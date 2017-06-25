Согласны, чтобы в Маркете был раздел лицензионных роботов ? - страница 4
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Всё дело в том, что на этом форуме нет покупателей. И что-то обсуждать, который поднимет доверие к продуктам маркета не имеет смысла.
Всё это не будет устраивать тем, кто что-то продает в маркете.
Я поражаюсь, когда за советник, который ничего не гарантирует, просят 1к$ - неужели Вы думаете, что у людей, которые имеют деньги нет совсем мозгов?
За 1к надо как минимум прилагать мануал на 100 листов с детальным описанием логики работы торговой системы, кучу тестов, описание достоинств и недостатков системы, со статистикой, которая показывает наиболее благоприятные периоды торговли экспертом... и ещё золотую фигурку Бафета в придачу в коробке.
Я поражаюсь, когда за советник, который ничего не гарантирует, просят 1к$ - неужели Вы думаете, что у людей, которые имеют деньги нет совсем мозгов?
За 1к надо как минимум прилагать мануал на 100 листов с детальным описанием логики работы торговой системы, кучу тестов, описание достоинств и недостатков системы, со статистикой, которая показывает наиболее благоприятные периоды торговли экспертом... и ещё золотую фигурку Бафета в придачу в коробке.
Никто не покупает вашего чудо советника? Может просто лохи кончились?
Видимо вы перепутали слова ваше и наше.
Вы не забывайте что в Маркете не только голодрань из СНГ обитает типа вас и нас, которым еще и мануал на 100 стр за штукарь еще и м...т сделать, а люди с деньгими из-за границы, которым их просто уже девать некуда. Он купил бота за 1к, сделал 50% с 5к этим ботом и отбил вложения за месяц (если повезет)
В мире всякое возможно - без открытой статистики сложно судить, кто и что покупает - согласен.
Но с другой стороны, у кого есть деньги, тот торгует на бирже, а форекс для малоимущих, пожалуй - я исхожу из этого.
В любом случае черный ящик страшно покупать и дело тут вовсе не в его стоимости, а в том, что я боюсь доверить такому ящику свои деньги, особенно 5к. Если бы он стоил 50$ и я вложил 500, то да - интересное соотношение риска, при приемлемой обещанной доходности. А так... человеку, который хоть и за бугром живет, но на одну зарплату, думаю, не комфортно будет ей рисковать.
В мире всякое возможно - без открытой статистики сложно судить, кто и что покупает - согласен.
Но с другой стороны, у кого есть деньги, тот торгует на бирже, а форекс для малоимущих, пожалуй - я исхожу из этого.
В любом случае черный ящик страшно покупать и дело тут вовсе не в его стоимости, а в том, что я боюсь доверить такому ящику свои деньги, особенно 5к. Если бы он стоил 50$ и я вложил 500, то да - интересное соотношение риска, при приемлемой обещанной доходности. А так... человеку, который хоть и за бугром живет, но на одну зарплату, думаю, не комфортно будет ей рисковать.
1к это меньше недельного среднего дохода в развитых странах, так что они вообще никак не обеднеют, если учесть что на рынок идут люди с достатком выше среднего, обычно. Плюс подумайте о мотивации продавца и вообще о банальной логике - если советник может приносить 20-30% в мес, то продав его за 50$ автор как бы сам себя наколет - кто-то заработает 10-ки тыс, а автор получит с этого 50$. Плюс рыночный механизм - если покупают значит это кому-то нужно, не будут покупать - ценник упадет до минимума. Плюс он ведь вообще никого не принуждает покупать - он просто создает предложение, а рынок уже сам определяет насколько такое предложение адекватно. Все чики-пуки здесь, придраться вообще не к чему. Кстати, многие предлагают аренду месячную в размере 50-100 у.е. это очень адекватно, не обязательно покупать сразу. Плюс, если автор будет продавать дешево, на что он будет вообще жить и развивать эту деятельность, ведь это отнимает много времени, в этом случае хороших продуктов вообще не следовало бы ожидать, т.к. разработка ТС это вообще по сути очень сложно и времязатратно, даже абстрагируясь от того прибыльная она на выходе или нет.
Через МТ5 можно торговать на бирже, тут вообще никаких проблем. Иногда у некоторых ФХ брокеров ликвидности побольше чем на бирже, и проскальзывания сопоставимые, поэтому раскатать могут и там и там, без разницы.. А на российскую биржу минимальный вход сопоставим с минимальным входом фх брокеров некоторых.
