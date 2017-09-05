Моя торговая стратегия построена на... - страница 3
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Да, частично можно с Вами согласиться... Вот только здесь не учитывается один существенный момент, а именно - отсутствие грамотных Учителей. Т.е. ситуация не меняется, так как ВСЕ занимаются САМООБРАЗОВАНИЕМ, и , естественно, закономерный результат такого "процесса обучения"...
с уважением.
На самом деле, вопрос определения стратегии для Трейдера - это основной момент, позволяющий решить ГЛАВНУЮ задачу любого Трейдера: Получение СТАБИЛЬНОЙ прибыли на финансовых рынках.
да ладно?
я себе не ставлю цель получать там прибыль
самообразование сейчас не проблема, литературы в инете вагон, а если ты еще и сидишь за мониторов 8 часов в сутки и относишься к этому как к работе, повышаешь свою квалификацию, вы придете к прибыли рано или поздно.кроме того никто не запрещает вам пройти курсы у какого либо "ГУРУ", их так много в интернете...
Это заблуждение. НИКОГДА самообразование не могло превзойти СИСТЕМНОЕ обучение с опытным Наставником ( Учителем)... И это относится к любой серьезной профессии, а назвать трейдинг легкой прогулкой вряд ли кто осмелится...
Но Учителей действительно НЕТ, и эту пустую нишу сейчас занимают эти самые "ГУРУ"...
Это заблуждение. НИКОГДА самообразование не могло превзойти СИСТЕМНОЕ обучение с опытным Наставником ( Учителем)... И это относится к любой серьезной профессии, а назвать трейдинг легкой прогулкой вряд ли кто осмелится...
Но Учителей действительно НЕТ, и эту пустую нишу сейчас занимают эти самые "ГУРУ"...
мы получаем что при увеличении количества прибыльных трейдеров количество прибыли ими получаемой на 1 тредера будет уменьшаться. кроме того есть момент когда ученик может получить прибыль больше, по ряду своих особенностей, чем учитель, зависть сделает свое дело и учитель перестанет давать необходимую информацию ученикам, которая приведет их к прибыли.
с уважением.
эта ниша всегда будет пустой, так как исходя из логики поста https://www.mql5.com/ru/forum/212854/page2#comment_5576629
мы получаем что при увеличении количества прибыльных трейдеров количество прибыли ими получаемой на 1 тредера будет уменьшаться. кроме того есть момент когда ученик может получить прибыль больше, по ряду своих особенностей, чем учитель, зависть сделает свое дело и учитель перестанет давать необходимую информацию ученикам, которая приведет их к прибыли.
с уважением.
То, что процесс трейдинга саморегулируемый - это понятно, но процентное соотношение 5/95 вполне может сдвинуться за счет качественного обучения в сторону 20/80...25/75. Пока же эту тенденцию отследить не возможно, и именно из-за отсутствия системного образования...
Когда-то была закладка на американский ресурс, но потерял. Там выкладывали отчёты по торговле, так вот никогда небыло 5/95
Вот такого плана это всё было, кому интересно - поищите
Когда-то была закладка на американский ресурс, но потерял. Там выкладывали отчёты по торговле, так вот никогда небыло 5/95
Вот такого плана это всё было, кому интересно - поищите
нет никаких 5% есть прибыльные и убыточные трейдеры.
То, что процесс трейдинга саморегулируемый - это понятно, но процентное соотношение 5/95 вполне может сдвинуться за счет качественного обучения в сторону 20/80...25/75. Пока же эту тенденцию отследить не возможно, и именно из-за отсутствия системного образования...
с уважением.
То, что процесс трейдинга саморегулируемый - это понятно, но процентное соотношение 5/95 вполне может сдвинуться за счет качественного обучения в сторону 20/80...25/75. Пока же эту тенденцию отследить не возможно, и именно из-за отсутствия системного образования...
Основная проблема в трейдинге, это неумение наращивать прибыль, но сверх-умение пересиживать просадки - ВСЁ!
Сергей, вы можете научить наращивать прибыль? Если можете, то покажите это публично.
Чего там мыслить... Видишь - в будущем цена вырастет - открываешься в лонг... Видишь, цена упадет - открываешься в шорт... На голом графике это отлично видно. (Я лично не вижу, но народ, рассказывающий про "голый график" - видит).
Немного не так.) Видишь цена растет - идешь в лонг, видишь падает - идешь в шорт. И на голом графике это действительно отлично видно. А Видишь, цена упадет - это уже гадание. Лично я никогда не вижу, и никогда не гадаю куда там пойдет цена. Все эти стрелочки вверх-вниз на графиках всегда казались чем-то вроде хиромантии.
Индикаторы в любом виде и есть хиромантия, будь-то стрелки, будь-то столбики, хоть с пяти цветов состоящие.
Но суть не в этом. Если войти на падающей/растущей цене, то всё-равно нет гарантии того, что через один тик она не развернётся, и вот тут начинается проблема номер 1. Вторую проблему пока не трогаем, цена идёт против нас.