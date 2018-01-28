что надо делать властям чтобы в россии открывались представительства иностранных брокеров? - страница 6
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Вы путаете так называемого форекс брокера и биржевого брокера - я говорю о биржевом брокере - организации, которая предоставляет доступ к торговой площадке. Соответственно, ту цену что вы торгуете та и является истинной.
Я работаю с брокером из структуры "Открытие".
Так вы котировки своего торгового терминала сверяли с ММВБ по которым отработаны позиции с убытком? Они на 100% совпадают? Или вы по телефону или e-mail торгуете?
Да никто ничего не закрывал. Я за честный форекс. А по поводу ЦБ, почему нет? У вас судя по рейтингу опыт больше моего, могли бы также свои предложения регулятору высказать о проблемах трейдинга для физиков и методах их разрешения.
Ну как бы, меня все устраивает, в том смысле что есть нормальные конторы которые дают работать без проблем.)
Так вы котировки своего торгового терминала сверяли с ММВБ по которым отработаны позиции с убытком? Они на 100% совпадают? Или вы по телефону или e-mail торгуете?
Я уже даже и не знаю, как Вам объяснить, что торговля происходит на бирже, что я влияю на эти самые котировки, и, естественно они совпадают с этими http://www.moex.com/ru/contract.aspx?code=SiU7 , если я торгую этот инструмент.
И, для справки, индекс ММВБ нельзя торговать - на него есть только фьючерс - сам индекс - производная от разных акций, торгуемых на MOEX.
Я уже даже и не знаю, как Вам объяснить, что торговля происходит на бирже, что я влияю на эти самые котировки, и, естественно они совпадают с этими http://www.moex.com/ru/contract.aspx?code=SiU7 , если я торгую этот инструмент.
И, для справки, индекс ММВБ нельзя торговать - на него есть только фьючерс - сам индекс - производная от разных акций, торгуемых на MOEX.
Хорошо, спасибо. Не, индексы не нужны пока. Только основные валюты. А там кредитное плечо предлагают брокеры? В принципе минимальный объёмом 1000 рублей позволяет выходить с пятитысячной купюрой на торговлю в полный рост, то есть рисковать и уходить в просадки при минимальном объёме. Раз ММВБ с МТ5 работает, значит когда нибудь переведу советника на код, и испытаем это дело.
Хорошо, спасибо. Не, индексы не нужны пока. Только основные валюты. А там кредитное плечо предлагают брокеры? В принципе минимальный объёмом 1000 рублей позволяет выходить с пятитысячной купюрой на торговлю в полный рост, то есть рисковать и уходить в просадки при минимальном объёме. Раз ММВБ с МТ5 работает, значит когда нибудь переведу советника на код, и испытаем это дело.
Первым делом нужно понять, что на форексе через ДЦ Вы не покупаете валюту, а делаете ставку(покупаете финансовый продукт в лучшем случае) - сами подумайте... разве можно на 1000 долларов купить 100000 евро?
Плечо дают для фондовой секции (про срочку не знаю), но я торгую без плеча. Почитайте, что есть фьючерс и опцион, и вам понятней станет, что покупать валюту не обязательно - достаточно купить производные инструменты, в которых уже есть плечо.
Форекс не в коем случае не надо запрещать
в россии не должны быть представительства брокеров, ни отечественных ни иностранных.
должны быть только три инструмента, доступные исключительно для торговли крупным участникам
газ-доллар
нефть-доллар
рубль-доллар
остальное лишнее имхо.
В общем такую махину конечно с места не сдвинешь. Но хоть будут знать что мы есть и готовы сотрудничать для нормализации/легализации форекса в России.
В МИНФИН будите писать то? Если да, то и про обложение НДФЛ спросите, если прибыль была получена в ДЦ не из РФ.