20 лотов на 100 долларах - страница 2

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Считаем. Плечо 500, значит маржа с лота eurusd будет 200 * 1.17300 == $235. Кстати, Вопрос ТС - какая там хеджированная маржа? Узнать можно с помощью индикатора https://www.mql5.com/ru/code/15808

Работаем лотом 0.01 для меньших рисков. Если хеджированная маржа == 0, то замечательно, но обычно это 50%, значит для суммарной маржи == $23.5 можно открыть 10 ордеров в одном направлении или примерно 6 и 7 в противоположных, то есть локированных. Тогда для 20 лотов надо 2000 ордеров, дней за 10 можно набить. 

Тем более, это рибейтор, прибыль не важна, главное, не уходить в минус.

Попробую сегодня поставить на тест на демо )

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  • голосов: 14
  • 2016.06.24
  • Alexey Volchanskiy
  • www.mql5.com
Индикатор показывает параметры символа и счета, некоторые из которых могут меняться при выходе важных новостей или перед закрытием недельной сессии. Могут меняться следующие параметры: Leverage - плечо, может меняться в сторону уменьшения, например, при выходе важных новостей, перед закрытием рынка в пятницу.. StopLevel - уровни установки stop...
 
Alexey Volchanskiy:

Считаем. Плечо 500, значит маржа с лота eurusd будет 200 * 1.17300 == $235. Кстати, Вопрос ТС - какая там хеджированная маржа? Узнать можно с помощью индикатора https://www.mql5.com/ru/code/15808

Работаем лотом 0.01 для меньших рисков. Если хеджированная маржа == 0, то замечательно, но обычно это 50%, значит для суммарной маржи == $23.5 можно открыть 10 ордеров в одном направлении или примерно 6 и 7 в противоположных, то есть локированных. Тогда для 20 лотов надо 2000 ордеров, дней за 10 можно набить. 

Тем более, это рибейтор, прибыль не важна, главное, не уходить в минус.

Попробую сегодня поставить на тест на демо )


хеджированная маржа 50%.

 
Zulu Trade   автоматически  копирует сделки профессионалов . Помню евро  1.3700 дошло  с 1.2000 у меня открылся  SELL я подумал , что это за профи открывает SELL  на растущем тренде ??  И я закрыл сделку  и поставил  BАY .Евро дошло  до 1.3800 потом Драги объявил девальвацию............. больше с Зулу трейд я не связывался
 
Zvezdochet:
Zulu Trade   автоматически  копирует сделки профессионалов . Помню евро  1.3700 дошло  с 1.2000 у меня открылся  SELL я подумал , что это за профи открывает SELL  на растущем тренде ??  И я закрыл сделку  и поставил  BАY .Евро дошло  до 1.3800 потом Драги объявил девальвацию............. больше с Зулу трейд я не связывался

к чему вы завели речь про Zulu Trade

 
Alexey Volchanskiy:

Считаем. Плечо 500, значит маржа с лота eurusd будет 200 * 1.17300 == $235. Кстати, Вопрос ТС - какая там хеджированная маржа? Узнать можно с помощью индикатора https://www.mql5.com/ru/code/15808

Работаем лотом 0.01 для меньших рисков. Если хеджированная маржа == 0, то замечательно, но обычно это 50%, значит для суммарной маржи == $23.5 можно открыть 10 ордеров в одном направлении или примерно 6 и 7 в противоположных, то есть локированных. Тогда для 20 лотов надо 2000 ордеров, дней за 10 можно набить. 

Тем более, это рибейтор, прибыль не важна, главное, не уходить в минус.

Попробую сегодня поставить на тест на демо )


У Вас получилось поставить на тест?

 
Svyatoslav Morgun:
Добрый день подскажите на сколько реально сделать 20 лотов на 100$ при клече 1 к500 и типе счета маркет?
Может есть какие нибудь советники или наработки. Поделитесь плиз. Сливать 100 долларов не охото, а руками только слив и получится(

вот Вам пример из жизни ...

ё123


начальное депо 5 000 (ну или 50$)

время работы - неделя

оборот - 75 лотов

и прибыль есть ... 

думайте ... 

 
elmucon:

вот Вам пример из жизни ...


начальное депо 5 000 (ну или 50$)

время работы - неделя

оборот - 75 лотов

и прибыль есть ... 

думайте ... 

По вашей системе сколько получилось бы лотов если 100 долларов баланс на обычном счете?

 
Svyatoslav Morgun:

По вашей системе сколько получилось бы лотов если 100 долларов баланс на обычном счете?


я не задавался этой проблемой - это просто результат работы системы...

так что точно Вам сказать не могу но чисто теоретически - в два раза больше ... 

150 лотов ... 

вот результат другого теста работы за месяц 

ё123


оборот почти 290 лотов ... 

старт депо так же 5 000

профит 3 262

 
elmucon:

я не задавался этой проблемой - это просто результат работы системы...

так что точно Вам сказать не могу но чисто теоретически - в два раза больше ... 

150 лотов ... 

вот результат другого теста работы за месяц 


оборот почти 290 лотов ... 

старт депо так же 5 000

профит 3 262


Так понял -- требуется вывести бонус, а для этого надо поторговать 20 лотами.

Когда центовый счёт -- то, как правило, требуемая лотность увеличивается в 100 раз.

Т.е. ваши 290 лотов за месяц -- это всего 2,9 лотов.

Требуемая лотность набирается не раньше чем через 9 месяцев -- т.е. её ещё надо родить.

p.s. И в таких случаях, как правило, есть требования на случай разнонаправленных ордеров, могут не учитываться какие-то лоты.

 
Andrey F. Zelinsky:

Так понял -- требуется вывести бонус, а для этого надо поторговать 20 лотами.

Когда центовый счёт -- то, как правило, требуемая лотность увеличивается в 100 раз.

Т.е. ваши 290 лотов за месяц -- это всего 2,9 лотов.

Требуемая лотность набирается не раньше чем через 9 месяцев -- т.е. её ещё надо родить.

p.s. И в таких случаях, как правило, есть требования на случай разнонаправленных ордеров, могут не учитываться какие-то лоты.


лично мне это нафиг не надо - и в тонкости получения бонусов я не вникал ... 

а вот кредит, выдаваемый брокером на процент от пополнения я отбивал (на центовом счёте) за пару дней ... 

потом выводил деньги и заводил по новой и получал опять кредит ... 

это просто из личного опыта и практики (система та же что и у ребит бонуса)...

видать после меня они сократили размер кредита от 50% до 25% ...  жадины ...

хотя это тоже деньги ... 

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