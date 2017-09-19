Майнинг. Актуально еще или нет? - страница 7
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На каждой виртуальной машине виртуальное железо, в том числе и виртуальная видеокарта есть?
Дальше самостоятельно допрёте...
Так на виртуальную видеокарту выделяются ресурсы ПК. Соответственно, какие ресурсы будут производить вычисления, если все ресурсы ПК будут потрачены на эмуляцию железа?
На каждой виртуальной машине виртуальное железо, в том числе и виртуальная видеокарта есть?
Дальше самостоятельно допрёте...
Это такой изысканный юмор, или элементарная техническая безграмотность?
Может для Вас это будет открытием, но производительность виртуальных систем обеспечивается мощностью и производительностью железа, на котором осуществляется виртуализация...
А Вы, не владея темой, ещё и авторитетно "впариваете чушь в массы".
Так на виртуальную видеокарту выделяются ресурсы ПК. Соответственно, какие ресурсы будут производить вычисления, если все ресурсы ПК будут потрачены на эмуляцию железа?
Это такой изысканный юмор, или элементарная техническая безграмотность?
Может для Вас это будет открытием, но производительность виртуальных систем обеспечивается мощностью и производительностью железа, на котором осуществляется виртуализация...
А Вы, не владея темой, ещё и авторитетно "впариваете чушь в массы".
А Вы по одному посту всё поняли. БРАВО!
Мы уже пару страниц написали, как минимум.И это, я не впариваю, а предлагаю проверить, вообще без затрат. Мало ли. Может быть как раз и впаривают видеокарты за зря.
Естественно задействуется один и тот же драйвер и память. Будет тормозить - откатитесь на пару страниц назад.
Я прочел ветку. Смысл всех этих валют, как я вижу, подбор ключей к замку - слышали про PGP - такая же ситуация - хэши совпали - вознаграждение в кармане.
..И это, я не впариваю, а предлагаю проверить. Мало ли. Может быть как раз и впаривают видеокарты за зря...
Ага, напомнило:"...пилите, Шура, пилите..".
Старый анекдот про проктолога и пациента, конечно же, ближе к теме, но не годится для цитирования в приличном обществе...
Ага, напомнило:"...пилите, Шура, пилите..".
Старый анекдот про проктолога и пациента, конечно же, ближе к теме, но не годится для цитирования в приличном обществе...
Анекдот старый, но не годится в данном случае, верно.
Вообще то я и на машинке вышивать умею и электрическую схему компа в силах без ... подсказок нарисовать...
Покажите мне хотя бы один комп загруженный на 100% и нуждающийся в добавлении какого то доп железа?
Не проще ли использовать имеющееся в наличии повторно, а лучше параллельно и повторяя эту процедуру до тех пор, пока не получим полную загрузку?
Анекдот старый, но не годится в данном случае, верно.
Вообще то я и на машинке вышивать умею и электрическую схему компа в силах без ... подсказок нарисовать...
Покажите мне хотя бы один комп загруженный на 100% и нуждающийся в добавлении какого то доп железа?
Не проще ли использовать имеющееся в наличии повторно, а лучше параллельно и повторяя эту процедуру до тех пор, пока не получим полную загрузку?
это мало вероятно что заработает Видюшка аппаратная часть и полноценно с эмулировать не сможешь
Будут реджекты В лучшем случае Давно бы так сделали
Умельцы даже на плейстейшн пытались майнить! Проблема софта ....Это более реально
Ну попробуй интересно
Мало ли?
P,s Эт вам ответ от инопланетян)
Анекдот старый, но не годится в данном случае, верно.
Вообще то я и на машинке вышивать умею и электрическую схему компа в силах без ... подсказок нарисовать...
Покажите мне хотя бы один комп загруженный на 100% и нуждающийся в добавлении какого то доп железа?
Не проще ли использовать имеющееся в наличии повторно, а лучше параллельно и повторяя эту процедуру до тех пор, пока не получим полную загрузку?
Вы пробовали майнить, не?
Я запустил вчера, комп был свободен. Через 5.5 минут отключил по причине того, что процессор загружен на 100%, о видеокарте вообще говорить нечего, с блока питания температура воздуха была не ниже чем с мангала. За 5 минут работы высохла смазка в кулере проца, намайнил 0.008$, и оставил это дело массам.
Какие виртуальные драйвера и прочее, тут нужно реальное железо
это мало вероятно что заработает Видюшка аппаратная часть и полноценно с эмулировать не сможешь
Будут реджекты В лучшем случае Давно бы так сделали
Умельцы даже на плейстейшн пытались майнить! Проблема софта ....Это более реально
Ну попробуй интересно
Мало ли?
Эт вам ответ от инопланетян)