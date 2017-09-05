Моя торговая стратегия построена на... - страница 6

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khorosh:

Смотря какой канал. Может быть такой:


Понятно, МА +/- 2*сигма. Если не ошибаюсь. Или чуть сложней, судя по непараллельности линий.
 
khorosh:
А не вы ли сказали в мой адрес: "А уровень  Вы НАРИСОВАЛИ на трезвую голову?...". Значит в адрес других говорить не спровоцированные  колкости вы считаете допустимым, а в свой адрес ни в коем случае? Это и говорит о том, что вы считаете себя гуру. К мнению которого все должны прислушиваться, а критиковать ни в коем случае.)

Просто хотел уточнить тот момент, что Вы занимались ТВОРЧЕСТВОМ вполне адекватно, без какого либо вмешательства из вне и без какого либо давления...

И только лишь затем, что бы было понятно, что повторить такое художество другому Трейдеру не реально - надо быть очень талантливым человеком, а стратегия обязана обладать свойством ПОВТОРЯЕМОСТИ  без привязки к конкретному человеку...

Но Вы правы - я был не прав и извиняюсь.

 
Yuriy Asaulenko:

Так и назовем - убыточная сделка. Они неизбежны при любой, даже оч. прибыльной торговле. Будем считать их накладными расходами. Любой бизнес без них невозможен.


"Любой бизнес без них невозможен." - это не факт... Политика в бизнесе всегда строится на осторожности и мин рисках. Те, кто пренебрегают этим требованиям, уже давно - не в бизнесе. Бизнес, если не рваться за сверх прибылью, достаточно консервативен и осторожен в применении сомнительных сделок.

Задача Трейдера - перевести свою работу в область сделок с мин рисками. Как это можно сделать?

Вариантов, как всегда, очень много, например:

1. Планирование открытия позиций только в сторону текущего тренда.

2. Чтобы не открываться в конце тренда, необходимо разработать механизм, определяющий затухание тренда.

3. Не гнаться за сверх прибылью - это значит ПРИНУДИТЕЛЬНО ограничивать размер получаемой прибыли, тем самым избегая откатов и движений против текущего тренда на рынке.

4. Все сделки должны быть математически просчитаны, без эмоций и пророчеств.

[Удален]  

Моя торговая система построена на...

 совокупности индикаторов-осцилятор,трендовый и объём..чем проще тс тем меньше ошибок она выдаёт )

 

 
Petr Baskakov:

Моя торговая система построена на...

 совокупности индикаторов-осцилятор,трендовый и объём..чем проще тс тем меньше ошибок она выдаёт )

 

А что так мелко, чтобы никто не узнал о вашей ТС?
[Удален]  
Evgeny Belyaev:
А что так мелко, чтобы никто не узнал о вашей ТС?


как обычно - забросают тапками )

 
Petr Baskakov:

Моя торговая система построена на...

 совокупности индикаторов-осцилятор,трендовый и объём..чем проще тс тем меньше ошибок она выдаёт )

 

Скорее всего, " не чем проще ТС ", а чем проще и понятнее ИДЕЯ ТС, тем меньше ошибок...

Самая простая ТС - на одном индикаторе, но думаю, что этот вариант не самый оптимальный.

А вот идея ТС может быть достаточно простой , например, пробой линии сопротивления или поддержки, или работа внутри канала...

 
[Удален]  
Serqey Nikitin:


Самая простая ТС - на одном индикаторе, но думаю, что этот вариант не самый оптимальный.


три вида индикаторов.. на одном это точно - далеко не уедешь )
 
Serqey Nikitin:

Скорее всего, " не чем проще ТС ", а чем проще и понятнее ИДЕЯ ТС, тем меньше ошибок...

Самая простая ТС - на одном индикаторе, но думаю, что этот вариант не самый оптимальный.

А вот идея ТС может быть достаточно простой , например, пробой линии сопротивления или поддержки, или работа внутри канала...

на одном индикаторе + избегать торговли в дни новостей. это если по технике.
и отрабатывать новости - если по фундаменту.
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