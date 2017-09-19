Майнинг. Актуально еще или нет? - страница 4

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Renat Akhtyamov:
Не думаю, что частники будут участвовать в генерации узаконенной государствами криптовалюты.

При чем тут государство? Про какое государство речь? 

P\S я из Бангладеша. А вы откуда?

 
Evgeny Belyaev:

При чем тут государство? Про какое государство речь? 

P\S я из Бангладеша. А вы откуда?

При том что майнинг воздуха - это ... Промолчу короче.

PS

Я тоже

В общем удачи всем желающим помайнить.

 
Renat Akhtyamov:

При том что майнинг - это ... Промолчу короче.

PS

Я тоже

В общем удачи всем желающим помайнить.


Знакомая рожа, где-то я ее видел.

А че молчать-то, не стесняйтесь.

Так то же можно:


[Удален]  
Renat Akhtyamov:
На сегодняшний день не все имеют возможность совершать операции через интернет.

Я думаю что тема с криптовалютой начата рано.

ну да, не все умеют им пользоваться
 
Evgeny Belyaev:

Знакомая рожа, где-то я ее видел.

А че молчать-то, не стесняйтесь.

добавил я одно слово в свой незначительный для этой ветки постик.
 
Maxim Dmitrievsky:
ну да, не все умеют им пользоваться

Ну и хорошо, меньше народу больше кис.... профитдролу.

 
Evgeny Belyaev:

Ну и хорошо, меньше народу больше кис.... профитдролу.

Я не пойму, нормальной свободно конвертируемой валюты чтоли мало?

Майните, торгуйте на здоровье.

 
Renat Akhtyamov:

Я не пойму, нормальной свободно конвертируемой валюты чтоли мало?

Майните на здоровье.


Криптовалюты свободно конвертируются.

С этим особых проблем, ликвидность пониже конечно чем $, но выше чем у акций Норникеля , Северстали, Сбера.

 

Одна из крупнейших ферм в России. Суммарная потребляемая электрическая мощность – 4500 КВТ/ЧАС, 3 240 000 КВТ/МЕСЯЦ.

Примерная суммарная плата за электричество, (при средней цене за электричество) – 6 500 000 рублей в месяц.

Ферма оснащена надежной электропроводкой и системой защиты от коротких замыканий. Система вентиляции, построена на лучшем, как заявляют, решении, используемом на фермах Исландии.

Более 3000 работающих майнеров ANTMINER S9, суммарная мощность хэштрования – 38 PH/S.

Четыре специалиста ведут круглосуточное обслуживание фермы. Помогает им специальное ПО для мониторинга и контроля майнеров, а также система видеонаблюдения.

И, наконец, самое интересное. Данная ферма приносит своим владельцам около 20 Биткоинов в день или 600 Биткоинов в месяц (информация на начало 2017 года). По актуальному курсу это чуть меньше 100 000 000 рублей в месяц



Когда серьезно подошел к майнингу
Когда серьезно подошел к майнингу
  • pikabu.ru
Влияет, только в обратную сторону. И вот почему. Как ты правильно сказал, на курс биткоина в большинстве своём влияет именно спрос/предложение. А новые майнеры спрос не формируют, т.к., собственно, майнят, а не покупают. Зато они формируют предложение. Ведь что было с биткоином до этого скачка? В основном использовался тупо в качестве валюты...
 
Alexander Antoshkin:

Ну не знаю , не знаю у меня там две 470 -х, 1 эмсиай r9 380, 1 эмсиай rx 580 + 5 карта меняется постоянно сейчас это r9 380 нонейм, AMD rx470 стоит 47000р, а на алибабе - 250$ (15тыр) одна штука,  2*200$ две штуки (24тыр). Почувствуйте разницу -как  наши торгаши  обнаглели,покопаю как я леворукова кулибина  в бюджете  семи нулей  для производства т.е делать  самим  платы  карт ,нужную память , а составную покупать у производителя как думаете найду? 

А если просто - встроенную? Откинуть ей 90% рама и харэ, а?

А если bios перешить так, чтобы на компе тока видюха стояла????

И вообще решаемо это все, как два пальца.... Просто нужно покумекать и сделалть профи-майнерский контроллер.

Но самое простое и элементарное решение - использовать транспьютеры. Тогда ничего кипеть не будет.

То есть вместо наращивания памяти нужно икс-кратно нарастить разрядность компа. 3-4 штуки будет соответсвовать той фишке, что на картинке выше, при этом умещаясь в рядовом системном блоке.

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