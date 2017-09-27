Совместная разработка проектов на MQL5 - наше будущее? - страница 11
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Пока есть такая справка: Проекты - MetaEditor
Как это связано с закладкой "Проект" в метаедиторе? Зачем нужна эта закладка?
Как это связано с закладкой "Проект" в метаедиторе? Зачем нужна эта закладка?
Это связанно напрямую (конечно если прочесть справку :) ).
Вот пример темы: Что делать с убыточными позициями? и результат:
(прочтите справку, обновите Хранилище и Вы тоже увидите этот проект :) )
Это связанно напрямую (конечно если прочесть справку :) ).
Вот пример темы: Что делать с убыточными позициями? и результат:
(прочтите справку, обновите Хранилище и Вы тоже увидите этот проект :) )
У меня много проектов, и ничего нет на закладке проект.
У меня много проектов, и ничего нет на закладке проект.
А, так этож задел на будущее, которое вот-вот наступит (анонсы был выше).
Нет, это личные связи в скайпе. Работы вам там все равно не будет.
Мы уже сделали проекты в редакторе, да и сам редактор подтянули по возможностям.
Сейчас сконцентрировались на расширении функционала редактора:
Проекты дадут толчок развитию более сложных проектов в противовес детскому периоду "программа из одного файла".
И функция совместной работы с публикацией приглашений ускорит этот процесс.
Все очень интересно, по программированию особенно пункты 3, 6. Когда примерно ждать все это? Давно не было новых версий )
То есть "компания пишущая на мкл" это такой громкий пук?
Я что, кого-то куда-то приглашал? Неужели вы думаете, я дам контакты человеку, который и там начнет всем зас***ть мозги со своими лосями. Паситесь тут, тут можно.
Все очень интересно, по программированию особенно пункты 3, 6. Когда примерно ждать все это? Давно не было новых версий )
Делаем большой апдейт.
Скорее всего к концу октября будет релиз, а беты начнем обкатывать в середине.
Renat Fatkhullin:
Добавили проекты с новыми настройками (у проектов можно отключать режим оптимизации на время разработки, чтобы ускорять процесс)
Отключать режим оптимизации компилятора бывает нужно (многосекундное ожидание F7) даже на скриптах.
Я что, кого-то куда-то приглашал? Неужели вы думаете, я дам контакты человеку, который и там начнет всем зас***ть мозги со своими лосями. Паситесь тут, тут можно.
Отмазка понятна. И откуда берутся от вас все остальные истории тоже понятно. Лень развивать эту тему, думаю мы друг друга поняли.