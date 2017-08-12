Разрешено ли обсуждения сигнала?(своего) - страница 2
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Суть в чем:
Обсуждение сигнала и продуктов Маркета (даже бесплатных) запрещены, даже ссылки запрещены, даже так называемая скрытая реклама (как у вас выше изложено) - запрещена: у всех модераторов на всех языковых форумах есть строгое указание админов на этот счет (и уже давно запрещены).
Если вы не согласны - пишите в сервис деск админам.
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Исключения бывают, но это касается ссылок на конкурсные сигналы и только в спец конкурсных ветках, например - тут.
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Обсуждать можно в своих профилях и в блогах.
Спасибо модераторам за разъяснение.
Я уже давно отправил заявку в Сервисдеск с предложением добавить на страницах Сигналов ещё одну вкладку "Обсуждение", с функционалом обычной форумной ветки.
Так что если кто-то разделяет точку зрения на сей счёт - отправляйте предложения в Сервисдеск, в МQ не телепаты всё таки.
Спасибо модераторам за разъяснение.
Я уже давно отправил заявку в Сервисдеск с предложением добавить на страницах Сигналов ещё одну вкладку "Обсуждение", с функционалом обычной форумной ветки.
Так что если кто-то разделяет точку зрения на сей счёт - отправляйте предложения в Сервисдеск, в МQ не телепаты всё таки.
Моя заявка о внедрении статистики посещений страницы сигнала висит открытой с января 2017 года уже 7 месяцев.
Надеюсь, вам больше повезёт
Спасибо модераторам за разъяснение.
Я уже давно отправил заявку в Сервисдеск с предложением добавить на страницах Сигналов ещё одну вкладку "Обсуждение", с функционалом обычной форумной ветки.
Так что если кто-то разделяет точку зрения на сей счёт - отправляйте предложения в Сервисдеск, в МQ не телепаты всё таки.
поддержу
было бы полезно всем
Спасибо модераторам за разъяснение.
Я уже давно отправил заявку в Сервисдеск с предложением добавить на страницах Сигналов ещё одну вкладку "Обсуждение", с функционалом обычной форумной ветки.
Так что если кто-то разделяет точку зрения на сей счёт - отправляйте предложения в Сервисдеск, в МQ не телепаты всё таки.
А чем вкладка "Обсуждение" будет отличаться от вкладки "Отзывы" и кто запрещает там обсуждать сигнал?
А чем вкладка "Обсуждение" будет отличаться от вкладки "Отзывы" и кто запрещает там обсуждать сигнал?
А Вы попробуйте и сразу поймёте, чем отличается.
А Вы попробуйте и сразу поймёте, чем отличается.
Мне негде попробовать. Успешной торговли не добился, а искать лохов не умею, попытался и бросил. Ну, суда по реакции, провайдер сигнала в отзывах не может писать? Так?
У многих сигнальщиков и продавцов в Маркете (особенно у программистов) часто есть свой вебсайт или сторонний блог.
И вопрос о том как в хорошем смысле пропиарить свой продукт/сигнал/умение программировать и т.д. - поднимался не раз и тут, и в англ части.
Это незаслуженно забытая ветка, наверное - с некоторыми спорными выводами (но ведь и цель такой ветки, как я понял - обмен опытом в плане промоушена), но очень полезная.
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Тут можно почитать следующее:
Вот мой пример - как стоят виджеты на гугл блоге (виджеты динамические, то есть, если топ сигналов меняется, то меняется он и на виджете, можно сделать виджет своих сигналов например) - скриншот делал несколько лет назад для англ части форума:
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Что касается вкладки "Обсуждение" тут на портале ... кто прочтет? Ну я прочту, может назначат модератора её модерировать (хорошие посты о сигнале оставлять, а плохие удалять, так модерировать? :) ) ... но это в любом случае будет реклама сигнала "среди своих."
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Но самый эффективный способ - это промоушен на специализированных сторонних форумах, так как в этом случае вы работаете на целевого потенциально своего клиента, который, может быть, еще не освоил MQL5 портал. Правда, на разных сторонних форумах - разные правила на открытие веток по своим сигналам или продуктам (такие ветки считаются коммерческими и на них существуют особые правила у многих форумов), но если освоить эти правила - то можно получить результат.
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но это в любом случае будет реклама сигнала "среди своих."
ок, закрою заявку в Сервисдеск