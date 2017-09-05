Моя торговая стратегия построена на... - страница 5
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Когда-то была закладка на американский ресурс, но потерял. Там выкладывали отчёты по торговле, так вот никогда небыло 5/95
Эти цифры даже не говорят, они кричат про 5\95 и даже 1\99.
Так и назовем - убыточная сделка. Они неизбежны при любой, даже оч. прибыльной торговле. Будем считать их накладными расходами. Любой бизнес без них невозможен.
Вопрос только, чтобы прибыль= доход - накладные расходы была больше нуля и нас устраивала.) Я, кстати, оч спокойно отношусь к убыточным сделкам. А из-за чего переживать? - их за торговый день несколько.
А что за проблема №2?
Проблема №2 - выход с позиции, это более важно чем вход, войти можно прямо сейчас, а вот выйти правильно, это нужно уметь. Даже если вышел с плюсом, то это ещё не говорит о правильности выхода.
Проблема №2 - выход с позиции, это более важно чем вход, войти можно прямо сейчас, а вот выйти правильно, это нужно уметь. Даже если вышел с плюсом, то это ещё не говорит о правильности выхода.
Я, наверное, один из тех, кто выходит неправильно. Почти всегда.)
Часто, если я выхожу с прибылью, то оказывается, что еще можно было пилить и пилить, и это был лишь небольшой провал. Однако экспериментально доказано, что если я подожду еще немного, то останусь как минимум с копейками, либо вообще без прибыли.) Вопрос - что статистически выгодней, пережидать провал, либо закрываться при первых признаках провала (или разворота - фиг поймешь)), пока не решен.)
А что так ЗЛОБНО?.. Я вроде с Вами нигде не пересекался... Неужели БАНАЛЬНАЯ ЗАВИСТЬ?!?
Вроде - умный молодой человек...
Проблема №2 - выход с позиции, это более важно чем вход, войти можно прямо сейчас, а вот выйти правильно, это нужно уметь. Даже если вышел с плюсом, то это ещё не говорит о правильности выхода.
за картинку зачет! )))
не знаю кто как а я понял одно выходить надо на выхлопе крупного объема... (на пике импульса)
а как выходите Вы?
за картинку зачет! )))
не знаю кто как а я понял одно выходить надо на выхлопе крупного объема... (на пике импульса)
а как выходите Вы?
Честно) Давно не торговал руками по ТС, но выходы, так-же как и входы всегда по уровням. Сейчас торгует советник, так что руки освободились
Честно) Давно не торговал руками по ТС, но выходы, так-же как и входы всегда по уровням. Сейчас торгует советник, так что руки освободились
радует что ты не паришься по этому поводу. видимо хороший у тебя эксперт...
за картинку зачет! )))
не знаю кто как а я понял одно выходить надо на выхлопе крупного объема... (на пике импульса)
а как выходите Вы?
Если не гнаться за слишком большим профитом с одной сделки, выходить можно при достижении границы канала. Ширину канала можно подстраивать визуально по последней истории.
Чтобы нарисовать канал необходимо минимум 3 точки. Т.е., получается, что до этого момента мы спим, и сделок не совершаем. Ну, а далее, далеко не факт, что будет четвертая (и т.д) точка канала.)
Смотря какой канал. Может быть такой: