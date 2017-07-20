Куда пойдет курс биткойна (BTC) - страница 2
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Увы господа, когда у вас возле дома в бакоматах можно будет их в кэш выводить а биток будет 10к$, и можно даже будет за пиво расплатиться в баре, тогда вы спохватитесь, но будет уже поздно, будут другие альты, но они снова по вашему не будут считаться "реальными"(что это? МММ, тюльпаномания....)
Мля, пипец.... господа! Вы кто вообще? Трейдуны или рабочие из Челябинска разговаривающие с ТВ???))) Могли бы изучить уже отличия феномена криптовалют от тюльпаномании и прочих пузырей, но даже если так, если это тупо пузырь совсем ничем не поддерживаемый, вам то что ворчать? Пузыри это круто, пузыри как для искушенного трейдуна - самое то! Пузырь это положительная автокорреляция, линейная зависимость покупок от покупок, а без пузырей всё очень не весело, рандом в основном.
PS: Собственно по теме, ситуация с криптой сейчас нестабильная, то она падала так как все в ожидании сигвита, потом изза рада мелких хороших новостей стартанула снова вверх, но ИМХО на все в лонг уходить я бы не стал сейчас, особенно в биток, который после 1-го августа форкнется и вероятно рухнет серьёзно.
PPS: рекомендовано всем трейдунам :
Все валюты это пузыри и биткон тот же пузырь. Все достоинства которые были заявлены ранее потихоньку развеиваются и превращаются в обычную банковскую систему от которой так бежали, просто появилась новая ниша и каждый хочет в ней занять свое место, отсюда и такой рывок, да еще и слабый доллар с играл на руку. По биткойну можно оценить на сколько бакс слаб. Если десять лет назад можно было за 2000 купить самый передовой компьютер сейчас и 10000 будет мало.
Особо не важен сам биткоин, как особо не важен один человек, важно человечество и криптовалюты вообще, во всём их множестве, не суть что с конкретно битком происходит, или произойдет, если будут душить биткоин перейдут на эфир или 100500 других альтов, на мой взгляд глупо вообще вкладываться государству, в контроль над отдельными криптовалютами, когда как их вообще так много и ничего не стоит перелить капитал в другую, как только завоняет регулированием и тп. А запретить криптовалюты будет не эффективно, как запретить пользоваться пиратским софтом, или скачивать кино по торентам.
Кроме того сущность криптовалют не в свойствах их как активов, а именно как УДОБНОЕ СРЕДСТВО ОБМЕНА ПРОДУКТАМИ ТРУДА, без вмешательства третьих лиц, это размывает границы, позволяет торговать всему миру свободно без диктата отдельных стран вроде США со своим баксом.
PS 10к$ за комп... как то многовато.... мне наоборот казалось что они дешевеют, помню пень 100Мгц купил в 95-м если не ошибаюсь, за 1600 зелени, сейчас по тойже цене топовый комп можно купить, если считать по производительности конечно, без нежностей всяких макососей и неоправданных ксеонов, которые от i7 не отличаются а стоят в двое дороже при тех же параметрах.
Особо не важен сам биткоин, как особо не важен один человек, важно человечество и криптовалюты вообще, во всём их множестве, не суть что с конкретно битком происходит, или произойдет, если будут душить биткоин перейдут на эфир или 100500 других альтов, на мой взгляд глупо вообще вкладываться государству, в контроль над отдельными криптовалютами, когда как их вообще так много и ничего не стоит перелить капитал в другую, как только завоняет регулированием и тп. А запретить криптовалюты будет не эффективно, как запретить пользоваться пиратским софтом, или скачивать кино по торентам.
Кроме того сущность криптовалют не в свойствах их как активов, а именно как УДОБНОЕ СРЕДСТВО ОБМЕНА ПРОДУКТАМИ ТРУДА, без вмешательства третьих лиц, это размывает границы, позволяет торговать всему миру свободно без диктата отдельных стран вроде США со своим баксом.
PS 10к$ за комп... как то многовато.... мне наоборот казалось что они дешевеют, помню пень 100Мгц купил в 95-м если не ошибаюсь, за 1600 зелени, сейчас по тойже цене топовый комп можно купить, если считать по производительности конечно, без нежностей всяких макососей и неоправданных ксеонов, которые от i7 не отличаются а стоят в двое дороже при тех же параметрах.
Вот здесь уже много вопросов! Биткойн не самое удобное средство для обмена, во первых не у каждого в наличии есть 150 гигов свободного места. Второе, до сих пор нет простого безопасного софта для хранения, только одини высоко шифруемые программы, это издевательство когда после каждого закрытия программы надо водить код вручную, ведь вод из буфера обмена в них не поддерживается, а пользоваться услугами 3х лиц не хочется (веб хостерами), по не скольким причинам 1 нет гарантий, что они ни сегодня завтра прекратят свою деятельность и 2е у них комиссия за перевод, при частом обмене получается довольно большая трата, не заплатишь не выведешь и не переведешь. Что касаемо не вмешательства! Вы знаете, что чтобы получить доступ к своему блоку, вам нужно подтверждение от 150 полноценных участников, большая часть из которых, подтвердит что в том блоке именно ваши деньги, только если вы заплатите комиссию в противном случае ждите других полу полноценных участников, день, два, месяц, как в таких условиях оплачивать услуги, например в кофе, дополнительно платить тем жмотам. Тогда чашка не самого лучшего кефе будет просто золотой, ждать не делю до оплаты тоже не досуг.