1к это меньше недельного среднего дохода в развитых странах, так что они вообще никак не обеднеют, если учесть что на рынок идут люди с достатком выше среднего, обычно. Плюс подумайте о мотивации продавца и вообще о банальной логике - если советник может приносить 20-30% в мес, то продав его за 50$ автор как бы сам себя наколет - кто-то заработает 10-ки тыс, а автор получит с этого 50$. Плюс рыночный механизм - если покупают значит это кому-то нужно, не будут покупать - ценник упадет до минимума. Плюс он ведь вообще никого не принуждает покупать - он просто создает предложение, а рынок уже сам определяет насколько такое предложение адекватно. Все чики-пуки здесь, придраться вообще не к чему. Кстати, многие предлагают аренду месячную в размере 50-100 у.е. это очень адекватно, не обязательно покупать сразу. Плюс, если автор будет продавать дешево, на что он будет вообще жить и развивать эту деятельность, ведь это отнимает много времени, в этом случае хороших продуктов вообще не следовало бы ожидать, т.к. разработка ТС это вообще по сути очень сложно и времязатратно, даже абстрагируясь от того прибыльная она на выходе или нет.
Через МТ5 можно торговать на бирже, тут вообще никаких проблем. Иногда у некоторых ФХ брокеров ликвидности побольше чем на бирже, и проскальзывания сопоставимые, поэтому раскатать могут и там и там, без разницы.. А на российскую биржу минимальный вход сопоставим с минимальным входом фх брокеров некоторых.
На сколько я понял, самая большая аудитория тут - Китайцы - у них ЗП не столь внушительна.
Аренда - это хорошо, но месяца будет мало - свои то наработки проверяешь неделями в тестерах, в том числе и оптимизируя их - понимая закономерности, а тут чужой продукт...
Продажа должна быть массовой - за счет этого можно получать стабильный доход, но без статистики продаж, повторюсь, сложно обсуждать этот вопрос.
Конечно, разработка ТС это очень сложно - ясно дело, тогда надо ставить вопрос по другому "за сколько продаж нужно окупать потраченное время на разработку ТС", при этом надо учитывать, какой доход получил бы человек, если бы занимался другой работой.
На бирже есть свои нюансы - много ли советников учитывают технический перерыв или перенос позиции через переоткрытие? Вообще, в описании нужно указывать будет ли работать адекватно советник на бирже или нет, а ещё лучше, сделать отдельный раздел для советников, способных адекватно работать на бирже.
На сколько я понял, самая большая аудитория тут - Китайцы - у них ЗП не столь внушительна.
Аренда - это хорошо, но месяца будет мало - свои то наработки проверяешь неделями в тестерах, в том числе и оптимизируя их - понимая закономерности, а тут чужой продукт...
Продажа должна быть массовой - за счет этого можно получать стабильный доход, но без статистики продаж, повторюсь, сложно обсуждать этот вопрос.
Конечно, разработка ТС это очень сложно - ясно дело, тогда надо ставить вопрос по другому "за сколько продаж нужно окупать потраченное время на разработку ТС", при этом надо учитывать, какой доход получил бы человек, если бы занимался другой работой.
На бирже есть свои нюансы - много ли советников учитывают технический перерыв или перенос позиции через переоткрытие? Вообще, в описании нужно указывать будет ли работать адекватно советник на бирже или нет, а ещё лучше, сделать отдельный раздел для советников, способных адекватно работать на бирже.
Я тут тоже немного продажами балуюсь, стата за последний год, по убыванию:
1. Испания (больше всего)
2. США
3. Великобритания
4. Германия
5. Россия
6. Китай (меньше всего покупок)
... остальные страны еще меньше
Я тут тоже немного продажами балуюсь, стата за последний год, по убыванию:
1. Испания (больше всего)
2. США
3. Великобритания
4. Германия
5. Россия
6. Китай (меньше всего покупок)
... остальные страны еще меньше
Интересная статистика, я же ссылаюсь на слова Рената - он говорил, что Китай им очень интересен и там реальный прилив потребителей продукта.
Может кто выложит ещё статистику по продажам?
Вот, продажи Vs скачивания 3-х продуктов:
По демкам Россия впереди планеты всей =)
Вот, продажи Vs скачивания 3-х продуктов:
По демкам Россия впереди планеты всей =)
Спасибо за информацию. География действительно обширна - даже в Африку происходит отгрузка... Испания активна - видимо там много ленивых :)