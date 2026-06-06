Новый дизайн Фриланса!

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Простой вопрос: кому нравится новый Фриланс?
 

К дизайну можно привыкнуть. 

Интереснее то, что и исполнители теперь стали безликими. Теперь у заказчика только один критерий выбора исполнителя - по порядку списка.

С другой стороны, в этом есть положительный момент, теперь заказчик будет более мотивирован заранее сознательно списаться в личке с возможным исполнителем, обсудить с ним задание и сделать адресную заявку. 

Интересная тенденция - сначала всех деанонимизировали, деанонимизировали, а тут раз, и резкий скачок в другую сторону - теперь не просто анонимность, а анонимность с одноликостью безликой.

 

Фриланс еще не доделан.

Мы начали выкатывать изменения по шагам, так как опасно долго ждать и большой апгрейд делать единоразово.

Исполнителей, как и топ разработчиков мы постепенно скроем, так как по факту наш фриланс превратился в бесплатное место для черпания заказов и исполнителей, работающий вне сервиса.

 

Совсем не уместная надпись    

Разместите ваш первый заказ

занимает слишком много места. Можно это не показывать для Исполнителей? Либо в настройках отключать? Ну придумайте что-нибудь. Так нельзя.

==============
Раздел 

Найдите подходящие вам заказы

так же занимает слишком много места, очень большие отступы по строкам (((

==============
Размеры шрифтов как на сайтах в 90х ((( ужас.
Всю страницу нужно прокрутить , чтобы увидеть новые заказы...    



 
Andrei Fandeev:

Совсем не уместная надпись    

Разместите ваш первый заказ

занимает слишком много места. Можно это не показывать для Исполнителей? Либо в настройках отключать? Ну придумайте что-нибудь. Так нельзя.

==============
Раздел 

Найдите подходящие вам заказы

так же занимает слишком много места, очень большие отступы по строкам (((

==============
Размеры шрифтов как на сайтах в 90х ((( ужас.
Всю страницу нужно прокрутить , чтобы увидеть новые заказы...    

Вы наверное хотели написать: "Супер-огромные отступы"?

На самом деле так и есть, сильно много пробелов

 

Стиль обязательно причешем.

Сейчас основная работа над переделкой идеологии и формой подачи данных.

 
Renat Fatkhullin:

Стиль обязательно причешем.

Сейчас основная работа над переделкой идеологии и формой подачи данных.

Согласен, сначала логика, потом стили.

Но что-то не видно предложений от разработчиков, что они хотят видеть, и чего не хотят.


Чего не хватает, и чего хотелось-бы:

1. Голосовую связь, ну и по возможности демонстрацию экрана разработчика и заказчика, как это сделано в скайпе, но что-бы не использовать сторонние приложения.

 
Vitaly Muzichenko:

Чего не хватает, и чего хотелось-бы:

1. Голосовую связь, ну и по возможности демонстрацию экрана разработчика и заказчика, как это сделано в скайпе, но что-бы не использовать сторонние приложения.

Мы уже реализовали новую глобальную геораспределенную систему мессенджера взамен текущей. Скоро будем выкатывать.

Там все это и будет: обмен файлами, скринами, звуком и тд.

Прицепом идет новый метаедитор с новой групповой работой и проектами.
 
Как и в других разделах сайта (где этого или нет или есть ограниченно) нужен поиск/фильтрация/сортировка по параметрам, например, по количеству заявок, стоимости и т.д.
 
Stanislav Korotky:
Как и в других разделах сайта (где этого или нет или есть ограниченно) нужен поиск/фильтрация/сортировка по параметрам, например, по количеству заявок, стоимости и т.д.

Стоимость в 95% от 30+, так что сортировать особо нечего.

Количество заявок ..., шанс получить заказ при любом количестве остаётся 50/50

Можно и фильтр, но он нецелесообразен в этом случае. 

 
Vitaly Muzichenko:

Стоимость в 95% от 30+, так что сортировать особо нечего.

Количество заявок ..., шанс получить заказ при любом количестве остаётся 50/50

Можно и фильтр, но он нецелесообразен в этом случае. 


Learn English! И удивляет количество заявок на потругальском. Из бывших колоний?


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