Вы говорите перевести в другую крипто валюту, а в других крипто валютах такая же хрень, что бы быть полноценным участником нужно иметь 150 гигов а в средней сумме это получается 22.5 теробайт только для того чтобы можно было заниматься спекулятивными операциями, да и без посредников опять же не обойтись. Так где здесь удобство?
К тому же крипто валюту потерять легко, забыл код и все прощай блок, прощайте бабки они не восстанавливаются, а лежат мертвым грузом в системе. А причин для потерри кода масса, простое банальное отключение света или разряд аккумулятора и все щелк и нет ваших бабок, представьте сколько там мертвого груза уже сейчас лежит. Что касаемо не вмешательства, в этом я сомневаюсь, это их поле и что они не найдут способ не вмешиваться он у них уже есть иначе они его бы не поддержали. Это как с сетью тор, она анонимна только в кавычках, на самом деле она под 100% контролем АНБ, это их проект собрать в кучу всех кто боится или кому есть что скрывать.
Не знаю как вас, но меня такое вранье раздражает, особенно когда его несут по телевидению, ведь люди доверяют этой информации. Как может укрепляться национальная валюту подвергаясь жесткой инфляции. Мы беднеем, а наша валюта укрепляется, кто то может и богатеет и укрепляется, но не государство в целом, это точно. Таких экспертов гнать надо поганой метлой особенно с телевидения. Что касаемо компа, вы посмотрите ценны на новинки, которых за последнее время вышло не мало, и подставьте ключевое слово"передовой", одна видяха стоит 1200$ если не дороже. А готовые компы по цене автомобиля, предыдущих лет и после такого сравнительного анализа, все еще находятся люди которые на черное говорят белое, на белое черное. Доллар слабеет у них он укрепляется, крепчает бедный несчастный бакс совсем раскис от слабости.В общем пока мы врем друг, другу не жить нам достойно!
Ну, что тут скажешь, значит каждый останется при своей ИМХЕ.
При всём уважении, но Ваша аргументация как раз таки ориентирована на фанатов футбола и мекс. сериалов, все “проблемы” Вами освещенные, легко решаемые, основные онлайн кошельки(например myetherwallet.com) стабильны как сами монеты, доверять им более рискованно чем доверять сбербанку, про АНБ и прочую консперологию, это Вашей бабуле контент, не сюда, тоже и про национальную валюту, не наша эта забота, мыслить о её укреплении, мы трейдеры, не на зарплате, куда нефть от туда и рубчик, не важно вверх или низ, главное знать куда. Я считаю за блокчейном будущее, скоро и выборы и голосование и все соц проекты будут РЕАЛЬНО прозрачны благодаря блокчейну, вначале в цивилизованных странах, потом рано или поздно дойдет и до феодально-тоталитарных как мы.
PS: Про компы, всё примерно также как с автомобилями, смотря что Вам нужно, есть за 100$(запорожец) есть за миллионы(прокачанная бугати), я в 2010 купил i7 2600к, 16гб, GForce GTX580 за 1к$ и странно но на данный момент это всё ещё остаётся довольно мощным компом, уже который раз хочу сделать обновку, за 1-2к$ чтобы самом собой, хотя бы 2х перфоманса к текущему, а хрен, на 30% инкримента мне как то беспонту, учитывая что я не геймер и пока даже для ИИ текущей мощности, хватает с головой.
Приведите пожалуйста пример конфигурации компа за 10к$, что бы это было более оправданно чем кластер из 10 по 1к$.
Все валюты это пузыри и биткон тот же пузырь. Все достоинства которые были заявлены ранее потихоньку развеиваются и превращаются в обычную банковскую систему от которой так бежали, просто появилась новая ниша и каждый хочет в ней занять свое место, отсюда и такой рывок, да еще и слабый доллар с играл на руку. По биткойну можно оценить на сколько бакс слаб. Если десять лет назад можно было за 2000 купить самый передовой компьютер сейчас и 10000 будет мало.
Че за бред, нет такого понятия как самый передовой компьютер, геймерский сегмент 1.5-2к как было так и осталось, у доллара инфляция очень низкая. Если хотите с беспонтовыми наворотиками типа подсветочки и водяночки то будет чутка подороже, 4-5 к макс. Самый дорогой ноутбук Acer predator с 2-мя gtx 1080 и изогнутым эераном стоит 8к, но это из области эксклюзива и там производительность такая что 10 лет назад даже в страшном сне не приснилось
А по блокчейну - уже в России на гос. уровне обсуждается возможность создания криптовалюты. Греф вон восхищаться блокчейном уже устал
Че за бред, нет такого понятия как самый передовой компьютер, геймерский сегмент 1.5-2к как было так и осталось, у доллара инфляция очень низкая. Если хотите с беспонтовыми наворотиками типа подсветочки и водяночки то будет чутка подороже, 4-5 к макс. Самый дорогой ноутбук Acer predator с 2-мя gtx 1080 и изогнутым эераном стоит 8к, но это из области эксклюзива и там производительность такая что 10 лет назад даже в страшном сне не приснилось
А по блокчейну - уже в России на гос. уровне обсуждается возможность создания криптовалюты. Греф вон восхищаться блокчейном уже устал
Ну вот, вы сами нашли ноут за 8к, что говорить про ПК у него возможностей гораздо больше. А по блокчейну и Грефу - они просто пытаются адаптироваться, пока биткойн не стукнул им полбу.
