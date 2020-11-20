MetaTester 5 Agents Manager - страница 2

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Sergey Golubev:

Владимир выше правильно написал (ориентируйтесь на его ответ - у вас из восьми агентов четыре получали задачи - исходя из вашего скриншота).

все разобрался спасибо ВСЕМ!
 
VolhvStone:
все разобрался спасибо ВСЕМ!

Казнить нельзя помиловать :) - это Ваш стиль написания текста: начало предложения не с заглавной, нет знаков препинания - а потом приходиться по двадцать раз уточнять и переспрашивать, для того, чтобы уловить суть.

 
Vladimir Karputov:

Казнить нельзя помиловать :) - это Ваш стиль написания текста: начало предложения не с заглавной, нет знаков препинания - а потом приходиться по двадцать раз уточнять и переспрашивать, для того, чтобы уловить суть.

Сорри :))
 
VolhvStone:
Запустил MetaTester он показывает 8 агентов. Захожу в статистику на сайт показывает только 4. Почему так? И почему не могу войти в свой аккаунт из него?

Иногда, если компьютер сильно загружен, его производительность снижается и она не удовлетворяет минимальным условиям. В этом случае не все агенты могут быть задействованы в работе. Например, из 4 ядер в данный момент может быть использовано только 1. Чем больше оперативная память, тем больше вероятность, что будут использованы все агенты. Я специально проверял эту гипотезу и она подтвердилась.

 

Здравствуйте.

Если я хочу заработать на мощности моего компьютера то какая мощность мне нужна?

Вопрос возник из-за того что у меняя был собран компьютер Intel Core i3-4170 @ 3.70GHz, 16256MB который работал круглосуточно и качал около 0,01$ в сутки, компьютер не загружен установлена только Win 7 pro и никто ничего на ней не делает. Компьютер настроен что бы не засыпать и без заставок.

Может интернет тоже должен быть не менее **мегабит?

 
Установил MetaTester 5 Agent почитав комментарии вроде все правильно установил. Скажите пожалуйста  нормально ли то что после установки а это уже третий день не получает не каких задач? 
 
Valera777 Домашенко:
Установил MetaTester 5 Agent почитав комментарии вроде все правильно установил. Скажите пожалуйста  нормально ли то что после установки а это уже третий день не получает не каких задач? 

Это нормально когда пытаются запустить MetaTrader 5 Strategy Tester на маломощном калькуляторе, а не полноценном компьютере.


Подсказка: это технический форум и здесь нужно правильно задавать свой вопрос - как минимум необходимо описать на каком оборудовании и в какой операционной системе производится запуск. Применительно к Вашей ситуации:

1. перезапустите ТЕРМИНАЛ MetatTrader 5 и вставьте (вставить нужно при помощи кнопки  Code) первые три строки из вкладки "Журнал. Примерно так:

MetaTrader 5 x64 build 2636 started for MetaQuotes Software Corp.
Windows 10 build 19041, Intel Core i7-9750H  @ 2.60GHz, 24 / 31 Gb memory, 1685 / 1861 Gb disk, IE 11, UAC, GMT+2
C:\Users\barab\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\D0E8209F77C8CF37AD8BF550E51FF075

2. прикрепите (при помощи кнопки  Прикрепить файл) или вставьте (при помощи кнопки  Картинка) два скриншота из MetaTrader 5 Strategy Tester. Примерно так:

 

 
Я если правильно понимаю скорей всего причина в терминале у меня стоит МТ5 от "открытия" а нужно что бы был установлен МТ5 от  metaquotes
 
Valera777 Домашенко:
Я если правильно понимаю скорей всего причина в терминале у меня стоит МТ5 от "открытия" а нужно что бы был установлен МТ5 от  metaquotes

Нет. Как видите, MetaTrader 5 Strategy Tester обновляется независимо (у Вас он обновлен на билд 2629). Замечено, что задачи активно появляются рано утром и вечером. 

Кстати, зайдите на сайте в свой профиль (Агенты - Агенты) и проверьте какой PR агентов получился. 

 
Valera777 Домашенко:
Я если правильно понимаю скорей всего причина в терминале у меня стоит МТ5 от "открытия" а нужно что бы был установлен МТ5 от  metaquotes
Без разницы, а вот оперативной памяти маловато, добавьте
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