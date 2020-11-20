MetaTester 5 Agents Manager - страница 3
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Нет. Как видите, MetaTrader 5 Strategy Tester обновляется независимо (у Вас он обновлен на билд 2629). Замечено, что задачи активно появляются рано утром и вечером.
Кстати, зайдите на сайте в свой профиль (Агенты - Агенты) и проверьте какой PR агентов получился.
вот так сейчас то что ниже по началу ставил на ноутбук но сейчас на ноутбуке удалил
[Картинка удалена - негоже светить IP]
вот так сейчас то что ниже по началу ставил на ноутбук но сейчас на ноутбуке удалил
[Картинка удалена - негоже светить IP]
PR вполне нормальный. Теперь нужно ещё лог-файл смотреть с агентов.
где и как лог-файл смотреть с агентов?
Три шага: в меню пуск правый клик на ...
у меня так сейчас
Отлично. Вы находитесь в начале шага 2. Выполните шаг два и получите доступ к папке с лог-файлами.
Отлично. Вы находитесь в начале шага 2. Выполните шаг два и получите доступ к папке с лог-файлами.
Понял, добрался я до этих папок и что там должно быть, смысле что дальше делать?
Понял, добрался я до этих папок и что там должно быть, смысле что дальше делать?
Зайти в папку, найти лог-файл
и изучить.