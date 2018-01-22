Наши любимые фильмы и музыка - просто так, не про трейдинг - страница 7
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друзья, посоветуйте еще раз, что бы такое посмотреть типа
- крестный отец
- наркос
- фарго
- клан сопрано
- можно также типа "Солярис"
- во все тяжкие
...
друзья, посоветуйте еще раз, что бы такое посмотреть типа
- крестный отец
- наркос
- фарго
- клан сопрано
- можно также типа "Солярис"
- во все тяжкие
...
Я не любитель сериалов, обычно там одно Г, но недавно посмотрел Карлос https://www.kinokopilka.pro/movies/10320-karlos
Он старый, но я не смотрел, понравилось
еще понравился с Крузом https://www.kinokopilka.pro/movies/31994-sdelano-v-amerike
друзья, посоветуйте еще раз, что бы такое посмотреть типа
- крестный отец
- наркос
- фарго
- клан сопрано
- можно также типа "Солярис"
- во все тяжкие
...
Мост / Broen - скандинавский сериал, детектив не по-голивуцки
Смотрю второй день (02:43) Blade Runner 2049. Конечно все здорово затянуто в стиле Тарковского. Герой может три минуты неподвижно смотреть в одну точку под тягучую музыку. Зритель должен эстетствовать в этот момент, артхауз однако.
Смысловой нагрузки не несет, на перемотке можно пролистать.
Прошу посоветовать что-то наподобие "Бомбила".