20 лотов на 100 долларах - страница 3

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Svyatoslav Morgun:

У Вас получилось поставить на тест?


Запускаю иногда, нет времени корректировать вручную. Напишу сегодня в личку. 

 

Может какой нибудь сигнал посоветуете который поможет добится цели?

 
Уважаемые профи. Прошу Вас не игнорировать данную ветку. Хорошо есть без слива нельзя то какие есть советники которые в любом случае выполняют данный торговый объём.
 
Svyatoslav Morgun:
Добрый день подскажите на сколько реально сделать 20 лотов на 100$ при клече 1 к500 и типе счета маркет?
Может есть какие нибудь советники или наработки. Поделитесь плиз. Сливать 100 долларов не охото, а руками только слив и получится(

100 баксов, при плече 100, типичный объём сделки 0.3 лота , 3-5 трейдов в день по EURUSD. Суммарно 20 лотов набегает всего за месяц.

При торговле днём по тренду, слиться практически нереально.

 
Maxim Kuznetsov:

100 баксов, при плече 100, типичный объём сделки 0.3 лота , 3-5 трейдов в день по EURUSD. Суммарно 20 лотов набегает всего за месяц.

При торговле днём по тренду, слиться практически нереально.


А есть ли советник, который справится с такой задачей?

 

Подскажите, если использовать пипсовщика который закрывает хотя бы 50% положительных сделок?

 
Svyatoslav Morgun:

А есть ли советник, который справится с такой задачей?

"Я старый солдат, и не знаю слов любви, донна Роза!" :-) я не использую советники..они заведомо ведут к сливу, или надо вкладывать в сову тьму усилий,времени и денег

есть ТС, возможно в ближайшее время начну публиковать по частям.


 

и вот опять :-)


 
Svyatoslav Morgun:
Добрый день подскажите на сколько реально сделать 20 лотов на 100$ при клече 1 к500 и типе счета маркет?
Может есть какие нибудь советники или наработки. Поделитесь плиз. Сливать 100 долларов не охото, а руками только слив и получится(

0% вероятность сделать это. 

 
Ramiz Mavludov:

0% вероятность сделать это. 

отчего-же ? сегодня так получилось что с утра плотно у терминала и занимаюсь тюнингом ТС. 11 сделок по 0.3, проторгован объём больше чем 3, +92$ в копилку. За месяц 10-20 лотов это нормальный оборот, тут нет фантастики
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