Новый дизайн Фриланса! - страница 8

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Renat Fatkhullin:
Да, постараемся описать что и почему мы сделали.

Ренат, мне вчера девушка сказала, что вы красивый мужчина ))  Это без приколов

 
Alexey Volchanskiy:

... ))  Это без приколов


модзи:


 

Здравствуйте.

После недавно(конец апреля - начало мая 2023) внесенных изменений в интерфейс фриланса

информирование о сообщениях от заказчиков поступают с большой задержкой

вот это сообщение от заказчика получил сегодня 08.05.2023, хотя отправлено оно еще 5 мая

раньше  информирование о сообщениях от заказчиков поступала почти мгновенно в ту же секунду после отправки сообщения заказчиком

 

Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

Ошибки, баги, вопросы

Aleksey Vyazmikin, 2026.06.01 23:48

Если во фрилансе удаляешь заявку, то получаешь это:
{
  "name": "Aleksey Vyazmikin",
  "login": "-Aleks-",
  "time": 1780357529,
  "groups": [
    {
      "code": "customer",
      "title": "Заказчик",
      "items": [
        {
          "id": 1309588,
          "avatar": "https://c.mql5.com/avatar/avatar_na2.png",
          "name": "Заказчик",
          "myName": "Разработчик",
          "time": 1780357529,
          "text": "Разработчик отменил свою заявку на выполнение работы",
          "unread": false,
          "selected": false,
          "deleted": false,
          "canDelete": false,
          "canDisableRules": false,
          "canUndecline": false,
          "canCreateFeedback": false,
          "feedbackLabel": "Оставьте отзыв о заказчике <a class=\"author\" href=\"/ru/users/faiq7051\" target=\"_blank\">Faiq</a>",
          "readonly": true,
          "canMove": false,
          "reqno": 3,
          "wasHere": "сегодня",
          "feedbacks": []
        }
      ]
    }
  ],
  "progress": 0
}

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