Наши любимые фильмы и музыка - просто так, не про трейдинг - страница 7

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друзья, посоветуйте еще раз, что бы такое посмотреть типа

- крестный отец

- наркос

- фарго

- клан сопрано

- можно также типа "Солярис"

- во все тяжкие

...

 
Denis Sartakov:

друзья, посоветуйте еще раз, что бы такое посмотреть типа

- крестный отец

- наркос

- фарго

- клан сопрано

- можно также типа "Солярис"

- во все тяжкие

...


 

Я не любитель сериалов, обычно там одно Г, но недавно посмотрел Карлос https://www.kinokopilka.pro/movies/10320-karlos

Он старый, но я не смотрел, понравилось

Карлос
Карлос
  • голосов: 52
  • www.kinokopilka.pro
Карлос Carlos Описание Ильич Рамирес Санчес, известный также как Карлос, был ключевой фигурой международного терроризма в 70-х — 80-х годах, осуществляя теракты в интересах как «Народного фронта освобождения Палестины», так и японской «Красной армии». Представитель проникнутого романтизмом крайне левого крыла и одновременно продажный наемный...
 

еще понравился с Крузом https://www.kinokopilka.pro/movies/31994-sdelano-v-amerike

Сделано в Америке
Сделано в Америке
  • голосов: 251
  • www.kinokopilka.pro
Сделано в Америке American Made Описание Он был самым юным пилотом Боинга 747 в США, а уже через несколько лет стал одним из богатейших людей в Америке. Его стиль жизни был столь же экстремальным, как...
 
 
Denis Sartakov:

друзья, посоветуйте еще раз, что бы такое посмотреть типа

- крестный отец

- наркос

- фарго

- клан сопрано

- можно также типа "Солярис"

- во все тяжкие

...


Мост / Broen - скандинавский сериал, детектив не по-голивуцки

 
 

Смотрю второй день (02:43) Blade Runner 2049. Конечно все здорово затянуто в стиле Тарковского. Герой может три минуты неподвижно смотреть в одну точку под тягучую музыку. Зритель должен эстетствовать в этот момент, артхауз однако.

Смысловой нагрузки не несет, на перемотке можно пролистать.

 
 

Прошу посоветовать что-то наподобие "Бомбила".

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