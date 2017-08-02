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И ежу понятно логически, что не может человек ничего видеть когда глаза не функционируют, только если на другом уровне идет процесс видения.... точно также и с остальными органами чувств телесными. Ну а то что нейрофизиологи там себе навоображали, что мысль это якобы только поток электрического тока в нейронах, то это конечно ихняя гипотеза бездоказательная для слепо верующих...

Психология это вообще переводится как наука о душе, но психология душу начисто отрицает ибо атеистическая религия не позволяет... и так она все эта наука шита гнилыми нитками...

[Удален]  

Таки заработал человек.

Максимка знает толк в стафе.

[Удален]  
Andrei:

И ежу понятно логически, что не может человек ничего видеть когда глаза не функционируют, только если на другом уровне идет процесс видения.... точно также и с остальными органами чувств телесными. Ну а то что нейрофизиологи там себе навоображали, что мысль это якобы только поток электрического тока в нейронах, то это конечно ихняя гипотеза бездоказательная для слепо верующих...

Психология это вообще переводится как наука о душе, но психология душу начисто отрицает ибо атеистическая религия не позволяет... и так она все эта наука шита гнилыми нитками...

Когда прихворнёшь, беги к гадалкам и Фрейду, они помогут. Реальная медицина в таких случаях бессильна и жизни, конечно же, не спасает. И интенсивнее изучай свою душу, так человек быстрее деградирует и становится кормом для более разумных. На самом деле ситуация настолько печальная, что ты даже не представляешь, находясь в своих иллюзиях. И это видно со стороны. И не скоро еще сможешь представить. Так пройдет жизнь, а как был пнем так и остался., не сумев отделить даже истину ото лжи.
 
Maxim Dmitrievsky:
Когда прихворнёшь, беги к гадалкам и Фрейду, они помогут.

Уж лучше в психушку к докторам, как наука и ихние верователи рекомендуют, они уж точно вылечат... )

[Удален]  
Andrei:

Уж лучше в психушку к докторам, как наука и ихние верователи рекомендуют, они уж точно вылечат... )

По меньшей мере облегчат твои страдания никчемные ;) И мозг поправят от бредовых идей феназепамчиком 
[Удален]  

Не, не так. Уж лучше в психушку к докторам, чем на стол к психам.

 
Maxim Dmitrievsky:
По меньшей мере облегчат твои страдания никчемные ;) И мозг поправят от бредовых идей феназепамчиком 
Видишь вот твоя ахинея и всплыла, если ты веришь в такие методы.
[Удален]  
Andrei:
Видишь вот твоя ахинея и всплыла, если ты веришь в такие методы.
Че б...?
 
Maxim Dmitrievsky:
Че б...?

Ты еще и нервный оказался... видишь такие верования дикие вредны для здоровья...

 
Реter Konow:

В связи с этим я предпологаю наличие в мире вещей, которые я в принципе ни понять, ни увидеть не могу.

верное заключение. нет органов чтоб капуста увидела существование козы. двигайтесь дальше.

с уважением.

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