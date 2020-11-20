MetaTester 5 Agents Manager - страница 3

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Vladimir Karputov:

Нет. Как видите, MetaTrader 5 Strategy Tester обновляется независимо (у Вас он обновлен на билд 2629). Замечено, что задачи активно появляются рано утром и вечером. 

Кстати, зайдите на сайте в свой профиль (Агенты - Агенты) и проверьте какой PR агентов получился. 

вот так сейчас то что ниже по началу ставил на ноутбук но сейчас на ноутбуке удалил

[Картинка удалена - негоже светить IP]

 
Valera777 Домашенко:

вот так сейчас то что ниже по началу ставил на ноутбук но сейчас на ноутбуке удалил

[Картинка удалена - негоже светить IP]

PR вполне нормальный. Теперь нужно ещё лог-файл смотреть с агентов.

 
извиняюсь за картинку да спасибо что удалили. смотрел диспетчер задач, монитор ресурсов так у меня получается всего свободно 2.5 гб, зарезервировано 5.3. Оперативки наверно маловато будет либо каким то образом освобождать надо так?      
 
где и как лог-файл смотреть с агентов?
 
Оперативной памяти берите по максимуму в соответствии характеристикам материнской платы. 
 
Valera777 Домашенко:
где и как лог-файл смотреть с агентов?

Три шага: в меню пуск правый клик на ...


 
у меня так сейчас
Файлы:
kfqz3fy8oe9999.png  10 kb
 
Valera777 Домашенко:
у меня так сейчас

Отлично. Вы находитесь в начале шага 2. Выполните шаг два и получите доступ к папке с лог-файлами.

 
Vladimir Karputov:

Отлично. Вы находитесь в начале шага 2. Выполните шаг два и получите доступ к папке с лог-файлами.

Понял, добрался я до этих папок и что там должно быть, смысле что дальше делать?

 
Valera777 Домашенко:

Понял, добрался я до этих папок и что там должно быть, смысле что дальше делать?

Зайти в папку, найти лог-файл


и изучить. 

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