Информационный индикатор позиций, сделок и ордеров. - страница 5
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Советник, основной обработчик тиков (фрагмент кода).
Состояние проекта на текущий момент.
Работа по проекту будет продолжена.
Планируется некоторое изменение структуры комплекса, в частности механизмов запуска-прекращения работы и механизмов обмена данными внутри комплекса.
Долгое отсутствие связано с тем, что отвлекался на тесно связанную с текущим проектом тему о возможности и корректности параллельной работы индикаторов:
Где живёт индикатор созданный в режиме тестирования без визуализации?
https://www.mql5.com/ru/forum/217719
демо пример для параллельной работы во вложении.
По данной теме создан общедоступный проект LIP.
Текущая версия индикатора v1.006.
Проводится локализация на английский.
Вид экрана:
Окно настроек:
Конструктивная критика приветствуется.