Когда умрут японские свечи? - страница 6
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Свеча - результат дискретизации ценового ряда, обобщающий изменения цены в заданном промежутке времени, предоставляет возможность легкой оценки динамики изменения в своем масштабе, сохраняя в себе несколько значимых величин (открытие, верх, низ, закрытие). Построение информативного графика требует очистить поле зрения от лишних колебаний среди важных значений. Подобный способ представления удобен не только для человека, но и робота, т.к. сокращает ему время на нахождение важных значений из данных обширной истории и шумов.
В данном контексте - свечной график универсальный архиватор числовой информации и не может быть заменен. Можно подумать о превращении бара в элемент интерфейса, добавив ему интерактивности и раскладывая тики. Это потребует сохранять в свечах больше информации о рынке и происходящих событиях, однако зачем, если эту функцию выполняют индикаторы и нам нет необходимости расширять внутреннюю структуру и содержание баров.
Свеча - результат дискретизации ценового ряда, обобщающий изменения цены в заданном промежутке времени, предоставляет возможность легкой оценки динамики изменения в своем масштабе, сохраняя в себе несколько значимых величин (открытие, верх, низ, закрытие). Построение информативного графика требует очистить поле зрения от лишних колебаний среди важных значений. Подобный способ представления числовой информации удобен не только для человека, но и робота, т.к. сокращает ему время на нахождение важных значений из данных обширной истории и шумов.
В данном контексте - свечной график универсальный архиватор числовой информации и не может быть заменен. Можно подумать о превращении бара в элемент интерфейса, добавив ему интерактивности и раскладывая его на тиковый график. Это потребует сохранять в нем (как объекте) больше информации о рынке и происходящих за его период событиях, однако эту функцию выполняют индикаторы и потому нам нет необходимости расширять внутреннюю структуру и содержание свечей.
1. А бар чем не угодил? То же самое, вид другой.
2. Насчёт внутренней структуры и содержания свечей не понял, наверное, глупый.
1. А бар чем не угодил? То же самое, вид другой.
2. Насчёт внутренней структуры и содержания свечей не понял, наверное, глупый.
Бар (или свеча) - это объект, сохраняющий в себе некоторую информацию. Информация содержиться в нескольких базовых параметрах: open, close, high, low, volume. К этому можно добавить новые параметры, например: open_volume, close_volume, open_event, high_event... Можно, добавить к барам инфу о значениях важных индикаторов, - чтобы все извлекалось как визуально, так и программно.
Бар (или свеча) - это объект, сохраняющий в себе некоторую информацию. Информация содержиться в нескольких базовых параметрах: open, close, high, low, volume. К этому можно добавить новые параметры, например: open_volume, close_volume, open_event, high_event... Можно, добавить к барам инфу о значениях важных индикаторов, - чтобы все извлекалось как визуально, так и программно.
Бар, как и свеча - 4 значения. Программно можно что угодно добавлять и извлекать. Например: (сами добавьте).
Бар, как и свеча - 4 значения. Программно можно что угодно добавлять и извлекать. Например: (сами добавьте).
Бар и свеча - синониумы и внешне различаются только формой. Бар (свеча), внешне содержит 4 отметки позволяющие визуально оценить динамику цены только по пропорции ее частей, а внутренне (программно), может содержать любые наборы параметров и добавочной информации. Также, свеча может быть интерактивным объектом, работающим как ссылкой, так и кнопкой с вызовом окна с новым графиком или веб-страницей.
В основе - свеча, это обобщение большого объема малозначимой числовой информации. Если ее (информацию) не сокращать - аналитика начнет тормозить по мере увеличения исторических данных.
Когда умрут цифры и буквы?
Сил нет уже каждый день на них смотреть...
Начиная с древних финикийцев приходится пользоваться алфавитом напрягая мозга перекодировать эти нелепые значки в понятия и обратно...
Когда уже дадут возможность общаться без этих громоздких условностей...
Какое движение цены произошло?
Очевидно только, что в тенях цена ходила как минимум два раза: туда и обратно.
Как известно, свечи были придуманы в средневековой Японии торговцем рисом, чтобы наглядно отображать движение цены на рис. Для того времени это было отличное изобретение.
Но сейчас, когда вокруг компьютеры, свечи давно являются анахронизмом.
Например, сместите время начала серии и получите совсем другую картину. Что придет на замену свечам или визуальный анализ вообще вымрет, как ручная торговля на биржах?
Свечки - наше всё.
Свечки - наше всё.
Да ладно... Для первоначального ознакомления с процессом на рынках свечи с барами очень даже и не плохи. Надо же от чего то отталкиваться. Не понимаю зачем им умирать. Кто хочет/может потом на другие представления переходит да и все, в меру своего текущего понимания происходящего. Плохо, конечно,что терминалы и программы для анализа в основном под "бары" заточены и что то чуть отличающее приходится в них с извращениями реализовывать. Может в МТ5 все продвинутей и легче делается, не знаю, не пробовал пока.
Я, очень давно, поняв, что мне с барами не по пути, а чтобы реализовать хотелки в существующих программах, нужно уж очень сильно изворачиваться, решил проблему кардинально, написав свою собственную программу для анализа и терминал.