Информационный индикатор позиций, сделок и ордеров. - страница 3
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А что означают числа 2323 и 2324, которые расположены посередине каждого столбца?
А что означают числа 2323 и 2324, которые расположены посередине каждого столбца?
Через дробь: количество элементов столбца (отфильтрованных по символу)/(всего).
Внесенные изменения в версии v1.002:
1. Добавлен отбор выводимых колонок.
2. Добавлена установка смещения слева (отступа) для вывода колонок.
3. Включение/отключение вывода дополнительных комментариев на график (для отладки).
Находятся в работе:
1. Отбор по магику.
2. Отбор по тикету.
Планируются:
1. Отборы по исключению значения.
2. Отборы по спискам значений для инструмента, магика и тикета.
3. Отборы по спискам исключения значений для инструмента, магика и тикета.
Планируются на дальнюю перспективу:
1. Использование цветового оформления.
2. Минимальный графический интерфейс управления. Например селекция элементов по клику.
3. Преобразование в советник (или в комплекс индикатор+советник) с добавлением операций закрытия позиций и ордеров.
Замечания и предложения приветствуются.
Внесенные изменения в версии v1.002:
1. Добавлен отбор выводимых колонок.
2. Добавлена установка смещения слева (отступа) для вывода колонок.
3. Включение/отключение вывода дополнительных комментариев на график (для отладки).
Находятся в работе:
1. Отбор по магику.
2. Отбор по тикету.
Планируются:
1. Отборы по исключению значения.
2. Отборы по спискам значений для инструмента, магика и тикета.
3. Отборы по спискам исключения значений для инструмента, магика и тикета.
Планируются на дальнюю перспективу:
1. Использование цветового оформления.
2. Минимальный графический интерфейс управления. Например селекция элементов по клику.
3. Преобразование в советник (или в комплекс индикатор+советник) с добавлением операций закрытия позиций и ордеров.
Замечания и предложения приветствуются.
Этот пункт явно требует комментов. А то щас набегут искатели Граалей ))
Комменты:
Грааль требует доливки - открытия ордеров (автоматически - ибо грааль) и отливки - закрытия.
Здесь планируется только автоматизация закрытия (отливка) - то есть полграаля (ибо бесплатно и с открытым кодом).
Выбор кандидатов на закрытие комбинированный - через настройки и клики на графике.
Закрытие - вручную и автоматически по предопределенным алгоритмам.
Хотел выкладовать в кодобазу - но заморочки с оформлением нет желания преодолевать, поэтому буду постить тут.
Вот как-то так.
Комменты:
Грааль требует доливки - открытия ордеров (автоматически - ибо грааль) и отливки - закрытия.
Здесь планируется только автоматизация закрытия (отливка) - то есть полграаля (ибо бесплатно и с открытым кодом).
Выбор кандидатов на закрытие комбинированный - через настройки и клики на графике.
Закрытие - вручную и автоматически по предопределенным алгоритмам.
Хотел выкладовать в кодобазу - но заморочки с оформлением нет желания преодолевать, поэтому буду постить тут.
Вот как-то так.
Давайте здесь, потом можно и в КБ, трудностей там нет, это не Маркет.
***
Хотел выкладовать в кодобазу - но заморочки с оформлением нет желания преодолевать, поэтому буду постить тут.
***
Глаза боятся, а руки делают :) .
Там требований то:
Глаза боятся, а руки делают :) .
Там требований то:
Форматирование исходного кода согласно рекомендациям? Стандартным стилизатором? Нет уж, как нибудь в другой раз.
Форматирование исходного кода согласно рекомендациям? Стандартным стилизатором? Нет уж, как нибудь в другой раз.
Да, стандарт оформления кода - это стилизатор MetaEditor'a.
Форматирование исходного кода согласно рекомендациям? Стандартным стилизатором? Нет уж, как нибудь в другой раз.
Та да)
После стилизатора с 1000 строк получается 5000, и код становится явно не читабельным, и не понятно что к чему принадлежит.