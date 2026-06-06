Новый дизайн Фриланса! - страница 8
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Да, постараемся описать что и почему мы сделали.
Ренат, мне вчера девушка сказала, что вы красивый мужчина )) Это без приколов
... )) Это без приколов
модзи:
Здравствуйте.
После недавно(конец апреля - начало мая 2023) внесенных изменений в интерфейс фриланса
информирование о сообщениях от заказчиков поступают с большой задержкой
вот это сообщение от заказчика получил сегодня 08.05.2023, хотя отправлено оно еще 5 мая
раньше информирование о сообщениях от заказчиков поступала почти мгновенно в ту же секунду после отправки сообщения заказчиком
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Ошибки, баги, вопросы
Aleksey Vyazmikin, 2026.06.01 23:48Если во фрилансе удаляешь заявку, то получаешь это: