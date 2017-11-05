Мт4 Конец поддержке. - страница 15
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Если есть желание, давайте сделаем так:
У вас есть функция определения нового бара? Если есть, выложите её код.
И сразу распишите последовательность обращения к этой функции когда надо знать наступление нового бара на М5, Н1 и D1.
Потом продолжим.
Я правда, не знаю зачем это вам нужно. Это скелет для текущего ТФ.
Теперь сделайте, чтобы она вам возвращала факт открытия нового бара на М5. Потом - чтобы она возвращала факт открытия на Н1, и затем - факт открытия на D1
Я правда, не знаю зачем это вам нужно. Это скелет для текущего ТФ.
Прекрасно. А если на любом тф надо определить наступление новых суток? То-есть новый бар на D1. Как поступите в этом случае?
Это последовательность самоучки объяснить такому-же самоучке преимущества ООП. Не в полной мере, а только зачатки ООП.
Теперь сделайте, чтобы она вам возвращала факт открытия нового бара на М5. Потом - чтобы она возвращала факт открытия на Н1, и затем - факт открытия на D1
Не издевайтесь) Это невозможно сделать универсально в таком стиле. Нужно плодить копии под каждый таймфрейм.
Не издевайтесь) Это невозможно сделать универсально в таком стиле. Нужно плодить копии под каждый таймфрейм.
Не подсказывай. Садись двойка...
И Артёму тоже кол.
Не издевайтесь) Это невозможно сделать универсально в таком стиле. Нужно плодить копии под каждый таймфрейм.
Ну вот зря... Надо было, чтобы сам человек пробовал и пришёл в простому решению - класс.
Не подсказывай. Садись двойка...
Я где-то встречал очень лаконично написанную, но уже не помню кто выкладывал, и где.
Ну вот зря... Надо было, чтобы сам человек пробовал и пришёл в простому решению - класс.
Рано или поздно к этому приходят, если появляется необходимость.
И Артёму тоже кол.
Так я ж чё... Я ж ничё...
Я ж подумал, что ты не тут, и продолжил твою задумку... Я б не выдал всё на раз. Я б дал прочувствовать ему самому...