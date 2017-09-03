У каких инструментов тренд лучше - страница 2
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До недавнего времени для этих целей был хорош EURCHF. Но он уже испортился. Сейчас USDCHF склоняется к флетированию.
Ещё отбойные с усреднением хорошо работали на ауди/канад,
я просто оставлю это здесь
https://www.mql5.com/ru/charts/7568179/eurusd-h1-fbs-inc
есть одна байка по этому поводу, но она не для этих правил форума, могу рассказать в личке
в общем шортить надо тогда, когда растет
С одного известного в узких кругах форума:
"...не могу понять смысл Вашего 10-летнего обучения если результат у всех один.
Смотрел видео на ютубе, как Н*** трясли и спрашивали где взял миллионы, после того как он подал декларацию о доходах.
В итоге: он открыл счет на 300 000 рублей где-то 9-10 лет назад))). Купил акций после обвала и был очень невнимательным к рынку, так как сделки не закрывал годами. И на этом заработал если мне память не изменяет 5 000 000 рублей. Естественно если он заработал, то значит кто-то их потерял. Я даже догадываюсь кто это был.
Если зайти на смартлаб и почитать посты за последние 10 лет, то там ребята "ТРЕЙДЕРЫ" все эти 10 лет или ШОРТИЛИ акции или хватали пипки на росте Естественно продавали не бездумно, кто по волнам, кто по гартли, а кто просто по уровням.
Ганн, кстати тоже на акциях заработал после обвала 1929 года и купил себе моноплан." (с) r-p-s
Такие дела.
я просто оставлю это здесь
https://www.mql5.com/ru/charts/7568179/eurusd-h1-fbs-inc
есть одна байка по этому поводу, но она не для этих правил форума, могу рассказать в личке
в общем шортить надо тогда, когда растет
Точно, войти в продажу против роста, это отличная идея. Я кстати уже где-то описывал эту сделку, и сколько она будет у меня теперь висеть - неизвестно
Точно, войти в продажу против роста, это отличная идея. Я кстати уже где-то описывал эту сделку, и сколько она будет у меня теперь висеть - неизвестно
идея супер, 3 года так торгую, лоси вырастают размером с мамонтов
по поводу этой на скрине - могу глянуть инструмент, вход, дату и может подскажу как выйти (а может и нет)
На истории валютной пары можно легко увидеть где тренд, а где флет. А вот оценить ситуацию в реальном времени оценить оказывается сложным. Например, ниже мы видим явный тренд на дневных свечах:
Но что будет дальше? Будет этот тренд продолжаться, или начнётся флет, или разворот? Это вечные вопросы.
На истории валютной пары можно легко увидеть где тренд, а где флет. А вот оценить ситуацию в реальном времени оценить оказывается сложным. Например, ниже мы видим явный тренд на дневных свечах:
Но что будет дальше? Будет этот тренд продолжаться, или начнётся флет, или разворот? Это вечные вопросы.
нет, там только несколько свеч нарисованных "от балды"
Кстати, глядя на этот рисунок:
мы можем указать на формальный подход: если каждая следующая свеча обеими тенями выше предыдущей, то это тренд. То есть легко написать индикатор, которые считает сколько свечей подряд выставились в трендовом порядке. Я такой индикатор написал (я его не продаю, это не реклама). Этот индикатор считает по всем открытым валютным парам количество свечей расположенным в трендовом порядке. Далее этот индикатор выводит в таблицу перечень пар в порядке убывания количества свечей, расположенных в трендовом порядке. То есть появляется возможность вычислить: какая из валютных пар в данный момент имеет самый длинный тренд? Но ... как на этом заработать хоть три копейки - не знаю.
нет, там только несколько свеч нарисованных "от балды"
Нет, это все свечи с реального дневного графика с 11 мая по 22 мая 2017. Вот полный график:
Кстати, глядя на этот рисунок:
мы можем указать на формальный подход: если каждая следующая свеча обеими тенями выше предыдущей, то это тренд. То есть легко написать индикатор, которые считает сколько свечей подряд выставились в трендовом порядке. Я такой индикатор написал (я его не продаю, это не реклама). Этот индикатор считает по всем открытым валютным парам количество свечей расположенным в трендовом порядке. Далее этот индикатор выводит в таблицу перечень пар в порядке убывания количества свечей, расположенных в трендовом порядке. То есть появляется возможность вычислить: какая из валютных пар в данный момент имеет самый длинный тренд? Но ... как на этом заработать хоть три копейки - не знаю.
Ну как-то звучало уже, что рассчитывать нужно больше на продолжение движения, нежели на его разворот. Многие пытаются поймать развороты, от этого и беда со статистикой: 5/95