К тому же я не говорю, что от битка надо отказываться и запрещать, нужно идти в ногу со временем. Просто он до сих пор он очень не удобен в использовании и если за 8 лет он не стал ни чуточку удобней, это говорит, что за заинтересованности у программистов в нем нет. Рости он уже не будет, свой максимум отработал, другие крептыши рости безусловно будут и их рост будет именно за счет биткойна, то есть принудительно будут держать планку. К тому же биткойн подходит к завершению добычи по крайней мере 70% пути уже пройдено, другие криптыши нет они еще только начинают, а значит их рост гарантирован.
Ну, что тут скажешь, значит каждый останется при своей ИМХЕ.
При всём уважении, но Ваша аргументация как раз таки ориентирована на фанатов футбола и мекс. сериалов, все “проблемы” Вами освещенные, легко решаемые, основные онлайн кошельки(например myetherwallet.com) стабильны как сами монеты, доверять им более рискованно чем доверять сбербанку, про АНБ и прочую консперологию, это Вашей бабуле контент, не сюда, тоже и про национальную валюту, не наша эта забота, мыслить о её укреплении, мы трейдеры, не на зарплате, куда нефть от туда и рубчик, не важно вверх или низ, главное знать куда. Я считаю за блокчейном будущее, скоро и выборы и голосование и все соц проекты будут РЕАЛЬНО прозрачны благодаря блокчейну, вначале в цивилизованных странах, потом рано или поздно дойдет и до феодально-тоталитарных как мы.
PS: Про компы, всё примерно также как с автомобилями, смотря что Вам нужно, есть за 100$(запорожец) есть за миллионы(прокачанная бугати), я в 2010 купил i7 2600к, 16гб, GForce GTX580 за 1к$ и странно но на данный момент это всё ещё остаётся довольно мощным компом, уже который раз хочу сделать обновку, за 1-2к$ чтобы самом собой, хотя бы 2х перфоманса к текущему, а хрен, на 30% инкримента мне как то беспонту, учитывая что я не геймер и пока даже для ИИ текущей мощности, хватает с головой.
Приведите пожалуйста пример конфигурации компа за 10к$, что бы это было более оправданно чем кластер из 10 по 1к$.
Самый дорогой проц у вас Core i7-67000HQ 2.16GHZ но он уже старая модель Intel Core i9 X series
Мля, пипец.... господа! Вы кто вообще? Трейдуны или рабочие из Челябинска разговаривающие с ТВ???))) Могли бы изучить уже отличия феномена криптовалют от тюльпаномании и прочих пузырей, но даже если так, если это тупо пузырь совсем ничем не поддерживаемый, вам то что ворчать? Пузыри это круто, пузыри как для искушенного трейдуна - самое то! Пузырь это положительная автокорреляция, линейная зависимость покупок от покупок, а без пузырей всё очень не весело, рандом в основном.
Я согласен с Алёшей, что трейдерам следует думать не о том, что нечто есть потенциальный мыльный пузырь и в конце концов лопнет, а о том, как на этом заработать! Правда, лично я пытаюсь зарабатывать на флете и ищу инструменты, которые в данный момент пребывают в спокойном состоянии, но это уже другая тема. Я допускаю, что более эффективный заработок именно на тренде.
PS: Собственно по теме, ситуация с криптой сейчас нестабильная, то она падала так как все в ожидании сигвита, потом изза рада мелких хороших новостей стартанула снова вверх, но ИМХО на все в лонг уходить я бы не стал сейчас, особенно в биток, который после 1-го августа форкнется и вероятно рухнет серьёзно.
Уважаемый Алёша, Вы не могли бы уточнить, что именно произойдёт 1-го августа ? Из-за чего биткойн "форкнется и вероятно рухнет серьёзно" ? И ещё, извините, что такое "форкнется" ? Вообще-то Форк (англ. fork — развилка, вилка) или ответвление. Что-то связано с развилкой? Изменится программное обеспечение?
Все дело в идеологии - часть (большая) прогеров в экосистеме биткойна, поддерживает ее трансформацию к более цивилизованной форме, а другие (меньшинство) - за то чтобы биткойн оставался темной сетевой валютой. 21 июля, т.е. завтра - первый релиз нового ПО, и станет примерно понятен процент поддержки первых и вторых. 31 июля полный переход на новое ПО, соответственно 1 августа вполне может случится что в мире станет два биткойна - один и два.