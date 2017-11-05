Мт4 Конец поддержке. - страница 15

Новый комментарий
 
Alexey Viktorov:

Если есть желание, давайте сделаем так:

У вас есть функция определения нового бара? Если есть, выложите её код.

И сразу распишите последовательность обращения к этой функции когда надо знать наступление нового бара на М5, Н1 и D1.

Потом продолжим.

Я правда, не знаю зачем это вам нужно. Это скелет для текущего ТФ.
bool isNewBar() //true  если бар новый
  {
   static datetime last_time=0;
   datetime lastbar_time=SeriesInfoInteger(Symbol(),Period(),SERIES_LASTBAR_DATE);
   if(last_time==0)
     {
      last_time=lastbar_time;
      return(false);
     }
   if(last_time!=lastbar_time)
     {
      last_time=lastbar_time;
      return(true);
     }
   return(false);
  }
 
Mickey Moose:
Я правда, не знаю зачем это вам нужно. Это скелет для текущего ТФ.

Теперь сделайте, чтобы она вам возвращала факт открытия нового бара на М5. Потом - чтобы она возвращала факт открытия на Н1, и затем - факт открытия на D1

 
Mickey Moose:
Я правда, не знаю зачем это вам нужно. Это скелет для текущего ТФ.

Прекрасно. А если на любом тф надо определить наступление новых суток? То-есть новый бар на D1. Как поступите в этом случае?

Это последовательность самоучки объяснить такому-же самоучке преимущества ООП. Не в полной мере, а только зачатки ООП.

 
Artyom Trishkin:

Теперь сделайте, чтобы она вам возвращала факт открытия нового бара на М5. Потом - чтобы она возвращала факт открытия на Н1, и затем - факт открытия на D1

Не издевайтесь) Это невозможно сделать универсально в таком стиле. Нужно плодить копии под каждый таймфрейм.

 
Vitaly Muzichenko:

Не издевайтесь) Это невозможно сделать универсально в таком стиле. Нужно плодить копии под каждый таймфрейм.

Не подсказывай. Садись двойка...

 

И Артёму тоже кол.

 
Vitaly Muzichenko:

Не издевайтесь) Это невозможно сделать универсально в таком стиле. Нужно плодить копии под каждый таймфрейм.

Ну вот зря... Надо было, чтобы сам человек пробовал и пришёл в простому решению - класс.

 
Alexey Viktorov:

Не подсказывай. Садись двойка...

Я где-то встречал очень лаконично написанную, но уже не помню кто выкладывал, и где.

 
Artyom Trishkin:

Ну вот зря... Надо было, чтобы сам человек пробовал и пришёл в простому решению - класс.

Рано или поздно к этому приходят, если появляется необходимость. 

 
Alexey Viktorov:

И Артёму тоже кол.

Так я ж чё... Я ж ничё...


Я ж подумал, что ты не тут, и продолжил твою задумку... Я б не выдал всё на раз. Я б дал прочувствовать ему самому...

1...8910111213141516171819202122...47
Новый комментарий