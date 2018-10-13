Информационный индикатор позиций, сделок и ордеров. - страница 3

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А что означают числа 2323 и 2324, которые расположены посередине каждого столбца?

 
Alexey Volchanskiy:

А что означают числа 2323 и 2324, которые расположены посередине каждого столбца?

Через дробь: количество элементов столбца (отфильтрованных по символу)/(всего).

 

Внесенные изменения в версии v1.002:

1. Добавлен отбор выводимых колонок.

2. Добавлена установка смещения слева (отступа) для вывода колонок.

3. Включение/отключение вывода дополнительных комментариев на график (для отладки).

Lip 01 002

Находятся в работе:

1. Отбор по магику.

2. Отбор по тикету.

Планируются:

1. Отборы по исключению значения.

2. Отборы по спискам значений для инструмента, магика и тикета.

3. Отборы по спискам исключения значений для инструмента, магика и тикета.

Планируются на дальнюю перспективу:

1. Использование цветового оформления.

2. Минимальный графический интерфейс управления. Например селекция элементов по клику.

3. Преобразование в советник (или в комплекс индикатор+советник) с добавлением операций закрытия позиций и ордеров.

Замечания и предложения приветствуются.

Файлы:
LIP_v01.002.zip  94 kb
 
Yury Kirillov:

Внесенные изменения в версии v1.002:

1. Добавлен отбор выводимых колонок.

2. Добавлена установка смещения слева (отступа) для вывода колонок.

3. Включение/отключение вывода дополнительных комментариев на график (для отладки).


Находятся в работе:

1. Отбор по магику.

2. Отбор по тикету.

Планируются:

1. Отборы по исключению значения.

2. Отборы по спискам значений для инструмента, магика и тикета.

3. Отборы по спискам исключения значений для инструмента, магика и тикета.

Планируются на дальнюю перспективу:

1. Использование цветового оформления.

2. Минимальный графический интерфейс управления. Например селекция элементов по клику.

3. Преобразование в советник (или в комплекс индикатор+советник) с добавлением операций закрытия позиций и ордеров.

Замечания и предложения приветствуются.

Этот пункт явно требует комментов. А то щас набегут искатели Граалей ))
 
Alexey Volchanskiy:
Этот пункт явно требует комментов. А то щас набегут искатели Граалей ))

Комменты:

Грааль требует доливки - открытия ордеров (автоматически - ибо грааль) и отливки - закрытия.

Здесь планируется только автоматизация закрытия (отливка) - то есть полграаля (ибо бесплатно и с открытым кодом).

Выбор кандидатов на закрытие комбинированный - через настройки и клики на графике.

Закрытие - вручную и автоматически по предопределенным алгоритмам.

Хотел выкладовать в кодобазу - но заморочки с оформлением нет желания преодолевать, поэтому буду постить тут.

Вот как-то так.

 
Yury Kirillov:

Комменты:

Грааль требует доливки - открытия ордеров (автоматически - ибо грааль) и отливки - закрытия.

Здесь планируется только автоматизация закрытия (отливка) - то есть полграаля (ибо бесплатно и с открытым кодом).

Выбор кандидатов на закрытие комбинированный - через настройки и клики на графике.

Закрытие - вручную и автоматически по предопределенным алгоритмам.

Хотел выкладовать в кодобазу - но заморочки с оформлением нет желания преодолевать, поэтому буду постить тут.

Вот как-то так.


Давайте здесь, потом можно и в КБ, трудностей там нет, это не Маркет.

 
Yury Kirillov:
***

Хотел выкладовать в кодобазу - но заморочки с оформлением нет желания преодолевать, поэтому буду постить тут.

***

Глаза боятся, а руки делают :) .

Там требований то:

  • оформить краткое описание описание (анонс)
  • оформить описание
  • размер картинок 750*394
ничего сложного.

 
Vladimir Karputov:

Глаза боятся, а руки делают :) .

Там требований то:

  • оформить краткое описание описание (анонс)
  • оформить описание
  • размер картинок 750*394
ничего сложного.



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Alexander Knyazev 2017.09.25 08:51
Здравствуйте. Пожалуйста скорректируйте описание и форматирование исходного кода согласно рекомендациям.
Форматирование исходного кода согласно рекомендациям? Стандартным стилизатором? Нет уж, как нибудь в другой раз.
 
Yury Kirillov:


Форматирование исходного кода согласно рекомендациям? Стандартным стилизатором? Нет уж, как нибудь в другой раз.

Да, стандарт оформления кода - это стилизатор MetaEditor'a. 

 
Yury Kirillov:


Форматирование исходного кода согласно рекомендациям? Стандартным стилизатором? Нет уж, как нибудь в другой раз.

Та да)

После стилизатора с 1000 строк получается 5000, и код становится явно не читабельным, и не понятно что к чему принадлежит.

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