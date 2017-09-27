Совместная разработка проектов на MQL5 - наше будущее? - страница 11

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Vladimir Karputov:


Пока есть такая справка: Проекты - MetaEditor


Как это связано с закладкой "Проект" в метаедиторе? Зачем нужна эта закладка?

 
Yury Kirillov:

Как это связано с закладкой "Проект" в метаедиторе? Зачем нужна эта закладка?


Это связанно напрямую (конечно если прочесть справку :) ).

Вот пример темы: Что делать с убыточными позициями? и результат: 

Что делать с убыточными позициями?


(прочтите справку, обновите Хранилище и Вы тоже увидите этот проект :) )

 
Vladimir Karputov:

Это связанно напрямую (конечно если прочесть справку :) ).

Вот пример темы: Что делать с убыточными позициями? и результат: 



(прочтите справку, обновите Хранилище и Вы тоже увидите этот проект :) )


У меня много проектов, и ничего нет на закладке проект.

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Yury Kirillov:

У меня много проектов, и ничего нет на закладке проект.


А, так этож задел на будущее, которое вот-вот наступит (анонсы был выше).

 
Alexey Volchanskiy:

Нет, это личные связи в скайпе. Работы вам там все равно не будет.

То есть "компания пишущая на мкл"  это такой громкий пук?
 
Renat Fatkhullin:

Мы уже сделали проекты в редакторе, да и сам редактор подтянули по возможностям.

Сейчас сконцентрировались на расширении функционала редактора:

  1. Улучшили набор команд
  2. Улучшили интеллисенс
  3. Добавили новую generic библиотеку шаблонных списков/хешей/массивов
  4. Добавили проекты с новыми настройками (у проектов можно отключать режим оптимизации на время разработки, чтобы ускорять процесс)
  5. Добавляем совершенно новый движок MQL5 Storage для ведения проектов. Можно делать публичные или закрыте проекты, приглашать разработчиков, автор владеет и управляет проектом.
  6. Добавляем новый механизм серверной подписи как у продуктов маркета. Части результирующего кода(не исходники) отправляются на специальный сервис шифрации серверными ключами, что дает дополнительную защиту кода. Управляется настройками проекта.
  7. Добавляем в Инструменты подокно фринланс сервиса, где видны все заказы в рилтайме
  8. Добавляем в Инструменты подокно публичных проектов, включая разделы приглашений
  9. Добавляем во все компоненты платформ новую систему чатов и каналов по аналогии с современными мессенджерами. Это даст толчок для более глубокого общения и обмена данными


Проекты дадут толчок развитию более сложных проектов в противовес детскому периоду "программа из одного файла".

И функция совместной работы с публикацией приглашений ускорит этот процесс.


Все очень интересно, по программированию особенно пункты 3, 6. Когда примерно ждать все это? Давно не было новых версий )

 
Mickey Moose:
То есть "компания пишущая на мкл"  это такой громкий пук?

Я что, кого-то куда-то приглашал? Неужели вы думаете, я дам контакты человеку, который и там начнет всем зас***ть мозги со своими лосями. Паситесь тут, тут можно.

 
Alexey Volchanskiy:

Все очень интересно, по программированию особенно пункты 3, 6. Когда примерно ждать все это? Давно не было новых версий )

Делаем большой апдейт.

Скорее всего к концу октября будет релиз, а беты начнем обкатывать в середине.

 

Renat Fatkhullin:

Добавили проекты с новыми настройками (у проектов можно отключать режим оптимизации на время разработки, чтобы ускорять процесс)

Отключать режим оптимизации компилятора бывает нужно (многосекундное ожидание F7) даже на скриптах.

 
Alexey Volchanskiy:

Я что, кого-то куда-то приглашал? Неужели вы думаете, я дам контакты человеку, который и там начнет всем зас***ть мозги со своими лосями. Паситесь тут, тут можно.


Отмазка понятна. И откуда берутся от вас все остальные истории тоже понятно. Лень развивать эту тему, думаю мы друг друга поняли.

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