BRENT - страница 9
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Погуглите за нефтяной хаб америки, город Кушинг.
Посмотрите разные фото и масштаб нефтехранилищ, и представьте что они все полные ))
Количество площадей под нефтехранилища, просто поражают своими масштабами.
Это целый город или даже штат с одними нефтехранилищами, подобного типа.
Качают все кому не лень, за то всех призывают сокращать добычу. Это же амеры, наглосаксы.
Представьте, что один или два станка-качалки это одна фирма, которая арендует скважину.
А теперь представьте сколько таких фирм. И это только всего лишь одна картинка.
Не много рассуждений от СМИ, до отрицательных значений.
Ждите сегодня в новостях, сенсационные заявления ))
Только это всё давно мы видели на графике цены ))
Правообладатель блокнул показ на сторонних сайтах, по этому переходим на ютуб.
Кстати по календарю, завтра выходит релиз по запасам сырой нефти в Кушинге.
Энергетическое управление США прогнозируют увеличение запасов, по отношению к предыдущему прогнозу.
И если фактическое значение запасов увеличится, по отношению к фактическому значению прошлого релиза,
то действительно это подтвердит избыток запасов, и котировки новых контрактов могут снова пойти вниз.
https://www.mql5.com/ru/economic-calendar/united-states/eia-cushing-crude-oil-stocks-change
Не много рассуждений от СМИ
Детский бред.
Вся добыча и переработка нефти и газа в США дает в год менее 1% ВВП.
Если убрать газ, то доля нефти вообще мизерная.
Падение цен сократит ВВП на сотые доли процента и добавит несколько тысяч человек безработицы, но снижение цен на бензин, дизельное топливо и керосин даст новый толчок экономике.
Детский бред.
Вся добыча и переработка нефти и газа в США дает в год менее 1% ВВП.
Если убрать газ, то доля нефти вообще мизерная.
Падение цен сократит ВВП на сотые доли процента и добавит несколько тысяч человек безработицы, но снижение цен на бензин, дизельное топливо и керосин даст новый толчок экономике.
А при чём тут доля участия нефтегазовой промышленности в ВВП ?
Обсуждение идёт ситуации на рынке нефти, а не вклад нефте промышленности в ВВП.
;))
А при чём тут доля участия нефтегазовой промышленности в ВВП ?
Обсуждение идёт ситуации на рынке нефти, а не вклад нефте промышленности в ВВП.
;))
так почему "режут Трампа"?
В чем ситуация катастрофическая именно для Трампа?
так почему "режут Трампа"?
В чем ситуация катастрофическая именно для Трампа?
Ааа, ты в этом ключе, да фиг его знает, на то оно и СМИ ))
Я редко туда заглядываю в зомбо ящик, цена на графике всё сама говорит до этих дебилоидов ))
А при чём тут Трамп, не знаю, это же СМИ ))
Почти на 50% от вчерашних цен.
Если завтра подтвердится увеличение запасов в Кушинге, может начаться паника.
И июньский контракт может полететь ещё ниже, добавив спекулятивного драйва.
Ещё как вариант, тот объём который недопродали в майском контракте, будут продавать в июньском.
Так что всё может быть, у нефти нет лимитных планок, наблюдаем интересные исторические моменты ))
Совсем биржа оборзела, скоро ГО составит цену СПОТа - БРАВО!
Совсем биржа оборзела, скоро ГО составит цену СПОТа - БРАВО!
Если цена может быть минус 300% (к предыдущему закрытию), то почему обеспечение не может быть хотя бы 150% ?