Если Вас оскорбили, обидели на Форуме. Ваша реакция? - страница 35
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
И ежу понятно логически, что не может человек ничего видеть когда глаза не функционируют, только если на другом уровне идет процесс видения.... точно также и с остальными органами чувств телесными. Ну а то что нейрофизиологи там себе навоображали, что мысль это якобы только поток электрического тока в нейронах, то это конечно ихняя гипотеза бездоказательная для слепо верующих...
Психология это вообще переводится как наука о душе, но психология душу начисто отрицает ибо атеистическая религия не позволяет... и так она все эта наука шита гнилыми нитками...
Таки заработал человек.
Максимка знает толк в стафе.
И ежу понятно логически, что не может человек ничего видеть когда глаза не функционируют, только если на другом уровне идет процесс видения.... точно также и с остальными органами чувств телесными. Ну а то что нейрофизиологи там себе навоображали, что мысль это якобы только поток электрического тока в нейронах, то это конечно ихняя гипотеза бездоказательная для слепо верующих...
Психология это вообще переводится как наука о душе, но психология душу начисто отрицает ибо атеистическая религия не позволяет... и так она все эта наука шита гнилыми нитками...
Когда прихворнёшь, беги к гадалкам и Фрейду, они помогут.
Уж лучше в психушку к докторам, как наука и ихние верователи рекомендуют, они уж точно вылечат... )
Уж лучше в психушку к докторам, как наука и ихние верователи рекомендуют, они уж точно вылечат... )
Не, не так. Уж лучше в психушку к докторам, чем на стол к психам.
По меньшей мере облегчат твои страдания никчемные ;) И мозг поправят от бредовых идей феназепамчиком
Видишь вот твоя ахинея и всплыла, если ты веришь в такие методы.
Че б...?
Ты еще и нервный оказался... видишь такие верования дикие вредны для здоровья...
В связи с этим я предпологаю наличие в мире вещей, которые я в принципе ни понять, ни увидеть не могу.
верное заключение. нет органов чтоб капуста увидела существование козы. двигайтесь дальше.
с уважением.