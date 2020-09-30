BRENT - страница 7
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Ну так естественно деперсонифицированная отчетность. А где ты увидел в публикациях фамилию и имя покупателя?
Так эти публикации и пишут о частном трейдере. С какой стати? Но основе увеличенного открытого интереса физиков?
А то что открытый интерес шортов юриков не сильно отличается, это не берется в анализ?
Можно так же сказать что кто то из юр лиц начал активно продавать нефть. бла бла бла...
Вот по этому и бред. Не когда не читал и не слушал подобную чушь.
Так эти публикации и пишут о частном трейдере. С какой стати? Но основе увеличенного открытого интереса физиков?
А то что открытый интерес юриков не сильно отличается это не берется в анализ?
Вот по этому и бред. Не когда не читал и не слушал подобную чушь.
В отчетах идет градация физических и юридических лиц.
Международная практика.
В отчетах идет градация физических и юридических лиц.
Международная практика.
Скорее всего деградация физ лиц ))
Скорее всего деградация физ лиц ))
Ну, тут согласен - чем больше я читаю на форуме, тем более очевидна деградация физ лиц
Цена нефти в Америке
Интересно, а кто Brent "держит"?
Цена нефти в Америке
Интересно, а кто Brent "держит"?
Глюк
нет не глюк
Торги приостановили на 3 центах
Торги приостановили на 3 центах
Завтра ждем доллар по 83-84, не успеют тару освободить под 5 фьючерс
Торги приостановили на 3 центах
Вот они, истинные жертвы короновируса... А не те что в больницах лежат кашляют)))