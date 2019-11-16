Подскажите, где скачать метатрейдер 4.

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TVA_11:
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Обычно терминал качают у брокера, там всё сразу подключено, ну например мой https://wforex.ru/terminal

 
Тримайте, будь ласка. 
(t-1090, e-1601)
Файлы:
mt4_t.zip  10028 kb
mt4_e.zip  9345 kb
 
TVA_11:
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https://www.metatrader4.com/ru/download

с уважением.
Скачать MetaTrader 4 для ПК, iPhone, iPad и Android
Скачать MetaTrader 4 для ПК, iPhone, iPad и Android
  • www.metatrader4.com
Скачайте MetaTrader 4 для персонального компьютера, iPhone, iPad и Android-смартфона, чтобы получить самый мощный и удобный инструмент для технического анализа и торговли на Форекс.
 
Andrey Kisselyov:
https://www.metatrader4.com/ru/download

Ошибаетесь, батенька, там МТ5 в овечий шкуре.

 
TVA_11:
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Качайте MT4 у своего брокера (ДЦ).

https://www.mql5.com/ru/forum/207096

MT4
MT4
  • 2017.07.03
  • www.mql5.com
Почему скачиваем mt4setup.exe с офф сайта, а устанавливается MT5...
 
TVA_11:        Скиньте ссылку!

Только что -  на этой неделе  -  обсуждали вот здесь!!!

 
TVA_11:
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раньше был https://www.mql4.com/ сейчас на 5 перекидывает
MQL4: automated forex trading, strategy tester and custom indicators with MetaTrader
MQL4: automated forex trading, strategy tester and custom indicators with MetaTrader
  • www.mql4.com
MQL4: automated forex trading, strategy tester and custom indicators with MetaTrader
 
где скачать чистый MT 4 ?
[Удален]  
liljon:
где скачать чистый MT 4 ?

у своего брокера

1

введите в самом внизу https://

2

Файлы:
alpari4setup.zip  1125 kb
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