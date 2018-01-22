Наши любимые фильмы и музыка - просто так, не про трейдинг
Буду первым. 31 января ехал около 23 ч домой, около метро стоит девушка и что-то рисует на мольберте. Я подошел, говорю, можно посмотреть?
- Я рисую радостных людей, которые едут встречать Новый Год
- А вы с кем встречаете?
- А так вот... вышла порисовать
Я стащил с себя уши, а у меня были не затычки, акустика, ей одел и мы прямо на снегу около метро оторвались в рок-н-ролле )) Потом нежно дружили. Тему запомнил, нашел на ютубе.
это тоже нравится, та же серия Off
Один дома 1 и 2.
Тезка, мы не умеем слышать картинки ))
Тезка, мы не умеем слышать картинки ))
Нужно просто представить звук прилетающего в нос шкафа:)
Если ты уважаешь континиум, давай ссылки на ролик плз.
Если ты уважаешь континиум, давай ссылки на ролик плз.
Это самопальный скриншот с фильма!
Не в тему
Потом расскажу историю, ка вылечил женщину от рака
Не в тему
Потом расскажу историю, ка вылечил женщину от рака
Тоже храню у себя, что-то около пол-лупанка
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Давайте делиться фильмами и музыкой, которые особенно понравились? Я тут недавно провел вечер в молодежной компании и понял, что я старый динозавр. Куча прикольных ритмов, а я ни сном не духом.
Делимся?