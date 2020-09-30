BRENT - страница 8

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Спотовая цена на российскую нефть Urals достигла отрицательных значений вслед за американской WTI. Об этом сообщает "Рамблер". Далее: https://finance.rambler.ru/markets/44051255/?utm_content=finance_media&amp;utm_medium=read_more&utm_source=copylink
Цена на российскую нефть стала отрицательной
Цена на российскую нефть стала отрицательной
  • 2020.04.20
  • Рамблер/финансы
  • finance.rambler.ru
Спотовая цена на российскую нефть Urals достигла отрицательных значений вслед за американской WTI. Баррель нефти Urals с поставкой немедленно опустился до минус двух долларов.
 

ух ты! первый раз такое вижу, нефть доходила до минус -40

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Sergey Chalyshev:

ух ты! первый раз такое вижу, нефть доходила до минус -40

Скважины останавливают?

 
Нефть грохнулась, потому что скважины НЕ останавливают - надо освобождать место в переполненных хранилищах
 
Дмитрий:
Нефть грохнулась, потому что скважины НЕ останавливают - надо освобождать место в переполненных хранилищах

Еще не факт, что необходимое место к этому времени появится

 
кто-то попал на очень большие бабки - контракт на май стоит -16, нет не так - минус 16$ в пике было минус 40$ - кто-то обещал нефть по 40$ за бочку, только вот не уточнил что со знаком минус, типа купите у нас нефть, мы вам заплатим 40$ чтобы вы её купили
 
Sergey Chalyshev:

ух ты! первый раз такое вижу, нефть доходила до минус -40

Так это впервые за всю историю, все это видят впервые ))
Неплохо да? Купи, мы тебе ещё денег дадим. Только купи нам девать её некуда. Во накачали, так накачали.
В итоге кто купил по отрицательной цене, и вышел на поставку, получает товар бесплатно, или даже с приплатой тебе.
Не хило да? Получил товар, и ещё денег дали ))
В такие моменты потребителям нефти, надо скупать эти контракты и забивать свои хранилища ))
По сути в майском контракте, раздавали нефть бесплатно, и ещё сверху давали денег, только забери её ))

 https://www.rbc.ru/economics/21/04/2020/5e9df3249a79470ff099ae32

Цена нефти впервые в истории упала ниже нуля. Что важно знать
Цена нефти впервые в истории упала ниже нуля. Что важно знать
  • 2020.04.21
  • РБК
  • www.rbc.ru
Майский фьючерс на американскую нефть завершил торги понедельника с ценой минус $38 за баррель. Такого никогда не случалось прежде. Нефть негде хранить, и прямо сейчас она никому не нужна, говорят аналитики Фьючерсный контракт на американскую легкую нефть West Texas Intermediate (WTI) с поставкой в мае завершил торговую сессию 20 апреля на...
 
Sergey Chalyshev:

ух ты! первый раз такое вижу, нефть доходила до минус -40

А вот метатрейдер, умер на нулевой цене.
И не отображает отрицательные цены.
Возможно из за на настройки отображать или не отображать отрицательные цены, как в кастомных символах.
И это снова очередная ошибка терминала.


 
prostotrader:

Торги приостановили на 3 центах

Торги не останавливались, что подтверждает биржевая цена.
Это выявилась ошибка приложений, которые не отображают отрицательные цены.


 
Vasiliy Vilkov:

 Вот они, истинные жертвы короновируса... А не те что в больницах лежат кашляют)))

Это хороший урок для всех в понимании, что они(производители) не кто, без сбыта.
Чтобы их обанкротить, достаточно просто всем отказаться от покупок ))
В принципе эта теория распространяется на любой товар.

И это хороший урок в понимании спроса и предложения. 
Так как многие тут не понимают этого, и считают что спрос и предложение не как не влияет на цены. 
Вот он наглядный пример, для тех кто в танке ))

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