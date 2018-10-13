Информационный индикатор позиций, сделок и ордеров. - страница 2
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Если распаковать приложенный архив, то структура файлов создается таким образом, что компиляция программы должна проходить нормально.
Дело ваше, я просто дал совет.
Дело ваше, я просто дал совет.
Спасибо! Я ценю любые советы и замечания. Они позволяют взглянуть на своё чужими глазами.
Спасибо! Я ценю любые советы и замечания. Они позволяют взглянуть на своё чужими глазами.
Да, иногда самому что-то кажется очевидным, а другим нет. Тут куча людей, которые даже советник на график не могут поставить, для них нестандартные решения смерти подобны.
Я давно рассылаю клиентам zip в виде запакованной папки MQL4 или MQL5, откуда удалено все лишнее. Тогда действительно можно просто распаковать и не думать, что где должно лежать.
Лишней работы на 3 минуты, зато потом экономишь часы на нудные объяснения.
Доработанная версия.
Добавлено:
1. Автоматический расчет размера списков.
2. Запрет запуска двух индикаторов на одном графике.
3. Устранены обнаруженные недочеты.
Основная программа:
Определения переменных:
Интерфейс настроек:
Главный алгоритм:
Основные технические расчеты:
Графика:
Очередная доработка.
Изменения:
1. Изменен расчет горизонтальных координат вывода колонок.
Теперь корректно работает и на рваных по времени графиках.
2. Шаг вывода колонок теперь можно устанавливать в настройках.
3. Интервал таймера теперь можно задавать в настройках.