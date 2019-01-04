20 лотов на 100 долларах - страница 3
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Запускаю иногда, нет времени корректировать вручную. Напишу сегодня в личку.
Может какой нибудь сигнал посоветуете который поможет добится цели?
Добрый день подскажите на сколько реально сделать 20 лотов на 100$ при клече 1 к500 и типе счета маркет?
Может есть какие нибудь советники или наработки. Поделитесь плиз. Сливать 100 долларов не охото, а руками только слив и получится(
100 баксов, при плече 100, типичный объём сделки 0.3 лота , 3-5 трейдов в день по EURUSD. Суммарно 20 лотов набегает всего за месяц.
При торговле днём по тренду, слиться практически нереально.
100 баксов, при плече 100, типичный объём сделки 0.3 лота , 3-5 трейдов в день по EURUSD. Суммарно 20 лотов набегает всего за месяц.
При торговле днём по тренду, слиться практически нереально.
А есть ли советник, который справится с такой задачей?
Подскажите, если использовать пипсовщика который закрывает хотя бы 50% положительных сделок?
А есть ли советник, который справится с такой задачей?
"Я старый солдат, и не знаю слов любви, донна Роза!" :-) я не использую советники..они заведомо ведут к сливу, или надо вкладывать в сову тьму усилий,времени и денег
есть ТС, возможно в ближайшее время начну публиковать по частям.
и вот опять :-)
Добрый день подскажите на сколько реально сделать 20 лотов на 100$ при клече 1 к500 и типе счета маркет?
Может есть какие нибудь советники или наработки. Поделитесь плиз. Сливать 100 долларов не охото, а руками только слив и получится(
0% вероятность сделать это.
0% вероятность сделать это.