Майнинг. Актуально еще или нет?
Всем привет. Собственно сабж.
Вопрос в заработке. Может имеет смысл продавать мощности не в облоко Mql5 а в другие русла?
Ну кто, что скажет?
Надеюсь тему не удалят.
на четырех картах
В облако продаются мощности процессора, а для майнинга нужна видеокарта. Можно совмещать :)
Александр, на эфириум переходи - говорят, что выгодней.
по позже, я эту тему только разрыл , осваиваюсь
Дмитрий какие прогнозы у этой всей лабуды, на ваш субъективный взгляд ,Год,Два или три...........?
по позже, я эту тему только разрыл , осваиваюсь
Дмитрий какие прогнозы у этой всей лабуды, на ваш субъективный взгляд ,Год,Два или три...........?
Не знаю, что в головах у чиновников - если узаконят, то надолго. Только мощность компа будет по экспоненте расти. Там, вроде бы, сети уже появились для совместных расчетов.
Вы уже опоздали, как и я... Поезд уже не только ушел но уже и приехать успел... Майнить нужно было 5 лет назад, да какой 10 лет назад. Сейчас даже 5 видиками по 30 000 Рур ничего не намайниш...
а что плохого .... можно мониторами обвешаться как в яме , ))
опять же уголь, дрова , печь попить не надо,жара в квартире как на юге круглый год, лежи и мурлыкай, да и на молоко и с китететом хва
вот так выглядит публичка ак страница/ доход на пяти картах в несхеше https://new.nicehash.com/miner/1By78M54xq1neqneZFrifYUEVGQavvPXVg
несколько не вру , на молоко хватит...
- new.nicehash.com
Вы уже опоздали, как и я... Поезд уже не только ушел но уже и приехать успел... Майнить нужно было 5 лет назад, да какой 10 лет назад. Сейчас даже 5 видиками по 30 000 Рур ничего не намайниш...
- Скажите, а где тут поезд на Одессу?
- Уже ушел.
- Вот здрасьте! А куда?
Конечно актуально, особенно в последнее время когда крипта хорошо растет
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Вопрос в заработке. Может имеет смысл продавать мощности не в облоко Mql5 а в другие русла?
Ну кто, что скажет?
Надеюсь тему не удалят.