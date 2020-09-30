BRENT - страница 10
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Если цена может быть минус 300%, то почему обеспечение не может быть хотя бы 150% ?
Не может быть!
Потому что срочный рынок подразумевает то, что ГО составляет небольшой процент (обычно 10-15%) от цены СПОТа.
Так задумывалась торговля производными инструментами.
Вы путаете абсолютные цены и Гарантийное Обеспечение.
Добавлено
До сегодняшнего дня, всегда было:
Чем выше ликвидность инструмента Срочного рынка, тем меньше ГО!
Не может быть!
Потому что срочный рынок подразумевает то, что ГО составляет небольшой процент (обычно 10-15%)от цены СПОТа.
Так задумывалась торговля производными инструментами.
Вы путаете абсолютные цены и Гарантийное обеспечение.
Если дневные колебания небольшие, то % небольшой. А если большие колебания, то ГО увеличивают и дают срок для пополнения: или пополняете или закрываете позицию. А у Вас по другому?
Чем выше ликвидность инструмента Срочного рынка, тем меньше ГО!
Кроме того ликвидность - это некая абстракция - ее нельзя посчитать, а ГО - это вполне расчетное значение
Кроме того ликвидность - это некая абстракция - ее нельзя посчитать, а ГО - это вполне расчетное значение
Меня удивляет, с какой настойчивостью Вы бред несете!
Меня удивляет, с какой настойчивостью Вы бред несете!
Если не понимаете почему ГО повысили, то формулу его расчета изучите для начала - тогда и вопросы глупые отпадут
Если не понимаете почему ГО повысили, то формулу его расчета изучите для начала - тогда и вопросы глупые отпадут
Понятно почему повысили, и ГО не расчитывается, а устанавливается Биржей, чтобы прикрыть свой "зад"!
Гарантийное обеспечение называют депозитной или первоначальной маржей, и по большому счету данная сумма является некой страховкой (прежде всего для биржи как гаранта по сделке) о том, что стороны точно исполнят свои обязательства по фьючерсу.Так что не нужно измышляться!
Понятно почему повысили, и ГО не расчитывается, а устанавливается Биржей, чтобы прикрыть свой "зад"!Так что не нужно измышляться!
Прежде чем установить ГО - его нужно рассчитать - там не с потолка цифры берут 73, 73.5, 55, 61 - это все расчетные значения
Прежде чем установить ГО - его нужно рассчитать - там не с потолка цифры берут 73, 73.5, 55, 61 - это все расчетные значения
Перестаньте бредить!
Если Вы продадите BR по рынку, у Вас на счету должно быть ГО продавца * 1,5, что больше стоимости СПОТа брент!
Это вообще выходит за правила торговли на Срочном рынке, т.к Биржа резервирует ГО как с покупателя, так и с продавца!
2020.04.24 03:12:41.798 cc (BR-5.20,M1) ГО покупателя = 7634.08 2020.04.24 03:12:41.798 cc (BR-5.20,M1) ГО продавца = 14737.66 2020.04.24 03:12:41.798 cc (BR-5.20,M1) Размер контракта (баррелей в 1 контракте) = 10.0 2020.04.24 03:12:41.798 cc (BR-5.20,M1) Курс доллара = 74.77 2020.04.24 03:12:41.798 cc (BR-5.20,M1) Общее ГО = 29.92074361374883$ за баррель
На картинке НЕ СПОТ, а 5.20 фьючерс, который торгуется 21,61$ за барель!!!
По правилам торговли цена производной никак не может быть равна СПОТ цене, а получается больше на ММВБ!!!
Весь смысл торговли фьючерсами просто засунут нашей биржей в одно место....
А в случае, если сделка не состоится, то биржа положит себе в карман с одного контракта = (29,92-21,61) * 10 = 83,1$
Вот так-то!
Весь смысл торговли фьючерсами просто засунут нашей биржей в одно место....
Давайте от слов перейдем к цифрам и решим утрированную задачу:
Условные Вася и Петя торгуют на бирже друг против друга. У Пети есть 4₽. ГО <= 100%. Сделка была заключена по 4₽. Далее цена пошла против Пети и на момент расчетов составила 10₽.
Вопрос: кто заплатит Васе недостающие 2₽ ?
Давайте от слов перейдем к цифрам и решим утрированную задачу:
Условные Вася и Петя торгуют на бирже друг против друга. У Пети есть 4₽. ГО < 100%. Сделка была заключена по 2₽. Далее цена резко пошла против Пети... и на 4₽ Петя вышел по маржинколу. На момент расчетов цена 10₽.
Вопрос: кто заплатит Васе недостающие 6₽ ?
Цифры уже все посчитаны в МТ5, проверьте сами (код не спрятан).
И читайте внимательно, что Вам пишут.
Добавлено
Вместо того, чтобы выставлять себя не в лучшем свете,
прочтите эту статью (как раз для новичков написана).
https://journal.tinkoff.ru/futures/