еще возможно он захочет проверить индикатор или советник в реальном времени на демке.
Кстати грамотный заказчик будет проверять робота именно в реальном времени на демке.
вы должны понимать , что это происходит когда тикает ВАШЕ время. Хотя работу Вы уже сделали.
Допустим заказчик захочет проверять дня 2 или 3,
а вы указали что вы супер герой и напишите 10 тыс или 20тыс строк кода за 2 дня!
И допустим заказчик при проверке найдет косяк в конце второго или третьего дня,
а опытные парни знают , что программ без косяков практически не бывает.
А еще может получится , что читая ТЗ вы поняли заказчика не так как он предполагал
и это тоже может затянуть время на исправление , причем только Ваше время!
--
4 - Вы все сделали вовремя - а заказчик заболел - у него отключили интернет
он неожиданно уехал в командировку , причин может быть много , т е не успел подтвердить прием работы.
и вы однозначно влетаете на просрочку и на порчу своей КАРМЫ как исполнителя
--
После такого изложенного как вы ответите на вопрос ?
Народ, напомните, если заказчик подтвердил демонстрацию, а затем исчез надолго - то будет ли работа принята спустя какое-то время АВТОМАТИЧЕСКИ?
Раньше вроде как 10 дней срок был, но теперь такого пункта я не нахожу в правилах.
Народ, напомните, если заказчик подтвердил демонстрацию, а затем исчез надолго - то будет ли работа принята спустя какое-то время АВТОМАТИЧЕСКИ?
Раньше вроде как 10 дней срок был, но теперь такого пункта я не нахожу в правилах.
Но Вы попадете на просрочку. У меня был один раз , когда заказчик подтвердил и оплатил после окончания срока , хотя работа была сдана вовремя.
Но правда он не пропадал более чем на 10 дней.
Наверно в сервисдеск с этим вопросом лучше , но MQ обычно очень заняты и такие вопросы для них не приоритетные.
Но Вы попадете на просрочку. У меня был один раз , когда заказчик подтвердил и оплатил после окончания срока , хотя работа была сдана вовремя.
Но правда он не пропадал более чем на 10 дней.
Наверно в сервисдеск с этим вопросом лучше , но MQ обычно очень заняты и такие вопросы для них не приоритетные.
Попробую пояснить
Когда во фриланс сервисе исполнитель с заказчиком определяют срок исполнения задачи
исполнитель должен понимать
1 - время начинает тикать только после согласования ТЗ
2 - До этого времени вы должны четко уже расписать задачу
и после согласования ТЗ не принимать дополнения и изменения,
которые могут увеличит уже согласованный срок
3 - Вы должны четко осознавать что заказчику надо проверить вашу работу.
А это тоже происходит за ваше время!
А еще возможно он захочет проверить индикатор или советник в реальном времени на демке.
Кстати грамотный заказчик будет проверять робота именно в реальном времени на демке.
вы должны понимать , что это происходит когда тикает ВАШЕ время. Хотя работу Вы уже сделали.
Допустим заказчик захочет проверять дня 2 или 3,
а вы указали что вы супер герой и напишите 10 тыс или 20тыс строк кода за 2 дня!
И допустим заказчик при проверке найдет косяк в конце второго или третьего дня,
а опытные парни знают , что программ без косяков практически не бывает.
А еще может получится , что читая ТЗ вы поняли заказчика не так как он предполагал
и это тоже может затянуть время на исправление , причем только Ваше время!
--
4 - Вы все сделали вовремя - а заказчик заболел - у него отключили интернет
он неожиданно уехал в командировку , причин может быть много , т е не успел подтвердить прием работы.
и вы однозначно влетаете на просрочку и на порчу своей КАРМЫ как исполнителя
--
После такого изложенного как вы ответите на вопрос ?
Есть одно простое правило, покупатель всегда прав. Так что лучше смеритесь! Все можно сделать автоматически, чтоб не портить карму. Сдал задание, время остановилось. Проверил заказчик задание или нет это уже его проблема. Но что будет делать тогда арбитраж если все будет автоматом.
Во вторых, исполнитель не должен кидаться, на любое задание, как собака на кость. Исполнитель должен выверить свои возможности, по осиливанию задания. Тогда и казусов не будет в исполнении и недопониманий.
Есть одно простое правило, покупатель всегда прав. Так что лучше смеритесь! Все можно сделать автоматически, чтоб не портить карму. Сдал задание, время остановилось. Проверил заказчик задание или нет это уже его проблема. Но что будет делать тогда арбитраж если все будет автоматом.
