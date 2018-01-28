что надо делать властям чтобы в россии открывались представительства иностранных брокеров? - страница 6

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Aleksey Vyazmikin:

 

Вы путаете так называемого форекс брокера и биржевого брокера - я говорю о биржевом брокере - организации, которая предоставляет доступ к торговой площадке. Соответственно, ту цену что вы торгуете та и является истинной.

Я работаю с брокером из структуры "Открытие".



Так вы котировки своего торгового терминала сверяли с ММВБ по которым отработаны позиции с убытком? Они на 100% совпадают? Или вы по телефону или e-mail торгуете?

 
geratdc:

Да никто ничего не закрывал. Я за честный форекс. А по поводу ЦБ, почему нет? У вас судя по рейтингу опыт больше моего, могли бы также свои предложения регулятору высказать о проблемах трейдинга для физиков и методах их разрешения.


Ну как бы, меня все устраивает, в том смысле что есть нормальные конторы которые дают работать без проблем.) 

 
geratdc:

Так вы котировки своего торгового терминала сверяли с ММВБ по которым отработаны позиции с убытком? Они на 100% совпадают? Или вы по телефону или e-mail торгуете?

 

Я уже даже и не знаю, как Вам объяснить, что торговля происходит на бирже, что я влияю на эти самые котировки, и, естественно они совпадают с этими http://www.moex.com/ru/contract.aspx?code=SiU7 , если я торгую этот инструмент.

И, для справки, индекс ММВБ нельзя торговать - на него есть только фьючерс - сам индекс - производная от разных акций, торгуемых на MOEX.

Московская Биржа - Основные параметры срочного контракта
  • www.moex.com
Код контракта Цена Изменение, % Объем, ₽ Объем, контр. Откр. позиции Изменение Расчетная цена Исполнение Открытые позиции * Физические лица Юридические лица Итого Длинные Короткие Длинные Короткие Итоги торгов
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Aleksey Vyazmikin:

 

Я уже даже и не знаю, как Вам объяснить, что торговля происходит на бирже, что я влияю на эти самые котировки, и, естественно они совпадают с этими http://www.moex.com/ru/contract.aspx?code=SiU7 , если я торгую этот инструмент.

И, для справки, индекс ММВБ нельзя торговать - на него есть только фьючерс - сам индекс - производная от разных акций, торгуемых на MOEX.

 

Хорошо, спасибо. Не, индексы не нужны пока. Только основные валюты. А там кредитное плечо предлагают брокеры? В принципе минимальный объёмом 1000 рублей позволяет выходить с пятитысячной купюрой на торговлю в полный рост, то есть рисковать и уходить в  просадки при минимальном объёме. Раз ММВБ с МТ5 работает, значит когда нибудь переведу советника на код, и испытаем это дело.

 
geratdc:
 

Хорошо, спасибо. Не, индексы не нужны пока. Только основные валюты. А там кредитное плечо предлагают брокеры? В принципе минимальный объёмом 1000 рублей позволяет выходить с пятитысячной купюрой на торговлю в полный рост, то есть рисковать и уходить в  просадки при минимальном объёме. Раз ММВБ с МТ5 работает, значит когда нибудь переведу советника на код, и испытаем это дело.

 

Первым делом нужно понять, что на форексе через ДЦ Вы не покупаете валюту, а делаете ставку(покупаете финансовый продукт в лучшем случае) - сами подумайте... разве можно на 1000 долларов купить 100000 евро?

Плечо дают для фондовой секции (про срочку не знаю), но я торгую без плеча. Почитайте, что есть фьючерс и опцион, и вам понятней станет, что покупать валюту не обязательно - достаточно купить производные инструменты, в которых уже есть плечо.


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Форекс не в коем случае не надо запрещать

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В общем такую махину конечно с места не сдвинешь. Но хоть будут знать что мы есть и готовы сотрудничать для нормализации/легализации форекса в России.
 

в россии не должны быть представительства брокеров, ни отечественных ни иностранных. 

должны быть только три инструмента, доступные исключительно для торговли крупным участникам

газ-доллар

нефть-доллар

рубль-доллар

остальное лишнее имхо.

 
geratdc:
В общем такую махину конечно с места не сдвинешь. Но хоть будут знать что мы есть и готовы сотрудничать для нормализации/легализации форекса в России.

В МИНФИН будите писать то? Если да, то и про обложение НДФЛ спросите, если прибыль была получена в ДЦ не из РФ.

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