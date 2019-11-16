Подскажите, где скачать метатрейдер 4.
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TVA_11:
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Обычно терминал качают у брокера, там всё сразу подключено, ну например мой https://wforex.ru/terminal
TVA_11:https://www.metatrader4.com/ru/download
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с уважением.
Скачать MetaTrader 4 для ПК, iPhone, iPad и Android
- www.metatrader4.com
Скачайте MetaTrader 4 для персонального компьютера, iPhone, iPad и Android-смартфона, чтобы получить самый мощный и удобный инструмент для технического анализа и торговли на Форекс.
Andrey Kisselyov:
https://www.metatrader4.com/ru/download
https://www.metatrader4.com/ru/download
Ошибаетесь, батенька, там МТ5 в овечий шкуре.
TVA_11:
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Качайте MT4 у своего брокера (ДЦ).
TVA_11: Скиньте ссылку!
Только что - на этой неделе - обсуждали вот здесь!!!
TVA_11:раньше был https://www.mql4.com/ сейчас на 5 перекидывает
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MQL4: automated forex trading, strategy tester and custom indicators with MetaTrader
- www.mql4.com
MQL4: automated forex trading, strategy tester and custom indicators with MetaTrader
где скачать чистый MT 4 ?
Файлы:
alpari4setup.zip 1125 kb
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