Во вторых, исполнитель не должен кидаться, на любое задание, как собака на кость. Исполнитель должен выверить свои возможности, по осиливанию задания. Тогда и казусов не будет в исполнении и недопониманий.
Если Вы потребитель и думаете, что всегда Правы, то почитайте Закон, который защищает Ваши Права и откроете для себя, насколько Вы заблуждались.Фразу “клиент всегда прав” первоначально придумал Гарри Гордон Селфридж, основатель универмага Selfridge в Лондоне, в 1909 г., и ее обычно используют компании для того, чтобы:
1. Убедить клиентов, что они получат хорошее обслуживание в этой компании
2. Убедить работников предоставлять хорошее обслуживание клиентам
Если Вы потребитель и думаете, что всегда Правы, то почитайте Закон, который защищает Ваши Права и откроете для себя, насколько Вы заблуждались.Фразу “клиент всегда прав” первоначально придумал Гарри Гордон Селфридж, основатель универмага Selfridge в Лондоне, в 1909 г., и ее обычно используют компании для того, чтобы:
1. Убедить клиентов, что они получат хорошее обслуживание в этой компании
2. Убедить работников предоставлять хорошее обслуживание клиентам
Первое это обман клиента, потому что клиент сам должен определить хорошее обслуживание или нет. А не компания его должна в этом убеждать.
Второе важно для компании, если слово репутация не пустой звук.
Ну и закон, закону рознь! Вы о каком законе? какого государства?
Есть одно простое правило, покупатель всегда прав. Так что лучше смеритесь! Все можно сделать автоматически, чтоб не портить карму. Сдал задание, время остановилось. Проверил заказчик задание или нет это уже его проблема. Но что будет делать тогда арбитраж если все будет автоматом.
Во вторых, исполнитель не должен кидаться, на любое задание, как собака на кость. Исполнитель должен выверить свои возможности, по осиливанию задания. Тогда и казусов не будет в исполнении и недопониманий.
Вообще если ввели такую оценку , которая дает минус исполнителю , показывая сколько заказов он не вовремя сделал , то такая оценка должна быть сделана максимально корректно.
сейчас эта оценка реализована не корректно. Арбитраж , это уже из другой области , и данной проблемы никак не касается. Права покупателя в так же никак не страдают.
Народ, напомните, если заказчик подтвердил демонстрацию, а затем исчез надолго - то будет ли работа принята спустя какое-то время АВТОМАТИЧЕСКИ?
Раньше вроде как 10 дней срок был, но теперь такого пункта я не нахожу в правилах.
Вообще если ввели такую оценку , которая дает минус исполнителю , показывая сколько заказов он не вовремя сделал , то такая оценка должна быть сделана максимально корректно.
сейчас эта оценка реализована не корректно. Арбитраж , это уже из другой области , и данной проблемы никак не касается. Права покупателя в так же никак не страдают.
Полностью согласен!
Очень давно, я смотрю, не обсуждали эту тему, а она не потеряла актуальности.
Коротко расскажу о своей истории. Взял заказ на простой советник, согласовали срок 3 дня, но на следующий уже день я отправил на демонстрацию рабочий прототип. Заказчик пропал после того как скачал его. На третий день я вновь написал и попросил завершить работу, т.к. я попадаю на просрочку (демонстрация заказчиком ещё не была подтверждена). Но заказчик появился лишь на 4-й день, подтвердил демонстрацию и снова пропал.
На следующий день после того как пропал заказчик (5-й день работы) я пишу ему что нужно увеличить сроки работы, чтобы я не попал на просрочку. Он появляется на 8-й день и увеличивает срок до 23-х дней. Я отправляю исходный код и подтверждаю Передачу работы.
Сегодня 16-й день работы, но с тех пор от заказчика нет вестей. Я уж не говорю о том что страдает моя статистика среднего срока выполнения заказа, просрочка испортит Карму. Администрацию Фриланса упразднили, а техподдержка предлагает решить вопрос через Арбитраж.
Но Арбитраж ещё больше испортит Карму.
Мой пост вероятно опишет ситуацию возникающую у многих разработчиков. Может на это обратит внимание Администрация сайта и предложит изменения решающие эту недоработку. А мы со своей стороны предложим возможные варианты, например закрывать заказ автоматически (разумеется без просрочки) если спустя N дней после истечения срока заказа/подтверждения исполнителем Демонстрации или Передачи работы/последнего сообщения от заказчика/или др. нет вестей от заказчика.
С уважением, Андрей.
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования