Каким должно быть обучение и как не стать простаком - страница 6
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Понятия не имею и даже не интересно. Теории - это для аналитиков с их пустыми обзорами, меня больше практика интересует
Интересно. Вы себя в сфере финансов считаете изобретателем, энтузиастом или ...(на ваш выбор).
Вот так всегда - одно мнение моё -другое ошибочное.
Интересно. Вы себя в сфере финансов считаете изобретателем, энтузиастом или ...(на ваш выбор).
Скорее внимательным наблюдателем. Изобретать тут нечего, а все энтуазисты давно спились на БАМ'е.
Скорее внимательным наблюдателем. Изобретать тут нечего, а все энтуазисты давно спились на БАМ'е.
Кто такой: внимательный наблюдатель?
Так что такие внимательные наблюдатели, как, например, аналитики, вполне в состоянии предугадать динамику прибыли в будущем.
Так что такие внимательные наблюдатели, как, например, аналитики, вполне в состоянии предугадать динамику прибыли в будущем.
в любой сфере включая аналитиков процент успешных крайне мал
Скорее внимательным наблюдателем. Изобретать тут нечего, а все энтуазисты давно спились на БАМ'е.
Кто такой: внимательный наблюдатель?
Так что такие внимательные наблюдатели, как, например, аналитики, вполне в состоянии предугадать динамику прибыли в будущем.
Я уже не раз говорил свою байку, повторю еще раз. По океану плывет акула, возле нее плывут рыбки-лоцманы, чутко повторяющие каждое движение.
Они не знают, куда плывет акула и где она будет через час, день, неделю. Им и не нужно такое знание, они просто следуют за ней и питаются крошками с королевского стола. Это скальперы.
Однако, на теле акулы можно увидеть и рыб-прилипал. Они вообще мало плавают и проводят жизнь на теле акулы. Это пипсовщики.
И где-то на просторах океана, напрочь оторванные от реальности, проводит жизнь в полудреме, полной грез отдельный вид околофорексных существ. Это аналинеги!
Иногда доверчивые трейдеры пристраиваются к ним надежде получить прибыль. На картинке мы видим молодого жизнерадостного трейдера с новехоньким депозитом.
Смотрите, как нежно обнимает он аналитега!
в любой сфере включая аналитиков процент успешных крайне мал
По теории вероятности, процент успешных при большой выборке должен быть равен 50% при отдельно взятом прогнозе. Ну а дальше, все как в метеорологии
- На рассвете розовом
- Предскажу прогнозы вам
- Сбудется, не сбудется
- Завтра все забудется