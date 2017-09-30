Что сделать чтоб робот прорисовывал индикатор которым пользуется??? - страница 2
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Для особо одарённых специально запустил тест советника с тремя индикаторами и шаблоном по умолчанию без индикаторов.
Все вызываемые индикаторы встали без проблем самостоятельно.
Во время тестирования менять параметры советника возможности нет и в ближайшем будущем не предвидится. Если-же поменять параметры перед запуском тестирования, то индикаторы откроются с этими параметрами. Но рисовать индикатор огрызками линий, это шизофрения чистой воды.... Так что не парься больше в сочинении очередного ответа.
Ок. Давайте разберёмся, только без выпадов на личности.
Допустим у нас советник работающий по МА.
Вы сохранили шаблон с МА=200
Перед Стартом тестера в советнике мы хотим поменять МА на 50.
После Старта жмём на паузу и сверху ставим сохранённый шаблон.
Снимаем с паузы.
На графике во время работы тестера видим МА=200, не 50
МА50 появится только после окончания теста, а нам нужно видеть эту МА во время теста.
Что тут не верно?
Ок. Давайте разберёмся, только без выпадов на личности.
Допустим у нас советник работающий по МА.
Вы сохранили шаблон с МА=200
Перед Стартом тестера в советнике мы хотим поменять МА на 50.
После Старта жмём на паузу и сверху ставим сохранённый шаблон.
Снимаем с паузы.
На графике во время работы тестера видим МА=200, не 50
МА50 появится только после окончания теста, а нам нужно видеть эту МА во время теста.
Что тут не верно?
Не верно в первую очередь уточнить о каком МТ будем говорить.
В МТ5 индикаторы открываются сразу при запуске теста советника с визуализацией. Но сделать скрин в тестере нет возможности, поэтому я сделал скрин окна открытого после остановки теста.
Во вторую очередь ВСЕ графические элементы тормозят тестер не зависимо от его номера. Ужасно тормозят, даже штатно поставленные метки открытия\закрытия позиций\ордеров. Поэтому ваше предложение так было воспринято. Запустите тестер, через некоторое время, когда будет заметно снижение скорости, проведите такую манипуляцию: ctrl+b затем кнопка "Все", ctrl+a кнопка "Удалить" и закрыть. Обратите внимание на скорость тестирования и больше никогда не предлагайте рисовать индикаторы графическими элементами.
Гораздо проще поменять настройки индикатора и пересохранить шаблон и даже поменять параметры индикатора, в случае работы не в тестере. А для особо ленивых, я ещё в 2013м году писал для МТ4 как сделать чтобы индикатор менял свои параметры сразу после изменения параметров в советнике. Одно обязательное условие, открытый код советника и индикатора в которых прописывается взаимодействие через GV.
А перед этим почесать левое ухо мизинцем правой ноги не надо?
Вот первый ответ
И в третьих, для МТ5 это странно вообще. Я не так часто тестирую советники, но когда в последний раз тестировал, сделал шаблон, а индикаторы ещё и сами наложились на график, так что получились задвоенные индикаторы.
И последнее: об этом так часто говорилось, в основном по МТ4, что повторять уже надоело... А эти примочки абсолютно одинаковы как для мт4 так и для мт5.
Алексей... прежде чем умничать...прочитайте мою тему.
А Andrei Fandeev - Единственный кто потратил время, буквы, слова и т.д., чтобы помочь, а не поржать и в пустую умничать.
СПАСИБО ему человеческое. теперь я умею то о чем спрашивал в этой ветке.
Проще сделать шаблон для тестера(под именем tester) с нужными индикаторами.
Спасибо, но, поверьте, в мт4 это не проще и не решение вопроса.
Воспользовался помощью Andrei Fandeev - и всё получилось. Спасибо ему!!!
Не верно в первую очередь уточнить о каком МТ будем говорить.
>>>>я говорил о МТ4
Обратите внимание на скорость тестирования и больше никогда не предлагайте рисовать индикаторы графическими элементами.
>>> скорость не обсуждалась. Вопрос был в другом.
Тем более прорисовка на первом тике бара (в моём примере рисуется по бару 1 и 2) никаким образом не влияет на скорость (практически)
Гораздо проще поменять настройки индикатора и пересохранить шаблон и даже поменять параметры индикатора, в случае работы не в тестере. А для особо ленивых, я ещё в 2013м году писал для МТ4 как сделать чтобы индикатор менял свои параметры сразу после изменения параметров в советнике. Одно обязательное условие, открытый код советника и индикатора в которых прописывается взаимодействие через GV.
