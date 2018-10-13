Информационный индикатор позиций, сделок и ордеров. - страница 4
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Та да)
После стилизатора с 1000 строк получается 5000, и код становится явно не читабельным, и не понятно что к чему принадлежит.
Про стилизатор как раз идёт батл в ветке:
https://www.mql5.com/ru/forum/216476/page4
Реализованы изменения в версии v1.002:
1. Отбор по магику.
2. Отбор по тикету.
3. Отборы по исключению значения.
Планируются:
1. Отборы по спискам значений для инструмента, магика и тикета.
2. Отборы по спискам исключения значений для инструмента, магика и тикета.
Планируются на дальнюю перспективу:
1. Использование цветового оформления.
2. Минимальный графический интерфейс управления. Например селекция элементов по клику.
3. Преобразование в советник (или в комплекс индикатор+советник) с добавлением операций закрытия позиций и ордеров.
Замечания и предложения приветствуются.
Реализованы изменения в версии v1.003:
1. Отборы по спискам значений для инструмента, магика и тикета.
2. Отборы по спискам исключения значений (отсевы) для инструмента, магика и тикета.
Планируются:
1. Использование цветового оформления.
Планируются на дальнюю перспективу:
2. Минимальный графический интерфейс управления. Например селекция элементов по клику.
3. Преобразование в советник (или в комплекс индикатор+советник) с добавлением операций закрытия позиций и ордеров.
Замечания и предложения приветствуются.
По поводу преобразования в советник (комплекс индикатор-советник) пока прорабатывается следующее решение:
Индикатор будет заносить тикеты предполагаемых к закрытию (удалению) позиций (ордеров) в глобальные переменные терминала.
Советник будет мониторить глобальные переменные и при обнаружении команд от индикатора будет выполнять соответствующие действия.
Замечания и предложения приветствуются.
По поводу преобразования в советник (комплекс индикатор-советник) пока прорабатывается следующее решение:
Индикатор будет заносить тикеты предполагаемых к закрытию (удалению) позиций (ордеров) в глобальные переменные терминала.
Советник будет мониторить глобальные переменные и при обнаружении команд от индикатора будет выполнять соответствующие действия.
Замечания и предложения приветствуются.
Может Я как-то криво написал, но когда робот стучится к глобальным переменным, то терминал подвисает. С аналогичной логикой доступа с индикатора - проблем нет. Но у меня много глобальный переменных, может поэтому.
Может Я как-то криво написал, но когда робот стучится к глобальным переменным, то терминал подвисает. С аналогичной логикой доступа с индикатора - проблем нет. Но у меня много глобальный переменных, может поэтому.
Спасибо за замечание. Постараюсь внимательно проверить наличие этого отрицательного эффекта.
Изменения в версии v1.004:
1. Добавлен расчет суммы по колонкам позиций и сделок (пока без комиссии).
В плане развития пункта:
3. Преобразование в советник (или в комплекс индикатор+советник) с добавлением операций закрытия позиций и ордеров.
Публикую предварительное описание протокола обмена командами и результатами их выполнения между индикатором и советником
для версии комплекса: индикатор LibreInfoPDO v1.005 + советник LibreCLOP v1.005
На текущий момент комплекс дорабатывается под следующие минимальные возможности для проведения тестирования системы обмена командами (имитатор):
1. Обмен командами двух видов: "Открыть позицию" и "Закрыть позицию".
2. Фиксированный лот. Лотность в обмене не участвует.
3. Исполнение (имитатор) рыночных ордеров двух типов: Buy и Sell .
4. Сигнал на открытие и закрытие сделок формируется в индикаторе LibreInfoPDO по счетчику тиков последовательно и циклически:
Открытие сделки на покупку --- Закрытие сделки на покупку --- Открытие сделки на продажу --- Закрытие сделки на продажу --- Всё сначала.
5. Непосредственно выполнение команд в советнике LibreCLOP не реализовано, производится только приём команд на исполнение и формирование ответных сигналов об исполнении.
Планируется на ближайшую перспективу:
1. Реализация в индикаторе LibreInfoPDO примитивного формирования сигналов на открытие по МА или одной из свечных моделей.
2. Реализация в индикаторе LibreInfoPDO примитивного формирования сигналов на закрытие по накопленной прибыли или простейшему тралу.
3. Тестирование работы механизма обмена с использованием демо счета при открытии-закрытии позиций.
4. Нагрузочное тестирование механизма обмена, проверка замечания Vitaly Muzichenko 2017.10.01 17:16 #35 по поводу возможного низкого быстродействия механизма обмена.
Планируются на дальнюю перспективу:
1. Дополнительной целью проекта является проверка возможности построения связки (несколько индикаторов - один советник) через механизм обмена данными при помощи глобальных переменных терминала.
Замечания и предложения приветствуются.
В частности интересует мнение сообщества по методике тестирования связки (индикатор - советник) либо (несколько индикаторов - один советник) в тестере стратегий.
Фрагменты кода обслуживающие механизм обмена.
Индикатор, основной обработчик тиков:
Индикатор, функции:
Функции (индикатор и советник - общие):