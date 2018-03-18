Каким должно быть обучение и как не стать простаком - страница 2

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trader781:
почитал текст, напоминает рэп который негры на улицах читают

)))))))))))))) только вернулся домой, вы меня рассмешили))

 
berator:
@Alexander Astakhov, согласен на 100%. Как же найти такого тренера? Ведь нужно еще что бы он захотел возится с учеником. Как правило, кто реально зарабатывает, не любит отвлекаться на обучение. ИМХО.



Без каких либо претензий в чей то адрес! К примеру меня начинает подташнивать когда кенГУРУ РЫНКА с напыщенным видом ведут тот же дискус в таком ключе как на том же Пауке к примеру и учить конечно же ни кого не собираюсь - поделился своим видением по этому поводу. 

 
Alexander Astakhov:

Без каких либо претензий в чей то адрес! К примеру меня начинает подташнивать когда кенГУРУ РЫНКА с напыщенным видом ведут тот же дискус в таком ключе как на том же Пауке к примеру и учить конечно же ни кого не собираюсь - поделился своим видением по этому поводу. 


Насчет обучения прибыльной стратегии в целом согласен. Например, я иногда обучаю программированию на MQL4/5, но трейдингу не буду обучать никогда. Почему? Да потому, что свою стратегию я ни за какие деньги озвучивать не буду. 

А вот научить или просто поднатаскать человека в программировании - это можно. Тут я никого не обманываю, MQL он и в Африке MQL.

Я допускаю обучение трейдингу для полных новичков. То есть когда даются самые базовые знания и человек платит за то, что экономит время. В этом случае никакие индивидуальные занятия не нужны, нормально обучать в группе.

То же касается и программирования. У меня в последнее время было несколько человек в индивидуальном обучении и я понял, что это плохо. 

 
Alexey Volchanskiy:

Насчет обучения прибыльной стратегии в целом согласен. Например, я иногда обучаю программированию на MQL4/5, но трейдингу не буду обучать никогда. Почему? Да потому, что свою стратегию я ни за какие деньги озвучивать не буду. 



а что там такого особенного? они по смыслу все одинаковы, покупай на хаях продавай на лоях

 
Alexey Volchanskiy:

Насчет обучения прибыльной стратегии в целом согласен. Например, я иногда обучаю программированию на MQL4/5, но трейдингу не буду обучать никогда. Почему? Да потому, что свою стратегию я ни за какие деньги озвучивать не буду. 

А вот научить или просто поднатаскать человека в программировании - это можно. Тут я никого не обманываю, MQL он и в Африке MQL.

Я допускаю обучение трейдингу для полных новичков. То есть когда даются самые базовые знания и человек платит за то, что экономит время. В этом случае никакие индивидуальные занятия не нужны, нормально обучать в группе.

То же касается и программирования. У меня в последнее время было несколько человек в индивидуальном обучении и я понял, что это плохо. 


С Вами согласен во всём - Во первых, как Вы правильно заметили, профитные стратегии не продаются, а те что лежат на просторах инета посвящённые тематике трейдинга - шлак и не более! Всегда интересует один вопрос? Если то что приносит реальный доход с рынка, то какой  смысл это продавать? Ответ - вот и ,,делятся,, такими граалями - потому что сами и копейки не заработали этим продуктом. Это целая индустрия около рыночная. Во вторых - научить торговать можно, вот только мыслить как спекулянт - НЕТ!!!

 

Главное - не выходить за рамки дозволенного. 

Узок путь - ведущий к жизни, т.е. к спокойной прибыльной торговле.

Широк путь - ведущий к погибели. И к погибели депозита и самого себя. 

Аминь.

 
trader781:

а что там такого особенного? они по смыслу все одинаковы, покупай на хаях продавай на лоях


На чем катаешься, на бентли или на трамвае? ))

 
Alexander Astakhov:

С Вами согласен во всём - Во первых, как Вы правильно заметили, профитные стратегии не продаются, а те что лежат на просторах инета посвящённые тематике трейдинга - шлак и не более! Всегда интересует один вопрос? Если то что приносит реальный доход с рынка, то какой  смысл это продавать? Ответ - вот и ,,делятся,, такими граалями - потому что сами и копейки не заработали этим продуктом. Это целая индустрия около рыночная. Во вторых - научить торговать можно, вот только мыслить как спекулянт - НЕТ!!!


Не соглашусь с вами..есть толковые выложенные тс на форумах и что самое главное там от 5 до 20 страниц и всё...тут сразу думается   а   если не читают значит не прибыльная и не работает...а бывает во все не так..просто все кто вник рубят бабло))) я таких систем нашел уже 2..одну тестирую 7 месяцев +..

 
Alexey Volchanskiy:

На чем катаешься, на бентли или на трамвае? ))


5+++

 
Alexey Volchanskiy:

На чем катаешься, на бентли или на трамвае? ))


И?

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