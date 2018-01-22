Наши любимые фильмы и музыка - просто так, не про трейдинг

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Давайте делиться фильмами и музыкой, которые особенно понравились? Я тут недавно провел вечер в молодежной компании и понял, что я старый динозавр. Куча прикольных ритмов, а я ни сном не духом.

Делимся? 

 

Буду первым. 31 января ехал около 23 ч домой, около метро стоит девушка и что-то рисует на мольберте. Я подошел, говорю, можно посмотреть?

- Я рисую радостных людей, которые едут встречать Новый Год

- А вы с кем встречаете?

- А так вот... вышла порисовать

Я стащил с себя уши, а у меня были не затычки, акустика, ей одел и мы прямо на снегу около метро оторвались в рок-н-ролле )) Потом нежно дружили. Тему запомнил, нашел на ютубе.


 

это тоже нравится, та же серия Off


[Удален]  
Alexey Volchanskiy:

Делимся? 

Один дома 1 и 2.


 
Alexey Kozitsyn:

Один дома 1 и 2.



Тезка, мы не умеем слышать картинки ))

[Удален]  
Alexey Volchanskiy:

Тезка, мы не умеем слышать картинки ))

Нужно просто представить звук прилетающего в нос шкафа:)
 
Alexey Kozitsyn:
Нужно просто представить звук прилетающего в нос шкафа:)

Если ты уважаешь континиум, давай ссылки на ролик плз. 

[Удален]  
Alexey Volchanskiy:

Если ты уважаешь континиум, давай ссылки на ролик плз. 

Это самопальный скриншот с фильма!
 
Alexey Kozitsyn:
Это самопальный скриншот с фильма!

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Потом расскажу историю, ка вылечил женщину от рака

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Alexey Volchanskiy:

Не в тему

Потом расскажу историю, ка вылечил женщину от рака

Блин, а я думал будет история о разрыве контируума:)
 

Тоже храню у себя, что-то около пол-лупанка

CrimsonFaced 

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