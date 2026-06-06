Новый дизайн Фриланса! - страница 3

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danminin:

южная америка говорит на португальском


не только она, у Португалии было много колоний. Память о великой когда-то стране

Официальный язык ПортугалииБразилииАнголыМозамбикаКабо-Верде (наряду с кабувердьяну или криулу), Гвинеи-БисауСан-Томе и ПринсипиВосточного Тимора (наряду с австронезийским языком тетум) и Макао (наряду с китайским). Около 80 % всех современных носителей португальского языка ныне проживают в Федеративной Республике Бразилия.

Официальный язык | Wikiwand
Официальный язык | Wikiwand
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Andrey F. Zelinsky:

Кому сейчас нужны эти фильтры? Фильтровать 5-10 заявок, которые поступили в течение последнего один-два дня? Кому это надо? Кто этим будет заниматься?

Дальше. Что фильтровать? По какому признаку? По признаку, который поставил заказчик по своей заявке? А если он укажет по задаче "внести правки в индикатор" все признаки что есть?

Да и сколько признаков? Советник, индикатор -- всё?

Эти фильтры может на будущее задел? Но пока непонятно это будущее. Пока не понятно в какую сторону, в сторону каких задач МК развивает Фриланс.

Не ясно на какое количество поступающих задач МК рассчитывает. Может есть перспектива поступления по минимум сотне-две задач в день.

Мы привыкли к Фрилансу для МТ4/5. Может МК развивает Фриланс для всего класса около- и программистских задач, а также задач для других терминалов.

Тогда фильтры станут актуальны.


Это уже есть, задачи для С++, C# и т.д.

 

так как по факту наш фриланс превратился в бесплатное место для черпания заказов и исполнителей, работающий вне сервиса.

а можно подробнее, что это будет? отдельный сайт подобный сайтам фриланс?

 
Ramiz Mavludov:

Там не только дизайн, изменили.

Оценка 6+ из 5. 

Вы про:
?


Значение в скобках - это количество проголосовавших, подсказка же есть:


 
Iliya Ashirov:

Вы про:
?


Значение в скобках - это количество проголосовавших, подсказка же есть:


Хахаха. Нет. Я отвечал на вопрос, "Как вам.... новый дизайн и оформление.? " как можно было до такого додуматься? 
 
Ramiz Mavludov:
Хахаха. Нет. Я отвечал на вопрос, "Как вам....? "
Спасибо. В дальнейшем будут еще более приятные изменения.
 
Renat Fatkhullin:

Фриланс еще не доделан.

Мы начали выкатывать изменения по шагам, так как опасно долго ждать и большой апгрейд делать единоразово.

Исполнителей, как и топ разработчиков мы постепенно скроем, так как по факту наш фриланс превратился в бесплатное место для черпания заказов и исполнителей, работающий вне сервиса.


а давайте посмотрим на это с другой стороны


человеку на днях надо было прикрепить звуковой сигнал в эксперта, срабатывающий при определенных условиях

Вы серьезно считаете что написание пары строчек стоит 30 долларов? или может 1-5?

К примеру я такое вообще бесплатно делаю, просто как в качестве консультаций.

 
Mickey Moose:

а давайте посмотрим на это с другой стороны


человеку на днях надо было прикрепить звуковой сигнал в эксперта, срабатывающий при определенных условиях

Вы серьезно считаете что написание пары строчек стоит 30 долларов? или может 1-5?

К примеру я такое вообще бесплатно делаю, просто как в качестве консультаций.

  • Дед: Я вскопаю этот огород за 15 минут
  • Бабка: А я вскопаю этот огород за 10 минут
  • Дед: Ну а я вскопаю этот огород за 5 минут!
  • Бабка: Копай...
 
Artyom Trishkin:
  • Дед: Я вскопаю этот огород за 15 минут
  • Бабка: А я вскопаю этот огород за 10 минут
  • Дед: Ну а я вскопаю этот огород за 5 минут!
  • Бабка: Копай...
Артем, я не собираюсь работать в этой сфере.
 
Mickey Moose:
Артем, я не собираюсь работать в этой сфере.

Тогда к чему это?

Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

Новый дизайн Фриланса!

Mickey Moose, 2017.10.06 09:14


а давайте посмотрим на это с другой стороны


человеку на днях надо было прикрепить звуковой сигнал в эксперта, срабатывающий при определенных условиях

Вы серьезно считаете что написание пары строчек стоит 30 долларов? или может 1-5?

К примеру я такое вообще бесплатно делаю, просто как в качестве консультаций.


И, да, покажите как вы в две строчки это сделаете.
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