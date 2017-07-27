Будет ли МТ6 через год? - страница 6
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никто так и не смог ответить на вопрос "в связи с чем было принято решение перестать развивать мт4/мкл4, и начинать писать мт5/мкл5?" (
не смогли реализовать неттинговые счета в четверке и нужно было переписывать всю архитектуру? или не смогли реализовать тестирование по реальным тикам? или что?
господа метаквоты, просветите общественность.
7
что такое сб?
второй вопрос за день, думал поймут
СБ - стандартная библиотека МТ5
История развития компании тут: https://www.metaquotes.net/ru/company/news, а в Википедии пишут отсебятину неизвестные личности.
Почему разработали MetaTrader 5 и почему нельзя было продолжать развитие MetaTrader 4, я лично много раз объяснял в этом форуме. Желающие могут поискать.
Ренат, это вашим оппонентам.
Немного добавлю от себя. Если пилишь сливак на коленке - да, можно дорабатывать всю жизнь.
Но если на тебе висит структура и есть новые идеи - надо делать новый продукт, а не поддрачивать старье
Почему разработали MetaTrader 5 и почему нельзя было продолжать развитие MetaTrader 4, я лично много раз объяснял в этом форуме. Желающие могут поискать.
вы говорите, что сто раз отвечали на данный вопрос, но вся ветка не знает на него ответа.
если такое непонимание в головах у трейдеров, не могли бы вы ответить на него еще раз?
или вы стараетесь не распространяться на эту тему?)
вы говорите, что сто раз отвечали на данный вопрос, но вся ветка не знает на него ответа.
если такое непонимание в головах у трейдеров, не могли бы вы ответить на него еще раз?
или вы стараетесь не распространяться на эту тему?)
Что значит вся ветка не знает ответа? Да уже триста раз все его слышали. (Как там на Луне?)
Вам лично не говорят знаете почему? Чтобы сами пошевелились в поисках интересующего вас ответа. Или привычка такая?
Подскажу - у каждого в профиле есть все его сообщения.
Дорогу осилит идущий.
Что значит вся ветка не знает ответа? Да уже триста раз все его слышали. (Как там на Луне?)
Вам лично не говорят знаете почему? Чтобы сами пошевелились в поисках интересующего вас ответа. Или привычка такая?
Подскажу - у каждого в профиле есть все его сообщения.
Дорогу осилит идущий.
Если кратко:
Для осознания глубины накопленных обсуждений:
нету там ничего. чем можете доказать, что там есть ответ на данный вопрос?
Ну вы конечно искали же...
Ну вы конечно искали же...
Немного добавлю от себя. Если пилишь сливак на коленке - да, можно дорабатывать всю жизнь.
Но если на тебе висит структура и есть новые идеи - надо делать новый продукт, а не поддрачивать старье
Логично сделать все заново, а потом сливать интерфейсы терминалов и MQL4 с MQL5 в единое, что и происходит...
Отличие осталось лишь в синтаксисе торговых функций, а синтаксис это вещь которая не зависит от архитектуры реализации, так что вполне можно ожидать полной совместимости по законам бизнес логики и здравого смысла...
Для форекса MQL4 выглядит более дружественно для осваивающих платформу плюс лучшие торговые условия, то есть преимущества MQL5 минимальны для трейдеров...
На бирже же MQL5 выглядит более дружественно чем другие платформы и это там шаг вперед...