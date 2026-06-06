Новый дизайн Фриланса! - страница 3
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южная америка говорит на португальском
не только она, у Португалии было много колоний. Память о великой когда-то стране
Официальный язык Португалии, Бразилии, Анголы, Мозамбика, Кабо-Верде (наряду с кабувердьяну или криулу), Гвинеи-Бисау, Сан-Томе и Принсипи, Восточного Тимора (наряду с австронезийским языком тетум) и Макао (наряду с китайским). Около 80 % всех современных носителей португальского языка ныне проживают в Федеративной Республике Бразилия.
Кому сейчас нужны эти фильтры? Фильтровать 5-10 заявок, которые поступили в течение последнего один-два дня? Кому это надо? Кто этим будет заниматься?
Дальше. Что фильтровать? По какому признаку? По признаку, который поставил заказчик по своей заявке? А если он укажет по задаче "внести правки в индикатор" все признаки что есть?
Да и сколько признаков? Советник, индикатор -- всё?
Эти фильтры может на будущее задел? Но пока непонятно это будущее. Пока не понятно в какую сторону, в сторону каких задач МК развивает Фриланс.
Не ясно на какое количество поступающих задач МК рассчитывает. Может есть перспектива поступления по минимум сотне-две задач в день.
Мы привыкли к Фрилансу для МТ4/5. Может МК развивает Фриланс для всего класса около- и программистских задач, а также задач для других терминалов.
Тогда фильтры станут актуальны.
Это уже есть, задачи для С++, C# и т.д.
так как по факту наш фриланс превратился в бесплатное место для черпания заказов и исполнителей, работающий вне сервиса.
а можно подробнее, что это будет? отдельный сайт подобный сайтам фриланс?
Там не только дизайн, изменили.
Оценка 6+ из 5.
Вы про:
?
Значение в скобках - это количество проголосовавших, подсказка же есть:
Вы про:
?
Значение в скобках - это количество проголосовавших, подсказка же есть:
Хахаха. Нет. Я отвечал на вопрос, "Как вам....? "
Фриланс еще не доделан.
Мы начали выкатывать изменения по шагам, так как опасно долго ждать и большой апгрейд делать единоразово.
Исполнителей, как и топ разработчиков мы постепенно скроем, так как по факту наш фриланс превратился в бесплатное место для черпания заказов и исполнителей, работающий вне сервиса.
а давайте посмотрим на это с другой стороны
человеку на днях надо было прикрепить звуковой сигнал в эксперта, срабатывающий при определенных условиях
Вы серьезно считаете что написание пары строчек стоит 30 долларов? или может 1-5?
К примеру я такое вообще бесплатно делаю, просто как в качестве консультаций.
а давайте посмотрим на это с другой стороны
человеку на днях надо было прикрепить звуковой сигнал в эксперта, срабатывающий при определенных условиях
Вы серьезно считаете что написание пары строчек стоит 30 долларов? или может 1-5?
К примеру я такое вообще бесплатно делаю, просто как в качестве консультаций.
Артем, я не собираюсь работать в этой сфере.
Тогда к чему это?
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Новый дизайн Фриланса!
Mickey Moose, 2017.10.06 09:14
а давайте посмотрим на это с другой стороны
человеку на днях надо было прикрепить звуковой сигнал в эксперта, срабатывающий при определенных условиях
Вы серьезно считаете что написание пары строчек стоит 30 долларов? или может 1-5?
К примеру я такое вообще бесплатно делаю, просто как в качестве консультаций.