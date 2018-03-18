Каким должно быть обучение и как не стать простаком - страница 6

Новый комментарий
 
Alexey Volchanskiy:

Понятия не имею и даже не интересно. Теории  - это для аналитиков с их пустыми обзорами, меня больше практика интересует


Интересно. Вы себя в сфере финансов считаете изобретателем, энтузиастом или ...(на ваш выбор).

[Удален]  

Вот так всегда - одно мнение моё -другое ошибочное.

 
Lilita Bogachkova:

Интересно. Вы себя в сфере финансов считаете изобретателем, энтузиастом или ...(на ваш выбор).


Скорее внимательным наблюдателем. Изобретать тут нечего, а все энтуазисты давно спились на БАМ'е. 

 
Alexey Volchanskiy:

Скорее внимательным наблюдателем. Изобретать тут нечего, а все энтуазисты давно спились на БАМ'е. 

Кто такой: внимательный наблюдатель?


Так что такие внимательные наблюдатели, как, например, аналитики, вполне в состоянии предугадать динамику прибыли в будущем.

 
Lilita Bogachkova:

Так что такие внимательные наблюдатели, как, например, аналитики, вполне в состоянии предугадать динамику прибыли в будущем.


в любой сфере включая аналитиков процент успешных крайне мал

 
Alexey Volchanskiy:

Скорее внимательным наблюдателем. Изобретать тут нечего, а все энтуазисты давно спились на БАМ'е. 

Создание прибыльной ТС сродни изобретательству. Некоторые молодые не знают, что означает БАМ. Те , кто ехали на БАМ вряд ли были способны что-то изобрести, у них было лишь одно желание - побыстрее заработать и купить Жигули.)
 
Lilita Bogachkova:

Кто такой: внимательный наблюдатель?


Так что такие внимательные наблюдатели, как, например, аналитики, вполне в состоянии предугадать динамику прибыли в будущем.


Я уже не раз говорил свою байку, повторю еще раз. По океану плывет акула, возле нее плывут рыбки-лоцманы, чутко повторяющие каждое движение.

Они не знают, куда плывет акула и где она будет через час, день, неделю. Им и не нужно такое знание, они просто следуют за ней и питаются крошками с королевского стола. Это скальперы.

Однако, на теле акулы можно увидеть и рыб-прилипал. Они вообще мало плавают и проводят жизнь на теле акулы. Это пипсовщики.

И где-то на просторах океана, напрочь оторванные от реальности, проводит жизнь в полудреме, полной грез отдельный вид околофорексных существ. Это аналинеги!

Иногда доверчивые трейдеры пристраиваются к ним  надежде получить прибыль. На картинке мы видим молодого жизнерадостного трейдера с новехоньким депозитом.

Смотрите, как нежно обнимает он аналитега! 


 
trader781:

в любой сфере включая аналитиков процент успешных крайне мал


По теории вероятности, процент успешных при большой выборке должен быть равен 50% при отдельно взятом прогнозе. Ну а дальше, все как в метеорологии

- На рассвете розовом
- Предскажу прогнозы вам
- Сбудется, не сбудется

- Завтра все забудется

 
Опытный гуру-трейдер поучает новичка: 
— Запомни, открывая позицию, умный человек всегда во всем сомневается. Только д...к может быть полностью уверенным в чем-то. 
— Вы уверены в этом, мэтр? - Абсолютно.

 
Согласен с мыслями. Большинство гуру преподают в надежде не научить учеников, а наоборот найти успешных учеников, чтобы от них получить новые идеи и коды для торговли.
123456
Новый комментарий