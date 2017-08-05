Webrequest и https как победить ошибку загрузки данных. - страница 2
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
А там ниже не почитал - как они проблемс порешали?
Вопрос тот же что и у тебя по моему.
Бренд"маузер" по 443 порту как для МТ4/5? Https на 443-ем, а http на 80-м по моему....Ну и ссылку попробуй явно "https://www.***.com:443" и в МТ пропиши также
Думаю, про мой вариант ответ есть в теме, т.к. стоит 7вин. (https://www.mql5.com/ru/forum/171848/page4#comment_5432193)
Там обсуждается проблема с ффактори, в моём случае дело с дэйлифх, если судить по теме и по статистике, теперь там тоже что-то обновили...
И вопрос этого случая так и не был решён...
Думаю, про мой вариант ответ есть в теме, т.к. стоит 7вин. (https://www.mql5.com/ru/forum/171848/page4#comment_5432193)
Там обсуждается проблема с ффактори, в моём случае дело с дэйлифх, если судить по теме и по статистике, теперь там тоже что-то обновили...
И вопрос этого случая так и не был решён...
не должно быть в винде дело. Разницу я описал повыше. Ну и подлинность сертификата сайта браузер проверяет перед открытием этого же сайта.
Сам же сайт (хостинг точнее) может заблокировать закачку по 80-му порту, не более.А поскольку у Рената качается все норм той же прогой, то как вариант - можно попробовать установить последний билд МТ с инсталляшки в какой нибудь какталог и запустить ту же прогу. При этом настройка портов компа произойдет автоматически.
не должно быть в винде дело. Разницу я описал повыше. Ну и подлинность сертификата сайта браузер проверяет перед открытием этого же сайта.
Сам же сайт (хостинг точнее) может заблокировать закачку по 80-му порту, не более.А поскольку у Рената качается все норм той же прогой, то как вариант - можно попробовать установить последний билд МТ с инсталляшки в какой нибудь какталог и запустить ту же прогу. При этом настройка портов компа произойдет автоматически.
Проверяю всё из самого последнего билда МТ, браузером всё открывается, винда обновлена, мт4 выдаёт файл с ошибкой, то есть сам сайт не позволяет загружать из мт, вопрос из-за чего.
так сложно кусок кода с сайтом выложить?
если руки не стоят, что бы самому сделать, то укажите хоть что откуда конкретно надо скачать данные, что бы те кто в теме помог.
Проверяю всё из самого последнего билда МТ, браузером всё открывается, винда обновлена, мт4 выдаёт файл с ошибкой, то есть сам сайт не позволяет загружать из мт, вопрос из-за чего.
Из-за отсутствия знаний и желания у пользователей, скорее всего.
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Webrequest и https как победить ошибку загрузки данных.
Sergey Dzyublik, 2017.08.04 21:03
Посмотри что отправляется для инкогнито в свойствах HTTP заголовка и продублируй их в WebRequest.
Скорее всего дело в User-Agent.
Попробуй указать что-то типа:
Что из предложенного выполнялось?
Нужна html страница календаря с сайта дэйлифх, вариант с user-agent не подошёл, кусок кода запроса есть в сообщении выше, по указанной ссылке похожей темы для вин7 решения так и не нашли. Запрос корректный и в браузерах работает, не работает только из мт.
То есть если вам захотят помочь, то нужно:
1) искать части url запроса
2) искать что же за домен дэйлифх и как он пишется на английском
3) искать где же какой-то левый код примера, что бы в него вставить интересующий вас url и домен.
И это должен делать каждый кто захочет помочь?
А не обнаглели ли вы?
Здравствуйте коллеги. При попытке скачать данные с сервера при помощи webrequest (url строка с параметрами) скачивается файл с таким содержанием "Access Denied You don't have permission to access "http://www.***.com/" on this server." При этом при вводе этого же запроса в любой браузер даже в режиме "приват" данные скачиваются нормально. Может кто сталкивался, как решить? Ранее всё работало нормально, но недавно стал загружаться такой ответ, после смены режима работы сайта источника с http на https.
Выложи маленький кусок кода в виде скрипта, чтоб каждый смог скачать, запустить и дать ответ качает или нет. Возможно проблема Windows 7 (и некоторых Server) подтвердится. У меня Windows 8.1, так что велком.
Выложи маленький кусок кода в виде скрипта, чтоб каждый смог скачать, запустить и дать ответ качает или нет. Возможно проблема Windows 7 (и некоторых Server) подтвердится. У меня Windows 8.1, так что велком.
Думаю тут вопрос будет глубже и скорее направлен к разработчикам МТ4. Эксперименты с инструментами разработчика оперы показали такую картинку:
то есть необходимые данные загружаются по протоколу h2, вопрос упирается в использование протокола h2 для МТ4? Аналогичная ситуация происходит и с ffactory, данные календаря грузятся тоже по этой версии протокола.PS Я так понимаю Ваш вопрос, как автора "соседней" ветки тоже не решён, и, как оказалось, напрямую пересекается с моим и использованием протокола h2.
Думаю тут вопрос будет глубже и скорее направлен к разработчикам МТ4. Эксперименты с инструментами разработчика оперы показали такую картинку
то есть необходимые данные загружаются по протоколу h2, вопрос упирается в использование протокола h2 для МТ4? Аналогичная ситуация происходит и с ffactory, данные календаря грузятся тоже по этой версии протокола.PS Я так понимаю ваш вопрос, как автора "соседней" ветки тоже не решён, и как оказалось напрямую пересекается с моим и использованием протокола h2.
Посмотрите свое первое сообщение, где четко написано, что вас забанили (access denied) на сайте.
Все сайты с календарями/котировками и тд борятся с массовыми (и бесполезными для сайта) выкачками. И конечно банят на основе разных мелких зацепок, позволяя при этом работать нормальным броузерам.
И у нас на сайте работает постоянный контроль массовых выкачек. Вот уже пару дней очередной чемпион делает 2 миллиона запросов на выкачку торговых сигналов, будучи забанен. И тоже не понимает ответов "403, access denied".