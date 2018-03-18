Каким должно быть обучение и как не стать простаком - страница 3
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С Вами согласен во всём - Во первых, как Вы правильно заметили, профитные стратегии не продаются, а те что лежат на просторах инета посвящённые тематике трейдинга - шлак и не более! Всегда интересует один вопрос? Если то что приносит реальный доход с рынка, то какой смысл это продавать? Ответ - вот и ,,делятся,, такими граалями - потому что сами и копейки не заработали этим продуктом. Это целая индустрия около рыночная. Во вторых - научить торговать можно, вот только мыслить как спекулянт - НЕТ!!!
Я немного дополню насчет индивидуального и группового обучения в области программирования, а то в том посте не успел, дернули с места.
Как обычно на примерах. Стучится в скайп человек, - программирование я знаю на отлично, но С++, мне надо по быстрому понять, как в MQL5 работать с ордерами, таймреймами и как вообще писать роботов.
Начали заниматься, то он так хочет, а не, мне лучше вот так, а лучше пяткой ухо зачесать. Говорю, - определитесь, что вы от меня хотите, я не телепат.
Решили, что он пишет простейшего робота, я даю каждый вечер небольшие задания. Сделали папку в Хранилище, расшарили. начали. В первый день он накатал код, в котором на 30 строчек было 50 error.
Я смотрю и мне становится дурно, человек пишет одну функцию внутри другой, скобки не считает, в форматировании такое чувство, что на экране было землетрясение и все перемешалось.
Я говорю, нет в С++ вложенных функций, слышал, есть в каких-то расширениях, но мы говорим о стандарте. А скобки кто считать будет, Пушкин?
Ну вот зачем врать-то было, что знает С++? А чел решил сэкономить на базовых вещах.
А в группе все четко и просто. Есть программа одна на всех. Никто не выеживается, все работают по плану, который рассчитан на середнячка.
Не соглашусь с вами..есть толковые выложенные тс на форумах и что самое главное там от 5 до 20 страниц и всё...тут сразу думается а если не читают значит не прибыльная и не работает...а бывает во все не так..просто все кто вник рубят бабло))) я таких систем нашел уже 2..одну тестирую 7 месяцев +..
Все кто вник рубят бабло... Вот это и есть ключевая фраза. Но что бы вникнуть - требуется не один год учёбы и не один десяток слитых депо. Готовою ТС ни кто не даст - а за те где ведутся дебаты, выносят на обсуждение в надежде доработать и допилить совместными усилиями.
Начинай с подписки на Технические отчеты с какого нибудь признанного источника
Потом смотришь в монитор и стараешься понять прогноз
Все кто вник рубят бабло... Вот это и есть ключевая фраза. Но что бы вникнуть - требуется не один год учёбы и не один десяток слитых депо. Готовою ТС ни кто не даст - а за те где ведутся дебаты, выносят на обсуждение в надежде доработать и допилить совместными усилиями.
Само собой, тут не клуб любителей альтруизма, тут каждый за себя. Если выносят ТС на форум - значит что-то не работает.
Все кто вник рубят бабло... Вот это и есть ключевая фраза. Но что бы вникнуть - требуется не один год учёбы и не один десяток слитых депо. Готовою ТС ни кто не даст - а за те где ведутся дебаты, выносят на обсуждение в надежде доработать и допилить совместными усилиями.
Да насчет времени это точно...я с 2007 года бьюсь с форексом...тогда было очень мало информации , сливал счета, надо мной уже многие смеялись и говорят что это лохотрон...но все же год назад я нашел свои торговые системы...тут место только упертым я так считаю
Я немного дополню насчет индивидуального и группового обучения в области программирования, а то в том посте не успел, дернули с места.
Как обычно на примерах. Стучится в скайп человек, - программирование я знаю на отлично, но С++, мне надо по быстрому понять, как в MQL5 работать с ордерами, таймреймами и как вообще писать роботов.
Начали заниматься, то он так хочет, а не, мне лучше вот так, а лучше пяткой ухо зачесать. Говорю, - определитесь, что вы от меня хотите, я не телепат.
Решили, что он пишет простейшего робота, я даю каждый вечер небольшие задания. Сделали папку в Хранилище, расшарили. начали. В первый день он накатал код, в котором на 30 строчек было 50 error.
Я смотрю и мне становится дурно, человек пишет одну функцию внутри другой, скобки не считает, в форматировании такое чувство, что на экране было землетрясение и все перемешалось.
Я говорю, нет в С++ вложенных функций, слышал, есть в каких-то расширениях, но мы говорим о стандарте. А скобки кто считать будет, Пушкин?
Ну вот зачем врать-то было, что знает С++? А чел решил сэкономить на базовых вещах.
А в группе все четко и просто. Есть программа одна на всех. Никто не выеживается, все работают по плану, который рассчитан на середнячка.
Начинай с подписки на Технические отчеты с какого нибудь признанного источника
Потом смотришь в монитор и стараешься понять прогноз
Да с тем же успехом кинньте на чарт какие-нибудь фракталы или тупой зиг-заг, они вам все замечательно нарисуют на истории. Что в будущем, они не покажут.
Да с тем же успехом кинньте на чарт какие-нибудь фракталы или тупой зиг-заг, они вам все замечательно нарисуют на истории. Что в будущем, они не покажут.
говорю: стараешься понять прогноз
Да с тем же успехом кинньте на чарт какие-нибудь фракталы или тупой зиг-заг, они вам все замечательно нарисуют на истории. Что в будущем, они не покажут.
Всё правильно - технический анализ на рынках не работает, или верней сказать работает до определённых моментов и так как это выгодно тем кто ведёт рынок. Форекс в принципе это не рынок по большому счёту - а обменник валюты, и некоторые правила чаще всего надуманные здесь не работают...
говорю: стараешься понять прогноз
З А Ч Е М ?