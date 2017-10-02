трейлинг-стопы в мт5 (кроме базового)
я бы хотел найти ... (индикаторы? советники? скрипты?) трейлинг-стопов для мт5 и мт4.
а именно:
параболик, стоп по волатильности (ATR?), three period high-low channel.
или как мне грамотно пользоваться поиском в сети или маркете.
спасибо
В гугле набрать parabolic trailing stop
я бы хотел найти ... (индикаторы? советники? скрипты?) трейлинг-стопов для мт5 и мт4.
а именно:
параболик, стоп по волатильности (ATR?), three period high-low channel.
или как мне грамотно пользоваться поиском в сети или маркете.
спасибо
Найти готовые, или найти индикаторы для создания?
Хочу обратить внимание, что трал зависит от ТС.
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Универсальный трейлинг-стоп - эксперт для MetaTrader 5
Трейлинг может осуществляться по фракталам, по экстремумам баров, по индикаторам Parabolic MA и ATR или по указанному кол-ву пунктов. Так же есть возможность вести ордера по проценту прибыли.
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Универсальный трейлинг стоп - эксперт для MetaTrader 4
Может запускаться как отдельный советник или как скрипт, совместно с любым советником. В зависимости от переменной TrailingStop, трейлинг может осуществляться по фракталам, по экстремумам прошлых баров или по указанному количеству пунктов.
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Трейлинг-стоп по МА - эксперт для MetaTrader 4
Советник может тралить стоп-лосс и тейк-профит ордера по индикатору МА. Все параметры индикатора MA можно настроить.
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Трейлинг по Аллигатору - эксперт для MetaTrader 4
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и больше - в поиске, например - тут и тут (если вы кодер, то там тоже есть разные модули/библиотеки и т.д.)
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Также можно поискать в Маркете.
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Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
трейлинг-стопы в мт5 (кроме базового)
Artsem_K, 2017.10.02 01:44
...
или как мне грамотно пользоваться поиском в сети или маркете.
...
Как искать :
Forum on trading, automated trading systems and testing trading strategies
How can I search for indicators and other elements in this forum?
Sergey Golubev, 2017.05.29 05:24
To search?
It is very easy: type something (what you need) in the search area (top right coprner of the page) and search.
И потом нажимаете на категорию справа (в зависимости от того, поиск по какому контенту вас интересует):
Искать можно как в русской, так и в англ частях форума (то есть - делать поиск со стартовой рус страницы и со стартовой англ страницы) - иногда некоторые вещи не переведены на рус или на английский (для полноты результата например), и, кроме того, контент tsd форума сейчас весь в англ части (а там на tsd было очень много всего). Поэтому, для полноты поиска - лучше это делать отдельно по рус и в англ частям.
И если вы будете что-то кодировать или адаптировать "под себя", то вот статьи (нашел так же по поиску):
- 2012.07.04
- Гребенев Вячеслав
- www.mql5.com
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
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я бы хотел найти ... (индикаторы? советники? скрипты?) трейлинг-стопов для мт5 и мт4.
а именно:
параболик, стоп по волатильности (ATR?), three period high-low channel.
или как мне грамотно пользоваться поиском в сети или маркете.
спасибо