BRENT - страница 8
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ух ты! первый раз такое вижу, нефть доходила до минус -40
ух ты! первый раз такое вижу, нефть доходила до минус -40
Скважины останавливают?
Нефть грохнулась, потому что скважины НЕ останавливают - надо освобождать место в переполненных хранилищах
Еще не факт, что необходимое место к этому времени появится
ух ты! первый раз такое вижу, нефть доходила до минус -40
Так это впервые за всю историю, все это видят впервые ))
Неплохо да? Купи, мы тебе ещё денег дадим. Только купи нам девать её некуда. Во накачали, так накачали.
В итоге кто купил по отрицательной цене, и вышел на поставку, получает товар бесплатно, или даже с приплатой тебе.
Не хило да? Получил товар, и ещё денег дали ))
В такие моменты потребителям нефти, надо скупать эти контракты и забивать свои хранилища ))
По сути в майском контракте, раздавали нефть бесплатно, и ещё сверху давали денег, только забери её ))
https://www.rbc.ru/economics/21/04/2020/5e9df3249a79470ff099ae32
ух ты! первый раз такое вижу, нефть доходила до минус -40
А вот метатрейдер, умер на нулевой цене.
И не отображает отрицательные цены.
Возможно из за на настройки отображать или не отображать отрицательные цены, как в кастомных символах.
И это снова очередная ошибка терминала.
Торги приостановили на 3 центах
Торги не останавливались, что подтверждает биржевая цена.
Это выявилась ошибка приложений, которые не отображают отрицательные цены.
Вот они, истинные жертвы короновируса... А не те что в больницах лежат кашляют)))
Это хороший урок для всех в понимании, что они(производители) не кто, без сбыта.
Чтобы их обанкротить, достаточно просто всем отказаться от покупок ))
В принципе эта теория распространяется на любой товар.
И это хороший урок в понимании спроса и предложения.
Так как многие тут не понимают этого, и считают что спрос и предложение не как не влияет на цены.
Вот он наглядный пример, для тех кто в танке ))