Майнинг. Актуально еще или нет?

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Всем привет. Собственно сабж.
Вопрос в заработке. Может имеет смысл продавать мощности не в облоко Mql5 а в другие русла?
Ну кто, что скажет?
Надеюсь тему не удалят. 
[Удален]  
MASTERXAYS:
Всем привет. Собственно сабж.
Вопрос в заработке. Может имеет смысл продавать мощности не в облоко Mql5 а в другие русла?
Ну кто, что скажет?
Надеюсь тему не удалят. 


на четырех картах

 

В облако продаются мощности процессора, а для майнинга нужна видеокарта. Можно совмещать :)

 
Alexander Antoshkin:


на четырех картах

Александр, на эфириум переходи - говорят, что выгодней.
[Удален]  
Dmitriy Skub:
Александр, на эфириум переходи - говорят, что выгодней.

по позже, я эту тему только разрыл , осваиваюсь

Дмитрий какие прогнозы у  этой всей лабуды,  на ваш  субъективный взгляд ,Год,Два или три...........? 

 
Alexander Antoshkin:

по позже, я эту тему только разрыл , осваиваюсь

Пока будешь осваиваться, все вкусное уже съедят))
 
Alexander Antoshkin:

Дмитрий какие прогнозы у  этой всей лабуды,  на ваш  субъективный взгляд ,Год,Два или три...........? 

Не знаю, что в головах у чиновников - если узаконят, то надолго. Только мощность компа будет по экспоненте расти. Там, вроде бы, сети уже появились для совместных расчетов.

 
Вы уже опоздали, как и я... Поезд уже не только ушел но уже и приехать успел... Майнить нужно было 5 лет назад, да какой 10 лет назад. Сейчас даже 5 видиками по 30 000 Рур ничего не намайниш... 
Майнить они собрались .....
[Удален]  
Vladimir Pastushak:
Вы уже опоздали, как и я... Поезд уже не только ушел но уже и приехать успел... Майнить нужно было 5 лет назад, да какой 10 лет назад. Сейчас даже 5 видиками по 30 000 Рур ничего не намайниш... 
Майнить они собрались .....

а  что плохого .... можно мониторами обвешаться как  в яме , ))

опять же уголь, дрова , печь попить не надо,жара в квартире как на юге круглый год, лежи и мурлыкай, да и на  молоко и с китететом  хва

вот так  выглядит публичка ак страница/ доход  на пяти  картах   в несхеше   https://new.nicehash.com/miner/1By78M54xq1neqneZFrifYUEVGQavvPXVg 

несколько не вру  , на молоко хватит...

1By78M54xq1neqneZFrifYUEVGQavvPXVg - NiceHash
1By78M54xq1neqneZFrifYUEVGQavvPXVg - NiceHash
  • new.nicehash.com
Заметьте, пожалуйста, что эти значения только приблизительные и основываются на вашем текущем темпе майнинга и они могут быть со временем изменены. Был использован курс обмена 1 BTC = . Подробная статистика майнинга Активные воркеры...
 
Vladimir Pastushak:
Вы уже опоздали, как и я... Поезд уже не только ушел но уже и приехать успел... Майнить нужно было 5 лет назад, да какой 10 лет назад. Сейчас даже 5 видиками по 30 000 Рур ничего не намайниш... 
Майнить они собрались .....

- Скажите, а где тут поезд на Одессу?

- Уже ушел.

- Вот здрасьте! А куда?

[Удален]  

Конечно актуально, особенно в последнее время когда крипта хорошо растет

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