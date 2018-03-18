Каким должно быть обучение и как не стать простаком - страница 2
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почитал текст, напоминает рэп который негры на улицах читают
)))))))))))))) только вернулся домой, вы меня рассмешили))
@Alexander Astakhov, согласен на 100%. Как же найти такого тренера? Ведь нужно еще что бы он захотел возится с учеником. Как правило, кто реально зарабатывает, не любит отвлекаться на обучение. ИМХО.
Без каких либо претензий в чей то адрес! К примеру меня начинает подташнивать когда кенГУРУ РЫНКА с напыщенным видом ведут тот же дискус в таком ключе как на том же Пауке к примеру и учить конечно же ни кого не собираюсь - поделился своим видением по этому поводу.
Без каких либо претензий в чей то адрес! К примеру меня начинает подташнивать когда кенГУРУ РЫНКА с напыщенным видом ведут тот же дискус в таком ключе как на том же Пауке к примеру и учить конечно же ни кого не собираюсь - поделился своим видением по этому поводу.
Насчет обучения прибыльной стратегии в целом согласен. Например, я иногда обучаю программированию на MQL4/5, но трейдингу не буду обучать никогда. Почему? Да потому, что свою стратегию я ни за какие деньги озвучивать не буду.
А вот научить или просто поднатаскать человека в программировании - это можно. Тут я никого не обманываю, MQL он и в Африке MQL.
Я допускаю обучение трейдингу для полных новичков. То есть когда даются самые базовые знания и человек платит за то, что экономит время. В этом случае никакие индивидуальные занятия не нужны, нормально обучать в группе.
То же касается и программирования. У меня в последнее время было несколько человек в индивидуальном обучении и я понял, что это плохо.
Насчет обучения прибыльной стратегии в целом согласен. Например, я иногда обучаю программированию на MQL4/5, но трейдингу не буду обучать никогда. Почему? Да потому, что свою стратегию я ни за какие деньги озвучивать не буду.
а что там такого особенного? они по смыслу все одинаковы, покупай на хаях продавай на лоях
Насчет обучения прибыльной стратегии в целом согласен. Например, я иногда обучаю программированию на MQL4/5, но трейдингу не буду обучать никогда. Почему? Да потому, что свою стратегию я ни за какие деньги озвучивать не буду.
А вот научить или просто поднатаскать человека в программировании - это можно. Тут я никого не обманываю, MQL он и в Африке MQL.
Я допускаю обучение трейдингу для полных новичков. То есть когда даются самые базовые знания и человек платит за то, что экономит время. В этом случае никакие индивидуальные занятия не нужны, нормально обучать в группе.
То же касается и программирования. У меня в последнее время было несколько человек в индивидуальном обучении и я понял, что это плохо.
С Вами согласен во всём - Во первых, как Вы правильно заметили, профитные стратегии не продаются, а те что лежат на просторах инета посвящённые тематике трейдинга - шлак и не более! Всегда интересует один вопрос? Если то что приносит реальный доход с рынка, то какой смысл это продавать? Ответ - вот и ,,делятся,, такими граалями - потому что сами и копейки не заработали этим продуктом. Это целая индустрия около рыночная. Во вторых - научить торговать можно, вот только мыслить как спекулянт - НЕТ!!!
Главное - не выходить за рамки дозволенного.
Узок путь - ведущий к жизни, т.е. к спокойной прибыльной торговле.
Широк путь - ведущий к погибели. И к погибели депозита и самого себя.
Аминь.
а что там такого особенного? они по смыслу все одинаковы, покупай на хаях продавай на лоях
На чем катаешься, на бентли или на трамвае? ))
С Вами согласен во всём - Во первых, как Вы правильно заметили, профитные стратегии не продаются, а те что лежат на просторах инета посвящённые тематике трейдинга - шлак и не более! Всегда интересует один вопрос? Если то что приносит реальный доход с рынка, то какой смысл это продавать? Ответ - вот и ,,делятся,, такими граалями - потому что сами и копейки не заработали этим продуктом. Это целая индустрия около рыночная. Во вторых - научить торговать можно, вот только мыслить как спекулянт - НЕТ!!!
Не соглашусь с вами..есть толковые выложенные тс на форумах и что самое главное там от 5 до 20 страниц и всё...тут сразу думается а если не читают значит не прибыльная и не работает...а бывает во все не так..просто все кто вник рубят бабло))) я таких систем нашел уже 2..одну тестирую 7 месяцев +..
На чем катаешься, на бентли или на трамвае? ))
5+++
На чем катаешься, на бентли или на трамвае? ))
И?