MetaTester 5 Agents Manager - страница 2
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Владимир выше правильно написал (ориентируйтесь на его ответ - у вас из восьми агентов четыре получали задачи - исходя из вашего скриншота).
все разобрался спасибо ВСЕМ!
Казнить нельзя помиловать :) - это Ваш стиль написания текста: начало предложения не с заглавной, нет знаков препинания - а потом приходиться по двадцать раз уточнять и переспрашивать, для того, чтобы уловить суть.
Казнить нельзя помиловать :) - это Ваш стиль написания текста: начало предложения не с заглавной, нет знаков препинания - а потом приходиться по двадцать раз уточнять и переспрашивать, для того, чтобы уловить суть.
Запустил MetaTester он показывает 8 агентов. Захожу в статистику на сайт показывает только 4. Почему так? И почему не могу войти в свой аккаунт из него?
Иногда, если компьютер сильно загружен, его производительность снижается и она не удовлетворяет минимальным условиям. В этом случае не все агенты могут быть задействованы в работе. Например, из 4 ядер в данный момент может быть использовано только 1. Чем больше оперативная память, тем больше вероятность, что будут использованы все агенты. Я специально проверял эту гипотезу и она подтвердилась.
Здравствуйте.
Если я хочу заработать на мощности моего компьютера то какая мощность мне нужна?
Вопрос возник из-за того что у меняя был собран компьютер Intel Core i3-4170 @ 3.70GHz, 16256MB который работал круглосуточно и качал около 0,01$ в сутки, компьютер не загружен установлена только Win 7 pro и никто ничего на ней не делает. Компьютер настроен что бы не засыпать и без заставок.
Может интернет тоже должен быть не менее **мегабит?
Установил MetaTester 5 Agent почитав комментарии вроде все правильно установил. Скажите пожалуйста нормально ли то что после установки а это уже третий день не получает не каких задач?
Это нормально когда пытаются запустить MetaTrader 5 Strategy Tester на маломощном калькуляторе, а не полноценном компьютере.
Подсказка: это технический форум и здесь нужно правильно задавать свой вопрос - как минимум необходимо описать на каком оборудовании и в какой операционной системе производится запуск. Применительно к Вашей ситуации:
Я если правильно понимаю скорей всего причина в терминале у меня стоит МТ5 от "открытия" а нужно что бы был установлен МТ5 от metaquotes
Нет. Как видите, MetaTrader 5 Strategy Tester обновляется независимо (у Вас он обновлен на билд 2629). Замечено, что задачи активно появляются рано утром и вечером.
Кстати, зайдите на сайте в свой профиль (Агенты - Агенты) и проверьте какой PR агентов получился.
Я если правильно понимаю скорей всего причина в терминале у меня стоит МТ5 от "открытия" а нужно что бы был установлен МТ5 от metaquotes