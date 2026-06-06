Новый дизайн Фриланса!
К дизайну можно привыкнуть.
Интереснее то, что и исполнители теперь стали безликими. Теперь у заказчика только один критерий выбора исполнителя - по порядку списка.
С другой стороны, в этом есть положительный момент, теперь заказчик будет более мотивирован заранее сознательно списаться в личке с возможным исполнителем, обсудить с ним задание и сделать адресную заявку.
Интересная тенденция - сначала всех деанонимизировали, деанонимизировали, а тут раз, и резкий скачок в другую сторону - теперь не просто анонимность, а анонимность с одноликостью безликой.
Фриланс еще не доделан.
Мы начали выкатывать изменения по шагам, так как опасно долго ждать и большой апгрейд делать единоразово.
Исполнителей, как и топ разработчиков мы постепенно скроем, так как по факту наш фриланс превратился в бесплатное место для черпания заказов и исполнителей, работающий вне сервиса.
Совсем не уместная надпись
Разместите ваш первый заказ
занимает слишком много места. Можно это не показывать для Исполнителей? Либо в настройках отключать? Ну придумайте что-нибудь. Так нельзя.
==============
Раздел
Найдите подходящие вам заказы
так же занимает слишком много места, очень большие отступы по строкам (((
==============
Размеры шрифтов как на сайтах в 90х ((( ужас.
Всю страницу нужно прокрутить , чтобы увидеть новые заказы...
Совсем не уместная надпись
Разместите ваш первый заказ
занимает слишком много места. Можно это не показывать для Исполнителей? Либо в настройках отключать? Ну придумайте что-нибудь. Так нельзя.
==============
Раздел
Найдите подходящие вам заказы
так же занимает слишком много места, очень большие отступы по строкам (((
==============
Размеры шрифтов как на сайтах в 90х ((( ужас.
Всю страницу нужно прокрутить , чтобы увидеть новые заказы...
Вы наверное хотели написать: "Супер-огромные отступы"?
На самом деле так и есть, сильно много пробелов
Стиль обязательно причешем.
Сейчас основная работа над переделкой идеологии и формой подачи данных.
Стиль обязательно причешем.
Сейчас основная работа над переделкой идеологии и формой подачи данных.
Согласен, сначала логика, потом стили.
Но что-то не видно предложений от разработчиков, что они хотят видеть, и чего не хотят.
Чего не хватает, и чего хотелось-бы:
1. Голосовую связь, ну и по возможности демонстрацию экрана разработчика и заказчика, как это сделано в скайпе, но что-бы не использовать сторонние приложения.
Чего не хватает, и чего хотелось-бы:
1. Голосовую связь, ну и по возможности демонстрацию экрана разработчика и заказчика, как это сделано в скайпе, но что-бы не использовать сторонние приложения.
Мы уже реализовали новую глобальную геораспределенную систему мессенджера взамен текущей. Скоро будем выкатывать.
Там все это и будет: обмен файлами, скринами, звуком и тд.
Как и в других разделах сайта (где этого или нет или есть ограниченно) нужен поиск/фильтрация/сортировка по параметрам, например, по количеству заявок, стоимости и т.д.
Стоимость в 95% от 30+, так что сортировать особо нечего.
Количество заявок ..., шанс получить заказ при любом количестве остаётся 50/50
Можно и фильтр, но он нецелесообразен в этом случае.
Стоимость в 95% от 30+, так что сортировать особо нечего.
Количество заявок ..., шанс получить заказ при любом количестве остаётся 50/50
Можно и фильтр, но он нецелесообразен в этом случае.
Learn English! И удивляет количество заявок на потругальском. Из бывших колоний?
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