Куда пойдет курс биткойна (BTC)
Уважаемые Дамы и Господа!
Куда по Вашему мнению пойдет курс биткойна в ближайшее время?
В низ, основная причина укрепление доллара
Расти будет еще лет 6 (7-летний цикл ослабления бакса начался) Ну а краткосрочно уже перепродан по индикаторам. Я, кстати, предсказал текущий рост с начала 2017 по циклам :) Ну мб просто повезло, но тем не менее..
ИМХО, т.к. ванговать дело неблагодарное
Расти будет еще лет 6 (7-летний цикл ослабления бакса начался) Ну а краткосрочно уже перепродан по индикаторам. Я, кстати, предсказал текущий рост с начала 2017 по циклам :) Ну мб просто повезло, но тем не менее..
ИМХО, т.к. ванговать дело неблагодарное
Деньги любят тишину, а сейчас вокруг биткойна много шума
Деньги любят тишину, а сейчас вокруг биткойна много шума
Уважаемые Дамы и Господа!
Куда по Вашему мнению пойдет курс биткойна в ближайшее время?
В ближайшее время ажиотаж к биткойну будет то расти, то падать. А вот чем в конце концов всё закончится, - определённо понятно. Потому что такое же, подобное, было, например, во времена тюльпаномании в 1637г., см Википедию:
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%8E%D0%BB%D1%8C%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
Тогда (также, как сейчас биткойн) заторговали вверх луковицы тюльпанов (это был первый в истории биржевой пузырь). Тогда за две луковицы тюльпанов можно было купить дом в центре города. Потом участники рынка опомнились, пузырь лопнул и всё стало на свои места. Тоже самое будет и с биткойном. Только, когда конкретно произойдёт этот самый момент истины, - неизвестно. Но этот возврат статуса-кво произойдёт обязательно.
- ru.wikipedia.org
Деньги любят тишину, а сейчас вокруг биткойна много шума
Это не деньги. Это типа - "отвечаю, братан, что этим можешь расплатиться в интернете".
Это не деньги. Это типа - "отвечаю, братан, что этим можешь расплатиться в интернете".
Потому что такое же, подобное, было, например, во времена тюльпаномании в 1637г., см Википедию:
Это не деньги. Это типа - "отвечаю, братан, что этим можешь расплатиться в интернете".
Увы господа, когда у вас возле дома в бакоматах можно будет их в кэш выводить а биток будет 10к$, и можно даже будет за пиво расплатиться в баре, тогда вы спохватитесь, но будет уже поздно, будут другие альты, но они снова по вашему не будут считаться "реальными"(что это? МММ, тюльпаномания....)
Мля, пипец.... господа! Вы кто вообще? Трейдуны или рабочие из Челябинска разговаривающие с ТВ???))) Могли бы изучить уже отличия феномена криптовалют от тюльпаномании и прочих пузырей, но даже если так, если это тупо пузырь совсем ничем не поддерживаемый, вам то что ворчать? Пузыри это круто, пузыри как для искушенного трейдуна - самое то! Пузырь это положительная автокорреляция, линейная зависимость покупок от покупок, а без пузырей всё очень не весело, рандом в основном.
PS: Собственно по теме, ситуация с криптой сейчас нестабильная, то она падала так как все в ожидании сигвита, потом изза рада мелких хороших новостей стартанула снова вверх, но ИМХО на все в лонг уходить я бы не стал сейчас, особенно в биток, который после 1-го августа форкнется и вероятно рухнет серьёзно.
PPS: рекомендовано всем трейдунам :
Это не деньги. Это типа - "отвечаю, братан, что этим можешь расплатиться в интернете".
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Уважаемые Дамы и Господа!
Куда по Вашему мнению пойдет курс биткойна в ближайшее время?