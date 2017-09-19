Майнинг. Актуально еще или нет? - страница 4
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Не думаю, что частники будут участвовать в генерации узаконенной государствами криптовалюты.
При чем тут государство? Про какое государство речь?
P\S я из Бангладеша. А вы откуда?
При чем тут государство? Про какое государство речь?
P\S я из Бангладеша. А вы откуда?
При том что майнинг воздуха - это ... Промолчу короче.
PS
Я тоже
В общем удачи всем желающим помайнить.
При том что майнинг - это ... Промолчу короче.
PS
Я тоже
В общем удачи всем желающим помайнить.
Знакомая рожа, где-то я ее видел.
А че молчать-то, не стесняйтесь.
Так то же можно:
На сегодняшний день не все имеют возможность совершать операции через интернет.
Я думаю что тема с криптовалютой начата рано.
Знакомая рожа, где-то я ее видел.
А че молчать-то, не стесняйтесь.
ну да, не все умеют им пользоваться
Ну и хорошо, меньше народу больше кис.... профитдролу.
Ну и хорошо, меньше народу больше кис.... профитдролу.
Я не пойму, нормальной свободно конвертируемой валюты чтоли мало?
Майните, торгуйте на здоровье.
Я не пойму, нормальной свободно конвертируемой валюты чтоли мало?
Майните на здоровье.
Криптовалюты свободно конвертируются.
С этим особых проблем, ликвидность пониже конечно чем $, но выше чем у акций Норникеля , Северстали, Сбера.
Одна из крупнейших ферм в России. Суммарная потребляемая электрическая мощность – 4500 КВТ/ЧАС, 3 240 000 КВТ/МЕСЯЦ.
Примерная суммарная плата за электричество, (при средней цене за электричество) – 6 500 000 рублей в месяц.
Ферма оснащена надежной электропроводкой и системой защиты от коротких замыканий. Система вентиляции, построена на лучшем, как заявляют, решении, используемом на фермах Исландии.
Более 3000 работающих майнеров ANTMINER S9, суммарная мощность хэштрования – 38 PH/S.
Четыре специалиста ведут круглосуточное обслуживание фермы. Помогает им специальное ПО для мониторинга и контроля майнеров, а также система видеонаблюдения.
И, наконец, самое интересное. Данная ферма приносит своим владельцам около 20 Биткоинов в день или 600 Биткоинов в месяц (информация на начало 2017 года). По актуальному курсу это чуть меньше 100 000 000 рублей в месяц
Ну не знаю , не знаю у меня там две 470 -х, 1 эмсиай r9 380, 1 эмсиай rx 580 + 5 карта меняется постоянно сейчас это r9 380 нонейм, AMD rx470 стоит 47000р, а на алибабе - 250$ (15тыр) одна штука, 2*200$ две штуки (24тыр). Почувствуйте разницу -как наши торгаши обнаглели,покопаю как я леворукова кулибина в бюджете семи нулей для производства т.е делать самим платы карт ,нужную память , а составную покупать у производителя как думаете найду?
А если просто - встроенную? Откинуть ей 90% рама и харэ, а?
А если bios перешить так, чтобы на компе тока видюха стояла????
И вообще решаемо это все, как два пальца.... Просто нужно покумекать и сделалть профи-майнерский контроллер.
Но самое простое и элементарное решение - использовать транспьютеры. Тогда ничего кипеть не будет.
То есть вместо наращивания памяти нужно икс-кратно нарастить разрядность компа. 3-4 штуки будет соответсвовать той фишке, что на картинке выше, при этом умещаясь в рядовом системном блоке.