>>> вот что и требовалось выяснить. Все эти манипуляции с шаблонами, сохранениями, взаимодействиями - обходится всего лишь вставкой 4 строк кода для прорисовки одной чёрточки на экране.
Задавший вопрос хотел именно этого.
Я часто использую прорисовку индикаторов внутри советника, избавляя заказчиков от необходимости проводить "танцы с бубном" при разборе работы кода.
Заказчику требуется лишь один раз проверить совпадение линий индикатора и линий в советнике, чтобы доверять им.
К тому же - все эти прорисовки обязательно включаются через параметр-выключатель прорисовок.
Так что, по моему мнению, мой ответ вопрошающему был верен.
Спасибо за обсуждение.
Алексей... прежде чем умничать...прочитайте мою тему. Там русским языком написано MT4!!!!!!!!
А Andrei Fandeev - Единственный кто потратил время, буквы, слова и т.д., чтобы помочь, а не поржать и в пустую умничать.
СПАСИБО ему человеческое. теперь я умею то о чем спрашивал в этой ветке.
Я буквы чтоли забыл? Где тут говорится что вопрос про МТ4?
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Что сделать чтоб робот прорисовывал индикатор которым пользуется???
Hugeen20015, 2017.09.30 08:08
Сделал робот на основе боллинджера, ужасно не удобно когда в тестере чистый график... не понятно где входит и т.д. можно конечно самому повесить индикатор, но делать это на каждом прогоне - гемор ещё тот....а если индикаторов несколько. и если в роботе их настройки поменял, то не тестирование а ад какой-то.
Как то мне писал один программист, робота по пользовательскому индикатору, так индикатор сам прорисовывался и в тестере и на графике реала,ничего самому вешать на график не надо было. В коде того робота ничего не увидел по прорисовке или визуализации...
Помогите пожалуйста разобраться и подскажите что сделать.
Не верно в первую очередь уточнить о каком МТ будем говорить.
В МТ5 индикаторы открываются сразу при запуске теста советника с визуализацией. Но сделать скрин в тестере нет возможности, поэтому я сделал скрин окна открытого после остановки теста.
Во вторую очередь ВСЕ графические элементы тормозят тестер не зависимо от его номера. Ужасно тормозят, даже штатно поставленные метки открытия\закрытия позиций\ордеров. Поэтому ваше предложение так было воспринято. Запустите тестер, через некоторое время, когда будет заметно снижение скорости, проведите такую манипуляцию: ctrl+b затем кнопка "Все", ctrl+a кнопка "Удалить" и закрыть. Обратите внимание на скорость тестирования и больше никогда не предлагайте рисовать индикаторы графическими элементами.
Гораздо проще поменять настройки индикатора и пересохранить шаблон и даже поменять параметры индикатора, в случае работы не в тестере. А для особо ленивых, я ещё в 2013м году писал для МТ4 как сделать чтобы индикатор менял свои параметры сразу после изменения параметров в советнике. Одно обязательное условие, открытый код советника и индикатора в которых прописывается взаимодействие через GV.
Пипец, ржунемАгу!!!
Ребята, спасибо конечно что откликнулись, но
Andrei Fandeev - Единственный кто "на вопрос который час" ответил "15.30", а не начал с умным видом, "чесать в штанах" и рассуждать..."а для чего вам знать который час, ведь время это понятие относительное, лучше не наблюдайте часов -станете счастливее, да и что вы имели ввиду, время в каком полушарии земли, или может на луне?" ... и подобная чушь. ))))))
спасибо Andrei Fandeev По его подсказке у меня всё получилось. ))
Я буквы чтоли забыл? Где тут говорится что вопрос про МТ4?
Да, не написал про мт4 ... это было в другой теме, извиняюсь, перепутал.
Я уже написал более 2000 советников на заказ, (и наверное столько же для проверки своих идей)))))
И раньше очень часто происходили такие диалоги:
-Андрей, советник открывает не по сигналу. Цена не достигла линии а он открыл. Вот скрин.
-Вы установили индикатор поверх советника с другими параметрами, не теми что в советнике.
-Ой, извините, да, я ступил.
И это в лучшем случае. А бывала и долгая переписка, обмен скринами, и тд, пока не выясним причину.
С методом прорисовки линий советником я уже давно забыл о таких разборках.