трейлинг-стопы в мт5 (кроме базового)

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я бы хотел найти ... (индикаторы? советники? скрипты?) трейлинг-стопов для мт5 и мт4.

а именно:

параболик, стоп по волатильности (ATR?), three period high-low channel.

или как мне грамотно пользоваться поиском в сети или маркете.

спасибо

 
Artsem_K:

я бы хотел найти ... (индикаторы? советники? скрипты?) трейлинг-стопов для мт5 и мт4.

а именно:

параболик, стоп по волатильности (ATR?), three period high-low channel.

или как мне грамотно пользоваться поиском в сети или маркете.

спасибо


В гугле набрать parabolic trailing stop

 
Artsem_K:

я бы хотел найти ... (индикаторы? советники? скрипты?) трейлинг-стопов для мт5 и мт4.

а именно:

параболик, стоп по волатильности (ATR?), three period high-low channel.

или как мне грамотно пользоваться поиском в сети или маркете.

спасибо


Найти готовые, или найти индикаторы для создания?

Хочу обратить внимание, что трал зависит от ТС.

 
Из КодаБазы

Универсальный трейлинг-стоп - эксперт для MetaTrader 5

Трейлинг может осуществляться по фракталам, по экстремумам баров, по индикаторам Parabolic MA и ATR или по указанному кол-ву пунктов. Так же есть возможность вести ордера по проценту прибыли.

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Универсальный трейлинг стоп - эксперт для MetaTrader 4

Может запускаться как отдельный советник или как скрипт, совместно с любым советником. В зависимости от переменной TrailingStop, трейлинг может осуществляться по фракталам, по экстремумам прошлых баров или по указанному количеству пунктов.

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Трейлинг-стоп по МА - эксперт для MetaTrader 4

Советник может тралить стоп-лосс и тейк-профит ордера по индикатору МА. Все параметры индикатора MA можно настроить.

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Трейлинг по Аллигатору - эксперт для MetaTrader 4 

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и больше - в поиске, например - тут и тут  (если вы кодер, то там тоже есть разные модули/библиотеки и т.д.)

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Также можно поискать в Маркете.

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Как искать :

Forum on trading, automated trading systems and testing trading strategies

How can I search for indicators and other elements in this forum?

Sergey Golubev, 2017.05.29 05:24


To search?
It is very easy: type something (what you need) in the search area (top right coprner of the page) and search.





И потом нажимаете на категорию справа (в зависимости от того, поиск по какому контенту вас интересует):

Искать можно как в русской, так и в англ частях форума (то есть - делать поиск со стартовой рус страницы и со стартовой англ страницы) - иногда некоторые вещи не переведены на рус или на английский (для полноты результата например), и, кроме того, контент tsd форума сейчас весь в англ части (а там на tsd было очень много всего). Поэтому, для полноты поиска - лучше это делать отдельно по рус и в англ частям.

 

И если вы будете что-то кодировать или адаптировать "под себя", то вот статьи (нашел так же по поиску):

Прибыльные алгоритмы на трейлинг стопах
Прибыльные алгоритмы на трейлинг стопах
  • 2012.07.04
  • Гребенев Вячеслав
  • www.mql5.com
Один из алгоритмов со случайным входом и выходом по таймеру уже исследовался ранее в статье Стратегия "Все или Ничего" на Форексе. Этому алгоритму было все равно, что происходит на рынке, и в каком направлении входить в рынок. Для алгоритма была важна только волатильность рынка, которая более-менее постоянна. Никакой прибыльности и убыточности...
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