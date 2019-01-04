20 лотов на 100 долларах - страница 2
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Считаем. Плечо 500, значит маржа с лота eurusd будет 200 * 1.17300 == $235. Кстати, Вопрос ТС - какая там хеджированная маржа? Узнать можно с помощью индикатора https://www.mql5.com/ru/code/15808
Работаем лотом 0.01 для меньших рисков. Если хеджированная маржа == 0, то замечательно, но обычно это 50%, значит для суммарной маржи == $23.5 можно открыть 10 ордеров в одном направлении или примерно 6 и 7 в противоположных, то есть локированных. Тогда для 20 лотов надо 2000 ордеров, дней за 10 можно набить.
Тем более, это рибейтор, прибыль не важна, главное, не уходить в минус.
Попробую сегодня поставить на тест на демо )
Считаем. Плечо 500, значит маржа с лота eurusd будет 200 * 1.17300 == $235. Кстати, Вопрос ТС - какая там хеджированная маржа? Узнать можно с помощью индикатора https://www.mql5.com/ru/code/15808
Работаем лотом 0.01 для меньших рисков. Если хеджированная маржа == 0, то замечательно, но обычно это 50%, значит для суммарной маржи == $23.5 можно открыть 10 ордеров в одном направлении или примерно 6 и 7 в противоположных, то есть локированных. Тогда для 20 лотов надо 2000 ордеров, дней за 10 можно набить.
Тем более, это рибейтор, прибыль не важна, главное, не уходить в минус.
Попробую сегодня поставить на тест на демо )
хеджированная маржа 50%.
Zulu Trade автоматически копирует сделки профессионалов . Помню евро 1.3700 дошло с 1.2000 у меня открылся SELL я подумал , что это за профи открывает SELL на растущем тренде ?? И я закрыл сделку и поставил BАY .Евро дошло до 1.3800 потом Драги объявил девальвацию............. больше с Зулу трейд я не связывался
к чему вы завели речь про Zulu Trade
Считаем. Плечо 500, значит маржа с лота eurusd будет 200 * 1.17300 == $235. Кстати, Вопрос ТС - какая там хеджированная маржа? Узнать можно с помощью индикатора https://www.mql5.com/ru/code/15808
Работаем лотом 0.01 для меньших рисков. Если хеджированная маржа == 0, то замечательно, но обычно это 50%, значит для суммарной маржи == $23.5 можно открыть 10 ордеров в одном направлении или примерно 6 и 7 в противоположных, то есть локированных. Тогда для 20 лотов надо 2000 ордеров, дней за 10 можно набить.
Тем более, это рибейтор, прибыль не важна, главное, не уходить в минус.
Попробую сегодня поставить на тест на демо )
У Вас получилось поставить на тест?
Добрый день подскажите на сколько реально сделать 20 лотов на 100$ при клече 1 к500 и типе счета маркет?
Может есть какие нибудь советники или наработки. Поделитесь плиз. Сливать 100 долларов не охото, а руками только слив и получится(
вот Вам пример из жизни ...
начальное депо 5 000 (ну или 50$)
время работы - неделя
оборот - 75 лотов
и прибыль есть ...
думайте ...
вот Вам пример из жизни ...
начальное депо 5 000 (ну или 50$)
время работы - неделя
оборот - 75 лотов
и прибыль есть ...
думайте ...
По вашей системе сколько получилось бы лотов если 100 долларов баланс на обычном счете?
По вашей системе сколько получилось бы лотов если 100 долларов баланс на обычном счете?
я не задавался этой проблемой - это просто результат работы системы...
так что точно Вам сказать не могу но чисто теоретически - в два раза больше ...
150 лотов ...
вот результат другого теста работы за месяц
оборот почти 290 лотов ...
старт депо так же 5 000
профит 3 262
я не задавался этой проблемой - это просто результат работы системы...
так что точно Вам сказать не могу но чисто теоретически - в два раза больше ...
150 лотов ...
вот результат другого теста работы за месяц
оборот почти 290 лотов ...
старт депо так же 5 000
профит 3 262
Так понял -- требуется вывести бонус, а для этого надо поторговать 20 лотами.
Когда центовый счёт -- то, как правило, требуемая лотность увеличивается в 100 раз.
Т.е. ваши 290 лотов за месяц -- это всего 2,9 лотов.
Требуемая лотность набирается не раньше чем через 9 месяцев -- т.е. её ещё надо родить.
p.s. И в таких случаях, как правило, есть требования на случай разнонаправленных ордеров, могут не учитываться какие-то лоты.
Так понял -- требуется вывести бонус, а для этого надо поторговать 20 лотами.
Когда центовый счёт -- то, как правило, требуемая лотность увеличивается в 100 раз.
Т.е. ваши 290 лотов за месяц -- это всего 2,9 лотов.
Требуемая лотность набирается не раньше чем через 9 месяцев -- т.е. её ещё надо родить.
p.s. И в таких случаях, как правило, есть требования на случай разнонаправленных ордеров, могут не учитываться какие-то лоты.
лично мне это нафиг не надо - и в тонкости получения бонусов я не вникал ...
а вот кредит, выдаваемый брокером на процент от пополнения я отбивал (на центовом счёте) за пару дней ...
потом выводил деньги и заводил по новой и получал опять кредит ...
это просто из личного опыта и практики (система та же что и у ребит бонуса)...
видать после меня они сократили размер кредита от 50% до 25% ... жадины ...
хотя это тоже деньги ...