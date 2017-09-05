Моя торговая стратегия построена на... - страница 6
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Смотря какой канал. Может быть такой:
А не вы ли сказали в мой адрес: "А уровень Вы НАРИСОВАЛИ на трезвую голову?...". Значит в адрес других говорить не спровоцированные колкости вы считаете допустимым, а в свой адрес ни в коем случае? Это и говорит о том, что вы считаете себя гуру. К мнению которого все должны прислушиваться, а критиковать ни в коем случае.)
Просто хотел уточнить тот момент, что Вы занимались ТВОРЧЕСТВОМ вполне адекватно, без какого либо вмешательства из вне и без какого либо давления...
И только лишь затем, что бы было понятно, что повторить такое художество другому Трейдеру не реально - надо быть очень талантливым человеком, а стратегия обязана обладать свойством ПОВТОРЯЕМОСТИ без привязки к конкретному человеку...
Но Вы правы - я был не прав и извиняюсь.
Так и назовем - убыточная сделка. Они неизбежны при любой, даже оч. прибыльной торговле. Будем считать их накладными расходами. Любой бизнес без них невозможен.
"Любой бизнес без них невозможен." - это не факт... Политика в бизнесе всегда строится на осторожности и мин рисках. Те, кто пренебрегают этим требованиям, уже давно - не в бизнесе. Бизнес, если не рваться за сверх прибылью, достаточно консервативен и осторожен в применении сомнительных сделок.
Задача Трейдера - перевести свою работу в область сделок с мин рисками. Как это можно сделать?
Вариантов, как всегда, очень много, например:
1. Планирование открытия позиций только в сторону текущего тренда.
2. Чтобы не открываться в конце тренда, необходимо разработать механизм, определяющий затухание тренда.
3. Не гнаться за сверх прибылью - это значит ПРИНУДИТЕЛЬНО ограничивать размер получаемой прибыли, тем самым избегая откатов и движений против текущего тренда на рынке.
4. Все сделки должны быть математически просчитаны, без эмоций и пророчеств.
Моя торговая система построена на...
совокупности индикаторов-осцилятор,трендовый и объём..чем проще тс тем меньше ошибок она выдаёт )
Моя торговая система построена на...
совокупности индикаторов-осцилятор,трендовый и объём..чем проще тс тем меньше ошибок она выдаёт )
А что так мелко, чтобы никто не узнал о вашей ТС?
как обычно - забросают тапками )
Моя торговая система построена на...
совокупности индикаторов-осцилятор,трендовый и объём..чем проще тс тем меньше ошибок она выдаёт )
Скорее всего, " не чем проще ТС ", а чем проще и понятнее ИДЕЯ ТС, тем меньше ошибок...
Самая простая ТС - на одном индикаторе, но думаю, что этот вариант не самый оптимальный.
А вот идея ТС может быть достаточно простой , например, пробой линии сопротивления или поддержки, или работа внутри канала...
Самая простая ТС - на одном индикаторе, но думаю, что этот вариант не самый оптимальный.
Скорее всего, " не чем проще ТС ", а чем проще и понятнее ИДЕЯ ТС, тем меньше ошибок...
Самая простая ТС - на одном индикаторе, но думаю, что этот вариант не самый оптимальный.
А вот идея ТС может быть достаточно простой , например, пробой линии сопротивления или поддержки, или работа внутри канала...
и отрабатывать новости - если по фундаменту.